Med gips på hånden kjørte jeg inn til andreplass sammenlagt i norgescupen i rallycross junior.

Andrine Rafoss (16) fra NMK Konsmo til venstre på sammenlagtpallen i norgescupen i rallycross junior. I midten står sammenlagtvinneren Sindre Madsen Moe fra NMK Trøgstad og til høyre Kristoffer Kalfoss fra KNA Solør Motorsport, som ble nummer tre sammenlagt. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Andrine Rafoss NMK Konsmo

UTØVERBLOGG: På Momarken bilbane sist lørdag var det duket for den tredje og siste runden i norgescupen. Denne dagen ville årets norgescupvinner bli avgjort. Etter de to første rundene ledet jeg cupen med fire poeng til nestemann. Like etter den andre runden i cupen skulle jeg kjøre en test med et nytt kjøretøy. Et kjøretøy jeg aldri hadde prøvd før. Testen startet bra, det funket bra og jeg hadde det sykt gøy, men på slutten av testen smalt det.

Smellet resulterte i at jeg fikk et stygt brudd i tommelen. Bruddet måtte opereres og løpene framover så mørkt ut for meg. Etter operasjonen fikk jeg en beskjed om at vi mest sannsynlig kunne ta ut de pinnene som var operert inn i tommelen og få av gipsen

før den siste runden i norgescupen. Vi i teamet var storfornøyd med det og så fram til løpet. Torsdagen før løpet skulle jeg inn på sykehuset for å fjerne pinnene og gipsen. Men sånn ble det ikke.

Ble anbefalt å stå over

Bruddet hadde ikke begynt å gro, så både pinnene og gipsen måtte bli værende. Legene anbefalte meg ikke å delta på den siste runden i cupen, men var det en ting jeg hadde bestemt meg for, så var det at jeg skulle kjøre. Jeg ville selvfølgelig være med på

kampen om gullet, men verken meg eller teamet hadde noen forventninger til løpet. Løpet gikk over all forventning, og resulterte i en fin femteplass på siste runde i norgescupen.

Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Den femteplassen førte til at gullet var tapt, men sølvet ble med hjem til Konsmo. Det å få med seg sølvet hjem er sykt deilig, spesielt når jeg har gjennomført den siste runden i cupen med brudd i tommelen.

Måtte melde avbud

Jeg er en av de fem heldige som ble tatt ut til årets bilsporttalent. Dette var en konkurranse som jeg hadde gledet meg ekstremt mye til. Grunnet tommelbrudd måtte jeg dessverre melde avbud. Dette er en konkurranse hvor fem utøvere i Norge konkurrerer om å bli Norges bilsporttalent. I konkurransen blir man testet i både kjøring, presentasjon og fysisk helse. Dette er en konkurranse jeg håper å bli med på i de seinere årene som kommer.

Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Gleder meg til ny bil

Nå lader vi opp til ny sesong, som forhåpentligvis vil bli en normal sesong. Sesongen 2020 besto bare av tre runder, som er halvparten av det vi pleier å kjøre. Sesongen i år vil aldri bli glemt, korona-sesongen. En sesong med begrensninger i antall team medlemmer og uten publikum, men jeg er meget takknemlig og har stor respekt for alt arbeid de ulike arrangører har gjort, det er snakk om timevis med dugnadstimer, slik at vi fikk kjøre litt billøp. Utrolig bra jobbet av de klubbene og det opplevdes trygt å delta med tanke på Covid-19.

Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Nå venter noen harde vintermåneder med hard fysisk trening, skolearbeid og ikke minst jobben jeg og teamet gjør med å ta vare på våre fantastiske samarbeidspartnere samt å inngå avtaler med nye sponsorer og samarbeidspartnere. Dette blir noen spennende vintermåneder og jeg kan allerede nå røpe at løpsbilen jeg hittil har kjørt er solgt. Gjett om jeg gleder meg til ny bil og klasse!

