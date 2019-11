Lesja Odin tangerte norgesrekorden i antall seire fra debuten da han vant på hjemmebane søndag kveld. Hesteguiden.com

Tangerte norgesrekord: – En enorm hest!

Øystein Tjomsland sparte ikke på superlativene etter at Lesja Odin tangerte norgesrekorden i antall seire fra debuten i Travparken søndag kveld.

Richard Ekhaugen. Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

For mindre enn 1 time siden

KRISTIANSAND: Den seks år gamle vallaken har nå vunnet samtlige av de 24 løpene han har stilt til start i så langt i karrieren. Da han brøt målsnøret sammen med sin trener og kusk Øystein Tjomsland på hjemmebane søndag kveld, tangerte han samtidig norgesrekord i antall seire fra debuten. Nå står han likt med sin far, Moe Odin.

– Lesja Odin er en helt enorm hest! Jeg tror man skal langt oppover i grunnlagene for å finne en hest som matcher ham, uttalte suksesstreneren fra Søgne da han skrittet ned hesten etter løpet.

Trigges av presset

Tjomsland satte fart fra sin utvendige posisjon da det gjensto 1300 meter av løpet, jogget forbi konkurrentene og forsvant siden bare ifra til totalt overlegen seier. 48-åringens klokke viste 1.15-1.16-fart nedover den siste langsiden, publikum på stallområdet applauderte høylytt da ekvipasjen passerte dem gjennom den siste svingen.

En fornøyd kusk og trener Øystein Tjomsland. Hesteguiden.com

– Jeg fikk mye rutine på å takle press under tiden med Tekno Odin, og til oppgaver som i dag bare gleder jeg meg. Jeg tenker ikke på at fallhøyden kan være stor og at alles øyne er rettet mot oss, jeg blir bare trigget, understreket Tjomsland etter løpet.

Jakter Lannem Siljes rekord

Lesja Odin er nå altså kun én start unna å kunne kalle seg historisk, og deretter innledes jakten på den ultimate rekorden; Lannem Siljes 30. strake seire. Topphoppa innledet karrieren med en andreplass, for deretter å rade opp 30 seire på rad. Hun innehar dermed rekorden i antall strake seire på rekke. Tjomsland har ennå ikke bestemt seg for når og hvor Lesja Odins rekordforsøk skal finne sted.

Loke med sin første

Tjomsland tok ytterligere en stallseier under kvelden. Tre år gamle Vestpol Loke galopperte to ganger i debuten sist, men tok stødigere steg denne kvelden og var i en klasse for seg. Tjomsland kjørte seg til tet på første langside og så seg siden ikke tilbake.

– Vestpol Loke er en hest med bra løpskapasitet. Jeg tror han kan være med å kjempe rett bak de aller beste i årgangen neste år, mente den gulkledde i seiersintervjuet.

Vestpol Loke vant på 1.31,9/2160 meter. Den fine 3-åringen eies av Rune og Ludvig Jensen fra Tveit.

Tålmodigheten ble belønnet

Vidar Wilson fra Høvåg har mange mil med bil og henger over heia til Birkeland og alternativ behandler Ernst Karlsens stall. 70-åringen har utvist enorm tålmodighet med å bygge opp fire år gamle Åsa O.K. til å bli en av landets beste hopper i sin årgang. Det møysommelige arbeidet resulterte i en finaleplass i Hoppederby, men siden har Åsa O.K. slitt med å finne seg selv i løpsbanen. Før søndag.

Vidar Wilson fra Høvåg fikk lønn for både strev og tålmodighet da fire år gamle Åsa O.K. vant på hjemmebane søndag. Hesteguiden.com

– Hun var nok ikke helt klar i kroppen for de raske tidene hun måtte prestere i kvalifisering og finale av Hoppederby, og hun har fått tid på seg etter de løpene. Jeg trodde ikke at hun var riktig klar for seier allerede, men dette var virkelig moro. Jeg må få trekke fram samarbeidet med Ernst Karlsen som en viktig del av framgangene, påpekte Wilson.

Åsa O.K. travet 1.29,9/2160 meter da hun tok karrierens fjerde seier.

Vant tross punktering

Geir Mikkelsen la bak seg en smått formidabel uke. Sørlendingen hadde tre stallhester på startstreken på tre ulike baner i løpet av fem dager, resultatet ble tre seire! Syoss ville ikke være dårligere enn sine stallkamerater Iasi og Tangen Frikk, og leverte en svett avslutning til seier. Og det til tross for at det venstre sulkyhjulet punkterte i den siste svingen.

Hjemmetrener Geir Mikkelsen toppet en strålende uke for stallhestene med seier på hjemmebane med Syoss. Til tross for punktert sulkyhjul, var vallaken god nok til å ta sin 26. seier i karrieren. Hesteguiden.com

– Du kan sammenligne det med hvor tungt det blir å trå når du får en punktering på sykkelen din. Syoss er stor i baksteget sitt, og kom borti dekket da jeg måtte flytte litt på ham i siste sving, forklarte Mikkelsen.

Syoss kom til mål på 1.15,8/2180 meter.

Tredje strake for Frikk

Lørdagens seier med Tangen Frikk på Bjerke viste Mikkelsen fra sin kjøligste side. Han avventet i rygger underveis, satte fart nedover siste langside og måtte runde i vide spor da oppløpsklokka ringte. 48-åringen satt bom rolig nedover oppløpet og ga Tangen Frikk den støttet og roen han trengte til å knipe seg foran akkurat på målstreken. Dette var hestens tredje strake seier.

– Jeg brukte litt tid på å finne ut av hvordan jeg skulle gjøre treningen av hesten på min måte. Nå kom han fra Tom Erik Solberg, så det er klart hesten har hatt godt av å komme til en rolig og sindig sørlending kontra en hissig bergenser, gliste Mikkelsen med et vennskapelig stikk i siden til kollega Solberg.

Karrierens første for Alise

12 år gamle Alise Lindal Evensen fra Tveit tok sin første kuskeseier da hun vant sammen med ponnien sin Felix III på Bjerke lørdag. T.h. leder av Travskolen på Sørlandets Travpark, Jeanett Dagsvold. Hesteguiden.com

Lørdag bød også på en opplevelse av de sjeldne for 12 år gamle Alise Lindal Evensen fra Tveit. Ungjenta kjørte karrierens sjuende løp, og endelig fikk den ivrige sørlandsjenta kjenne seierens sødme. Sammen med sin egen ponni Felix III ledet hun hver meter og krysset målstreken første på 1.59,3. Alise har virkelig fattet interesse for ponnitravet, og har Felix III oppstallet på Travskolen på Sørlandets Travpark. Med sørlandsbanen som base har 12-åringen lagt ned alle timene som kreves for å forme en vinner i løpsbanen.