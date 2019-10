Ørjan Tambini Ingebretsen gikk sist helg til topps i klasse - 76 kilo i BJJ Scandinavian Open NoGi i Valhalla Arena. Hans Ringereide

Venndøl vant BJJ Scandinavian Open

Venndølen Ørjan Tambini Ingebretsen fra Kristiansand Bryteklubb vant stevnets største og hardeste vektklasse.

Andreas Svanlund, Kristiansand Bryteklubb

For mindre enn 1 time siden

En rekke av de ypperste utøverne fra submission wrestling, mma, judo og graplingmiljøet var i helgen samlet til dyst i Valhalla Arena, da BJJ Scandinavian Open NoGi ble arrangert for første gang.

Brasiliansk Jiu-Jitsu (BJJ) er basert på kodokan judo og er en stilart innen submission wrestling som særlig fokuserer på grep og kamp på bakken. BJJ ble populært etter Royce Gracie deltok i turneringen Ultimate Fighting Championchip (UFC) og vant over både større og sterkere motstandere. BJJ har de siste årene vokst til å bli en av verdens største kampsporter. Sporten stiller store krav til kroppskontroll og er meget teknisk.

Fin vekst

Bryting er en liten idrett i norsk sammenheng. Kristiansand var i mange år uten bryteklubb, men etter at Kristiansand Bryteklubb ble etablert i 2016 har det vokst fram et aktivt brytemiljø i byen. Kristiansand Bryteklubb har i dag cirka 150 aktive medlemmer i alle aldersgrupper, former og fasonger. Hovedårsaken til klubbens popularitet og raske vekst kan forklares med høy kvalitet på treningene og god kompetanse i trenergruppa.

Bryting er en idrett hvor det kjempes om å få inn kast, grep og teknikker på en motstander. Bryting er ikke en kampsport, men en idrett hvor poenget er å vise fysisk og teknisk dominans.

Helgens arrangement på Valhall Arena var en anledning for Ørjan Tambini Ingebretsen fra Vennesla og Kristiansand Bryteklubb til å demonstrere hvor effektiv bryternes tilnærming til fysisk tvekamp er. I møte med en lang rekke ledende utøvere fra flere ulike kampsporter feide venndølen all motstand til side og vant stevnets største og hardeste vektklasse (-76 kg).

Vant fem kamper

Ørjan gikk fem kamper under BJJ Scandinavian Open. I de innledende kampene møtte han tre norske motstandere som enkelt ble feid av matta. I semifinalen møtte Ørjan en fransk utøver som han vant over, før han møtte en rumener i finalen. Finalen var en tøff og jevn kamp, hvor Ørjan gradvis fikk mer og mer overtak ble stående seirende igjen til slutt.

Ørjan er ikke den eneste bryteren som presterer godt på kampsportarenaen. Flere brytere har de seinere årene vist meget gode resultater innen mixed martial art. Eksempel på dette er Marthin Hamlet som etter kun fem proffkamper var klar til å gå VM-tittelkamp i Cage Warriors.

Effektiv sport

Når Ørjan blir spurt om hvorfor han mener bryting har vist seg så effektiv i møte med andre kampsporter, svarer han:

– Grunnen er ganske enkelt at bryting ikke er en kampsport. Bryting handler ikke om å skade hverandre, men om å utvikle ferdigheter som gir deg fysisk overlegenhet i en kampsituasjon. Kastene og grepene brukt i bryting kan utføres uten risiko for skade. Dette gjør at det kan trenes mer og lengre på høy intensitet.

Det er tydelig at spørsmålet engasjerer og Ørjan fortsetter:

– I og med at du kan trene mer på høy intensitet, blir treningen mer lik den faktiske kampsituasjonen. Du blir ikke en god sprinter av å trene langløp.

Trener i Kristiansand Bryteklubb, Bernt Thoresen støtter Ørjan sine uttalelser:

– Vi gjør det vi vet funker. Vi trener hardt og vi trives med det.

– Bryting er ikke for alle

Når Bernt blir spurt om hva som skal til for å bli en god bryter, svarer han:

– Vi skulle gjerne ha sagt at bryting er for alle. men det ville vært å lyve. Bryting er ikke for alle. Det er ikke noe godt å ligge med nesa inn i en armhule, samtidig som personen prøver å rive hode av deg. Bryting kan faktisk gjøre ganske vondt. Vi vet at den motstanderen er godt forberedt og vil gjøre alt hva han kan for å vinne, og derfor må vi være bedre trent. En bryter kan ikke gi seg selv om han er sliten. Han må fortsette til han ikke kan mer. Personer som tåler ubehag og som kan presse seg, de vil bli gode brytere.

– Du prøver ikke akkurat å rekruttere nye personer til klubben nå?

– Vi har en god gjeng, fine folk og godt miljø. Dette er nok noe av bakgrunnen for at bryting er blitt så populært i Kristiansand. Til tross for at vi trener hardt, så har vi fine folk mye omsorg for hverandre. Mobbing, tyveri og baksnakking blir slått ned på umiddelbart. Vi ønsker en klubb hvor alle kan føle at de hører hjemme. Uavhengig av legning, kjønn og livssyn. Vi har flere jenter i klubben, men flere jenter er noe som vi spesielt ønsker oss. Jenter er viktig for miljøet i klubben, samtidig som bryting er en idrett som passer jenter veldig godt.

Ønsker flere jenter

Ørjan er enig med treneren.

– Vi vil gjerne ha flere jenter, men kun hvis de er interessert i å trene hardt, sier han.

Ørjan ønsker å trene mer bryting i tiden som kommer.

– Brytingen dekker behovet mitt for både styrke og kondisjonstrening. Til tross for at pyjamasentusiastene kom til kort nå i helgen, så har vi motstand nok her i Kristiansand Bryteklubb. Med tanke på at brytemiljøet her i Kristiansand kun er noen få år gammelt, er det imponerende hvor høyt nivå det er på treningene. Dette er en klubb jeg kan vokse i, sier Ørjan som ikke legger skjul på egne målsettinger om å bli en av Norges fremste fightere.

Ørjan må bare stå på. Han er treningsvillig og har et godt hode. I tillegg hjelper det godt at han er venndøl, da de gjerne er litt tøffere enn byfisene her nede, poengterer Bernt Thoresen.