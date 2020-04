Syklet 601 kilometer i ett strekk

Med super «drahjelp» fra pappa i bil syklet jeg langfredag akkurat langt nok til å sette en kortvarig rekord.

Syklisten Fridtjof Røinås (25) fra Grimstad feiret med godteri etter å ha syklet 601 kilometer i ett strekk, med en snittfart på 45 km/t. Han brukte 13 timer og 22 minutter på å sette rekord i «kilometerkrigen». Foto: Proff

Fridtjof Røinås

UTØVERBLOGG: Livet mitt dreier seg mye om å konkurrere for min egen og andres underholdning. Jeg har tilbrakt hele vinteren utenlands for å forberede meg til sesongen. Mye tid borte fra familie og venner og mye tid der livet bare er trening, spising og soving. Det er et fint liv, tro meg, men også tøft.

Motivasjonen henter de fleste toppidrettsutøvere fra konkurranser. Det gjelder meg i hvert fall. Jeg er godt fornøyd med jobben jeg selv har lagt ned denne vinteren. Lite sykdom, ingen skadeavbrekk og fokuset har stort sett vært bra. Jeg er heldig som har bodd sammen med gode venner som også bedriver sykkelsatsing. Herman Dahl er mannen jeg har delt flest døgn med. Kristiansandsgutt og godgutt. I tillegg vesentlig bedre enn meg på kjøkkenet, så han er den som har fått svinge stekepanna mest i kollektivet.

God sesongstart

I starten av mars reiste sykkellaget Joker Fuel of Norway og jeg til Rhodos hvor en etterlengtet sesongstart fant sted. Som utøver er man naturligvis veldig spent før den første konkurransen. Trening og testing er det jo blitt gjort drøssevis av i løpet av vinteren, men det er ikke det samme som ritt. Vi startet der, Herman ble nummer to og jeg nummer fire. En veldig god start for oss begge.

Vi kjørte litt flere ritt der også hvor Søren Wærenskjold, dridungen fra Mandal, som jeg kaller ham, vant. Det var gøy og ga selvtillit for kommende ritt. Dagen etter hjemkomst fra Rhodos fikk vi vite at vi måtte sitte i karantene de neste 14 dagene. Ca. en uke etter hjemkomst fikk vi beskjed på løpende bånd at ritt ble avlyst. I dag vet vi med sikkerhet at det ikke blir noen konkurranser før tidligst 15. juni.

Roligere kalender

Covid-19 har med det gjort min travle kalender de neste månedene, veldig mye roligere. Det er kjedelig, jeg må innrømme det, men heldigvis stopper det med det. Zoomer jeg litt ut fra min egen hverdag der jeg mister konkurranser og ser på hvilke enorme konsekvenser dette er for hele verden, er det ikke en bagatell en gang.

Hverdagen nå består derfor i å trene, tilbringe tid med familie og prøve å gjøre noen dager litt spennende. Vi vet ikke når det neste rittet vårt blir. Normalt periodiserer vi treningen vår belastningsmessig slik at vi kan time formtoppen til store konkurranser. Mesteparten av store ritt er allerede avlyst og uvissheten om det blir noe av dem som fortsatt ikke er det gjør at treningshverdagen blir litt annerledes. Det blir mindre fokus på form og mer fokus på å bedre områder der en ikke er helt fornøyd. Spurt f.eks.

Jeg synes ikke det er lett å holde motivasjonen oppe, men å fokusere på å bedre svakheter er noe som trigger litt motivasjon i meg. Den virtuelle sykkelplattformen Zwift er også noe som utvikler seg til å bli et sted hvor syklister får pleiet deler av savnet etter konkurranser. Zwift er nemlig et program som du laster ned på pc hvor du kan konkurrere over Internett mot andre som har det samme programmet. Du kobler programmet til din egen rulle og vipps, du kan konkurrere fra egen stue. Ganske kult, men jeg er dessverre ikke noe god på det.

