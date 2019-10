Her jubler Fløy foran over 500 tilskuere i lørdagens seriekamp. Svein Grundetjern

Fløy feiret etter festfotball

Det ble en skikkelig festdag på Flekkerøy da Fløy banket serietoer Mandalskameratene med 7-0.

Dagfinn Grastveit, Fløy

FLEKKERØY: MK manglet tre/fire spillere fra førsteelleveren, og når de i tillegg fikk veteranen Tor Olve Fagnastøl utvist etter 22 minutter ble dette en svært vanskelig kamp for mandalittene.

Fløygutta gikk ut i hundre, og MK ble spilt svært lave. Dette resulterte i mange hjørnespark som MK hadde problemer med å klarere.

Første scoringen til Fløy var nærmest en tro kopi av scoringen på overtid i vårens kamp i Mandal da Christoffer Myhre scoret. Også denne gangen var det Dardan Dreshaj som la inn fra siden, og denne gangen var det Lasse Sigurdsen som med et C-moment flikket ballen i mål. Og Lasse stoppet ikke der. Bare to minutter senere la han på til 2-0 etter en meget bra utført stupheading på bakerste stolpe.

Rødt kort

Etter 22 minutter skjer det som avgjør kampen. Tor Olve Fagnastøl får det røde kortet etter å ikke ha roet seg ned etter krangling mellom flere spillere på begge lag. Dette ødela nok det lille håpet for MK, men Fagnastøl skal ha for engasjementet etter årtider med fotball på høyt nivå.

Etter utvisningen roer kampen seg, og begge lag har problemer med å produsere målsjanser. Men etter 40 minutter kommer kampens og kanskje sesongens høydepunkt. Vår eminente venstre back Jone Bjerkreim Kleppa forserer opp sida, og legger en perfekt pasning til Dardan Dreshaj på motsatt som fyrer av på hel volley utagbart for keeper.

510 tilskuere

God stemning i pausen med Flekkerøy skolekorps og konkurranse mellom sponsorene som sponset beløp pr. tilskuer. Det ble registrert 510 tilskuere på dagens kamp som ble spilt i sol og varmt høstvær. Et mirakel etter 14 dager med regn.

Som vanlig viste gutta ingen tegn til å "legge av" i andre omgang. Etter 47 minutter scorer Christoffer Myhre da han header et innkast fra Johan Naglestad bakover i motsatt hjørne. Her var MK-forsvaret meget passivt. Samme Naglestad legger for øvrig på til 5-0 da han header et perfekt slått hjørnespark fra Henrik Andersen kontant i nota.

Trener Nikola Trajkovic foretar maksimalt antall bytter, og etter 81 minutter scorer Ole Fredrik Thorsen etter et fantastisk forarbeid av Sebastian Fredriksen som snurrer rundt med MK-forsvarere før han legger hardt inn foran mål der Thorsen scorer sikkert fra litt skrått hold.

Scoret i siste hjemmekamp

Magnus Ask Mikkelen spilte vemodig nok sin siste hjemmekamp for A-laget til Fløy etter lang og tro tjeneste. Og Magnus fikk æren av å avslutte scoringsrekken da han på ekte goalgetter-vis dytter en MK-forsvarer bort med skulderen og legger ballen sikkert til side for keeper. Samme Ask-Mikkelsen ble kåret til dagens Fløyspiller til tross for kort spilletid i dag, Veldig fortjent.

Etter kampen var det stor festfaktor med utdeling av NFFs pokal som avdelingsvinner i Norsk Tipping-ligaen. Pokalen ble delt ut av styreleder i Agder fotballkrets Arne Marthinsen til stor jubel fra Rægestimen og supportere ellers. Kan her også nevnes at Apelands fra Haugesund tok seg en dagstur til Flekkerøy for å se gutta. Sterkt !

Kampfakta:

Fløys lag: Andreas Olsvoll, Jone B. Kleppa, Johan Naglestad, Matej Dekovic ( Erik Nuland Marcussen 72. min) Anders Hella (Magnus Ask Mikkelen 69. min) Henrik Andersen, Tobias Henanger, Christoffer Myhre, Andre Richstad (Sebastian Fredriksen 46. min) Dardan Dreshaj (Ole Fredrik Thorsen 69. min) Lasse Sigurdsen (Jørgen Richardsen 69. min)

Scoringer: 1-0: Lasse Sigurdsen 12 min, 2-0 Lasse Sigurdsen 14.min, 3-0 Dardan Dreshaj 40 min, 4-0: Christoffer Myhre 47 min, 5-0: Johan Naglestad, 6-0: Ole Fredrik Thorsen 78 min, 7-0: Magnus Ask Mikkelsen 83 min.