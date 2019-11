Kevin Juhl-Thomsen maner sine unge basketballspillere i Lauvåsen Wildcats til innsats i Sør Amfi. Kristine Juhl-Thomsen

Sprudlet i Superhelg

Superhelg for unge basketballspillere ble denne helgen arrangert i regi av Arendal Titans og Lauvåsen Wilcats var veldig godt representert.

ARENDAL: Superhelg er en blanding av Easy Basket og kamptilbud for barn/ungdom 14–19 år der barna og ungdommene står i fokus. Basketballforbundet har endret på spillformene for de yngste barna og lagt mer vekt på barnets utvikling og deres idrettsopplevelse. I norsk basket ønsker de at det skal finnes plass for at alle kan utvikle seg og ha det gøy. De nye spillformene er tilpasset barnerettighetenes anbefalinger for hvordan barneidrett skal drives. I stedet for tradisjonelt seriespill vil barna delta i basketarrangement som inneholder både konkurranse og lek.

Strålende hall

Denne gangen var det Arendal Titans som var arrangør i den fantastisk fine Sør Amfi i Arendal. Der stilte opp mange barn, både jenter og gutter, i klassene U10, U12, U14, U15 og U18. Lag fra Kristiansand, Arendal og Grimstad var godt representert. Mange kamper, masse aktiviteter, mange glade barn og voksne/trenere som hadde et smil på lur uansett hva som skjedde på banen.

Utallige high-fives ble delt ut og oppmerksomhet rettet på det som er viktigst, nemlig barna og ren idrettsglede. Lauvåsen Wildcats stilte opp med eget U10- og J15-lag, samt at fire av guttene spilte en U14-kamp i samarbeid med Arendal Titans. For mange var dette første møte med basket og første kamper. Alle er enige at dette var enn topp opplevelse som må gjentas.

Flere jenter er med

Det som er gledelig å se at flere jenter finner veien til basketen og vi håper at de to U15-jentelagene fra Vågsbygd og Lauvåsen blir en god motivasjon for dem.

U15-jentene fra Lauvåsen IF, Lauvåsen Wildcats, har holdt på en liten stund og har deltatt på spillerutviklingssamlinger, nasjonale treninger/talentcamper og skal i løpet av desember reise til Østlandet for å teste seg mot noen av mange jentelagene der. De har som mål å delta på Hansa Cup og Bærum Open etter jul. Videre håper jentene at de kommer seg inn i et seriesystem for å kunne videreutvikle seg der.

Toppidrettssatsing på KKG

Det som er enda mer gledelig for regionen er at basketball mest sannsynlig blir en del av KKG, der vår egen Kevin Juhl-Thomsen (som også er landslagstrener) har en sentral rolle.

Basket for alle – åpen hall

Hver onsdag kl. 20.00-22.00 holder Lauvåsen IF (Lauvåsen Wildcats) åpne dører for alle mellom 11 år til 16 år. Da spilles det 3x3 for både medlemmer og ikke-medlemmer der alle kan prøve seg på basket. Det forutsettes ingen forkunnskap for å delta. Det er musikk i bakgrunnen, god stemning og masse spilling. Sjekk det på appen SEES eller bare stikk innom Håneshallen en onsdag du ikke har noe å gjøre. I tillegg er det ønskelig med flere barn både på U10, U14 og U15 nivå.

Fakta Fakta Lauvåsen IF Stiftet i april 2015. Foreningen tilbyr blant annet volleyball, basketball, taekwondo, ving tsun, dans, ballgruppe, lavterskel aktivitet for voksne og aktivitet for de aller minste. Lauvåsen IF ønsker å tilby en bredde av idretter og aktiviteter til store og små. Alle skal kunne være med på noe og alle som bor i nærområdet er hjertelig velkommen til å være med. Lauvåsen vil, når alt er ferdig, bli en bydel med mellom 4000 og 5000 innbyggere.

Fakta Fakta Lauvåsen Wildcats Basketball startet september 2016 på Hånes skole. Det var kun fem-seks barn som var med da. Dette økte en del i tiden framover og underveis endret laget navnet til Lauvåsen Wildcats etter avstemning blant barna. Dette er gruppene våre: J05 og 06 (bestående av jenter 13–15 år), U10 og U12 (jenter og gutter under 12 år) og 3x3 (bestående av jenter og gutter 11–15 år). Åpent for alle onsdager kl. 20.00-22.00 i Håneshallen.