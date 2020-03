Nå er det turorientering i Bymarka og på Odderøya

«Ut på tur» er viktig for mange under koronakrisen. Turorientering er tur med spenning og mening, og nå mobiliserer o-klubber for å utvide dette tilbudet foran påska.

Leder av Orienteringsgruppa i Oddersjaa, Jo Vegard Aardal, besøker en av postene på Odderøya. Foto: Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Flere utsalgssteder melder om rekordsalg av turorientering de siste ukene. Og i skogen ser du stadig folk med kart og kontrollkort i hånden på vei mot en ny post.

– Det har vi i Oddersjaa tatt konsekvensen av de siste dagene og «hasteutsatt» turorientering i Bymarka i Kristiansand og på Odderøya, forteller leder i orienteringsgruppa i Oddersjaa, Jo Vegard Aardal.

Klubben har i mange år hatt turorientering på Bortelid, men det er jo forbudt område for hyttefolket for tiden.

På Odderøya kan du også få med deg militær historie. En av postene er plassert på Nordre Batteri. Foto: Tor Mjaaland

Bynære områder

– Med gode kart i bynære områder som Bymarka fra Baneheia og nordover mot Gangdalen og på Odderøya, syntes vi rett og slett det var for galt at det ikke var tilbud om turorientering i disse flotte turområdene, sier Aardal.

Klubbens medlemmer har hatt dugnad de siste dagene og lagt ut 20 poster i Bymarka og 10 på Odderøya.

– Så har vi trykket nye og flotte kart der postene er tegnet inn, forteller Aardal.

Dermed er et allerede stort tilbud på turorienteringsfronten i og rundt Kristiansand ytterligere utvidet. Klubbene Kristiansand Orienteringsklubbb, OK Sør, Torridal IL og Søgne og Songdalen O-klubb har alle tilbud om turorientering. Det betyr at det er en rekke kart og områder å velge mellom for turglade som ønsker litt ekstra spenning og motivering når de skal på tur.

Noen av postene er lagt på fine utsiktspunkter der det er fint å stanse opp og for eksempel se litt av den flotte byen vår. Her er o-leder i Oddersjaa, Jo Vegard Aardal på post på Odderøya. Foto: Tor Mjaaland

Barnefamilier

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr uttalte nylig på NRK TV at turorientering i koronafri sone er en flott aktivitet i disse dager. Da sto han og kona klar i Oddersjaa-drakter for å dra ut på turorientering.

– Ikke minst for barnefamilier er turorientering en flott aktivitet. Å finne fram til postene er en ekstra motivasjon for barna for å få dem med ut i skog og mark, sier Jo Vegard Aardal

Postene er plassert slik i terrenget at de ikke skal være altfor vanskelige å finne fram til. På postplatene, som henger godt synlig på trær, er det skrevet opp en kode som deltakerne skriver inn på kontrollkortet.

Uten klippetang

– Vanligvis henger det en klippetang på postene som skal brukes til å klippe på kontrollkortet, eller klippekortet, som vi kaller det. Men på grunn av smittefaren har Norges Orienteringsforbund gått ut med beskjed om at klippetenger ikke skal benyttes i år, sier Aardal.

Han oppfordrer også folk til å holde avstand når de kommer til poster der det kanskje er folk fra før av.

– Følg de allmenne smittevernreglene som også gjelder i skogen, så blir turorientering en frisone i en periode der det er sunt både for kropp og sjel å komme seg ut i naturen, sier en entusiastisk orienteringsleder i Oddersjaa.

Han opplyser at konvolutter med kartene kan fås hos Intersport i Skippergaten, Vågsbygd Sport og Circle K i Elvegata. Folk som ikke får tak i konvolutter med kartene kan også henvende seg til Oddersjaa.

Og når sesongen er over, blir det loddtrekning og premier til noen av dem som har besøkt alle turorienteringspostene.