Team Sør-GAK består av: Hanne Sødal, Helle Sødal, Camilla Karlsen, Anna Landrud, Tomine Byremo og Juni Josefsen fra Kristiansands Turnforening, Kristine Naro, Eline Wiig Eriksen, Victoria Hvidebergsgaard Eggen, Ida Sannæs og Amalie Igland Møretrø fra Grimstad Turn- og Idrettsforening og Margrete Laurak fra Arendal Turnforening. Anne Kjersti Wiig

Agder-turnere til nordisk

Turnere fra Grimstad, Arendal og Kristiansand skal konkurrere som et samarbeidslag i nordisk mesterskap i teamgym.

Anne Kjersti Wiig Daglig leder i Grimstad Turn- og Idrettsforening

For mindre enn 1 time siden

Høsten 2018 startet Grimstad Turn- og Idrettsforening, Arendal Turnforening og Kristiansands Turnforening opp med seniorsamarbeid (Team Sør-GAK). Alle klubbene har slitt med å beholde egne seniorlag, da mange av turnerne flytter etter endt videregående. Samarbeidet har resultert i et lag som hevder seg helt i toppen i Norge.

De ble nummer to i NM i sommer, og har dermed i sitt første år klart å kvalifisere seg til nordisk mesterskap, der hvert land får stille med to lag. De deltar som et klubblag, og stiller da for Kristiansand som har flest jenter på laget. Nordisk mesterskap arrangeres i Drammen lørdag 9. november .

Her er troppen (minus Juni Josefsen fra KTF og Kristine Naro fra GTIF), sammen med trenerne Stefano Petersen fra GTIF og Patrick Laulo Vesth fra Arendal Turnforening. Anne Kjersti Wiig