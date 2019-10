– HBC Nantes har verdensstjerner i alle posisjoner, påpeker ØIF Arendal-trener Marinko Kurtovic. NTB scanpix

ØIF Arendal møter fransk storlag

I tredje og avgjørende kvalifiseringsrunde til gruppespillet i europacupen møter ØIF Arendal franske HBC Nantes.

Vidar Lorentsen ØIF Arendal

ARENDAL: ØIF Arendal-trener Marinko Kurtovic hadde stort ønske om å møte HBC Nantes, men det var først i et gruppespill. Nå er Champions League-finalisten fra 2018 det store hindret for å komme til dette gruppespillet.

– Jeg trengte noen minutter for å gledet meg over mulighetene. Vi hadde så inderlig lyst på en mindre vanskelig oppgave enn Nantes. Rent sportslig var det antakelig det mest krevende laget vi kunne få, sier Kurtovic.

Slo PSG

ØIF Arendal trakk HBC Nantes til «playoff» runden i Europacupen. De spilte Champions League-finale i mai 2018. Den gang, for litt over ett år siden, slo de Paris Saint-Germain (PSG) i semifinalen.

– Publikum får det beste man har sett av håndball noen gang i Arendal. De kommer til å få se et fysisk lag der hver spiller nærmest veier 10–15 kilo mer enn våre gutter. Fransk håndball er robust og offensiv. Det er svært krevende motstander.

Det betyr ikke at ØIF Arendal og klubbens hovedtrener har gitt opp på forhånd:

– To faktorer som virkelig må på plass er at spillerne må være 100 prosent på. Og vi trenger et publikum i ryggen som virkelig er både «tent» og på de også.

Inspirert av Elverum

Marinko mener at Elverums prestasjoner i Champions League bør inspirere.

– Se hva Elverum får til i Håkonshallen. Med 12 000 tilskuere i ryggen klarer de å komme tilbake etter underlege mot PSG. Det er imponerende. En slik prestasjon trenger vi også. Og da trenger vi også at publikum mobiliserer inn mot kampen i Sparebanken Sør Amfi.

Kurtovic tar en titt på nettsidene til Nantes og kommenterer raskt:

– Det er altså verdensstjerner i alle posisjoner. Spillere på landslag over hele verden. Det blir fantastisk å møte dem. Og det blir like fantastisk å kunne spille to oppgjør helt uten press.

ØIF Arendals hovedtrener håper også at hans spillere ser muligheter i oppgjøret.

Avslutter hjemme

– Gutta har en fantastisk mulighet til å vise seg fram på høyeste europeiske nivå. Kampene kommer til å bli sett over hele Europa og har man en drøm om å bli utenlandsproff, da er dette så definitivt arenaen å vise seg fram på.

ØIF Arendal har fordel av at siste oppgjøret skal spilles i Sparebanken Sør Amfi. Første kamp spilles i Frankrike. Foreløpig er ikke kampene bestemt til noe tidspunkt eller konkret dag.

HBC Nantes – ØIF Arendal spilles helgen 16.–17. november.

ØIF Arendal – HBC Nantes spilles helgen 23.–24. november.