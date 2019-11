Kreshnik Krasniqi i ferd med å sette et straffekast mot AUS Basket 1. Skjermdump fra video

Krasniqi herjet i Pirates-seier

Kreshnik Krasniqi scoret 42 poeng da Kristiansand Pirates lørdag vant sin første seriekamp i Danmark.

Liam Øyna Kristiansand Pirates

Kristiansand Pirates’ herrelag spilte sin tredje seriekamp i Danmark denne lørdagen, mot AUS Basket 1. Et solid lag som var rangert høyere på tabellen enn de to lagene vi har tapt mot tidligere. Hele laget syntes det var en jevn og spennende kamp å spille, og det smaker selvfølgelig best med seier. Det ble nemlig vår første seier i Danmark med stillingen 78–69. Ting begynner å sitte defensivt, noe som ofte fører til at angrepet flyter enkelt med mye kontringer. Kreshnik Krasniqi ledet tydelig laget offensivt med 42 poeng og var ustoppelig mot danskene.

Fra start til slutt hadde vi et godt tempo. Vi bygde opp en ledelse tidlig som vi klarte å opprettholde hele kampen men som varierte i størrelse. Vi kjempet og kommuniserte godt på forsvar selv når vi møter litt motbakke. Anders Ham fungerte som et defensivt anker og hadde full kontroll på begge sider av banen. Han veileder laget godt på forsvar og forsyner laget jevnt og trutt med scoringer på andre siden av banen også. Tross dette var det utvilsomt Kreshnik Krasniqi som var banens beste. Selv når forsvaret vårt skrantet, klarte Krasniqi å gjøre opp lagets feil med scoring etter scoring.

I siste periode kom det svingninger i kampbildet og på et tidspunkt var ledelsen kun på tre poeng. Når det virkelig gikk opp for laget at en svært etterlengtet seier kunne gli mellom fingrene våre, våknet en av våre beste skyttere opp. Andrius Rudys som er ny i klubben i år kom ut på banen og senket to trepoengere på rappen og stabiliserte ledelsen.

Tobias Raftsjø følger opp med en siste trepoenger for å sette spikeren i kista. Dette sikret oss altså vår første seier i Danmark.

Selv om vi har kommet seirende ut mot et godt dansk lag, poengterer trenerteamet at nivået skal opp enda noen hakk. Laget begynner å komme seg forbi fartsdumpene fra tidlig i sesongen og ligner nå mer en samkjørt enhet. Det gjelder i tiden framover å ta med seg nivået hjem til Sørlandet og bli enda litt farligere til neste gang.

Neste kamp blir mot Arendal på tirsdag 19.11, og det spilles hele tre seriekamper i Danmark kommende helg.