Inspirert av langrennsløperne

Jeg prøvde meg på et ritt forrige uke, men jeg datt av feltet omtrent før rittet startet. Skal dog ikke gi meg med det. En annen ting vi syklister har begynt med er "kilometerkrig". Det var langrennsløpere som startet dette for en drøy måned siden ca. Det har vi adoptert nå. Poenget er bare å sykle lengst. Altså sanke flest kilometer på en økt. For utøvere som har syklet i drøssevis av år, så kan en sånn økt bli ganske lang.

Gjeldende rekord før jeg bestemte meg var 600 km. For ordens skyld så er det syklet mye lenger tidligere av andre syklister. Dette er mer en ny konkurranse blant aktive syklister som får litt oppmerksomhet av mediene. Jeg synes at laget jeg sykler for, Joker Fuel of Norway, kunne trenge denne reklamen. Uten konkurranser får jo ikke sponsorer f.eks. den eksponeringen de betaler for. Stunt som dette er derfor hensiktsmessig.

I tillegg ga jo dette meg en stor utfordring, som føltes godt. Den tidligere rekordholderen brukte vel 18 timer ca. på sine 600 km, snittfart på litt over 34km/t. Jeg planla derfor en rute 601 km. Jeg hadde ikke behov for å sette en soleklar rekord, bare akkurat nok. I tillegg ville jeg tilbringe deler av distansen bak bil. Da kan du holde mye høyere fart slik at den totale tiden går ned.

Fikk drahjelp etter ti mil

Prisen ved å gjøre det er at det kan være litt mer energikrevende fordi det krever veldig fokus å ligge tett på en bil og det blir mye flere akselerasjoner enn med å sykle uforstyrret alene. Om du er en erfaren rytter, så er nok det å kjøre bak bil å foretrekke på et slikt forsøk. Det var det soleklart beste for meg i hvert fall. Jeg syklet 100 km alene som oppvarming. Fra Grimstad til Evje. Derfra kom pappa til unnsetning i familiebilen.

Opp og ned langs Byglandsfjord et par ganger, ned til Grimstad, via Froland og ut til Kjevik. 601 km, 13 timer og 22 minutter tok det. 500 km og 11 timer bak papps. Ganske rått gjort av ham. Det hadde kostet meg så enormt mye mer uten hans tålmodighet bak rattet, så det er jeg veldig takknemlig for.

Min mamma og lillesøs stilte også opp underveis i løype med mat og drikke. I ca. 100 km kjørte de bak meg også, slik at jeg hadde pappa i bil foran og dem på litt avstand bak. En familietur av den litt sære sorten, men jeg tror egentlig alle likte det.

Fet opplevelse

Bollestopp på forskjellige bensinstasjoner gjorde jo at det ble litt kos også. En fredag som skilte seg ut fra tidligere fredager og ja, det var på langfredag passelig nok. Jeg nevnte i et intervju at det som betydde noe var den fete opplevelsen vi hadde sammen, pappa og jeg. Og mamma og Hedda (lillesøster).

Rekorden ga mediedekning til laget, hvorvidt det har gitt oppsving vet jeg dog ikke. At jeg skriver her nå er jo pr. takket være det så noe er det jo. Den har også irritert noen der ute siden jeg har satt bak bil. Helt fair, det. Det ble en dag som jeg synes var kul og et godt påskeminne.

Grundig slått

Jeg anbefaler ikke dette, fordi det er kjedelig å sykle så lenge. Å utfordre seg selv og klare det er dog et kick som jeg tipser videre om. Mentaltrenere har et lite poeng i det. I skrivende stund er min rekord slått igjen av en Uno X-rytter. Han har brukt de siste 21 timene på å sykle 750 km på Zwift. Jeg skal ikke ta den rekorden tilbake, så den kronen ser jeg ikke igjen. Helt forventet og veldig imponerende av ham som gjorde det.

Nå er jeg tilbake i vanlig trening igjen. I morgen er det et ritt på Zwift som står for tur. Målet mitt er å komme til mål. Hårete for min del, men jeg må jo prøve!