Mitt drømmelag: Alf Erik Svela

Kristiansand-bosatte Alf Erik Svela (49), som har vært toppscorer i 3. divisjon, har satt opp sitt drømmelag i en 1-4-3-3-formasjon.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Alf Erik Svela (helt til høyre) scoret 28 mål som Vigør-spiller da han ble toppscorer i 3. divisjon i 1999. Her fra året etter, sammen med lagkameratene (f.v.) Kristofer Hæstad, Máximo Espinoza, Lars Martin Engedal, Frank Tønnesen og Kenneth Sørensen. Foto: Torstein Øen

Brukergenerert innhold

Alf Erik Svela

Lokalsporten presenterer også i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Emil «Braut» Tungehaug (Vigør). Emil var keeperen som kunne gjøre de mest spektakulære ting både på og utenfor banen. I forkant av en viktig 3. divisjonskamp med Vigør ble han utfordret av Terje Leonardsen til å prøve å drible som bakerste mann. På denne tiden var Emil ganske lett antennelig, og det gikk som det måtte gå.

Allerede i kampens femte minutt kunne man observere en lett trippende Tungehaug 30 meter fra eget mål idet han forsøkte å kjøre sin signaturfinte «steppefinta», noe som endte med balltap, baklengsmål og en skade som holdt ham utenfor banen resten av året. Ved en annen anledning kom han inn i pausen med 11 vaffelplater som han hadde kjøpt i kiosken. Vi ledet 3-0 mot Våg, og Emil mente seieren var så godt som sikret. Tungehaug er i dag styreleder i Vipers.

Vigør anno 1999. Bak fra venstre: Kristoffer Mofjell, Rolf Martin Skonhoft, Alf Erik Svela, Dragan Djuplev, Bård Dvergsnes. Midten fra venstre: Jo Børge Nilsen, Nasir Ahmed, Vidar Wangen, Rikard Eriksen, Thom Jarle Thomassen, Kenneth Sørensen. Foran fra venstre: Vidar Erlingson, Stian Winther, Ole Erik Martinsen, Anders Jacobsen, Emil Tungshaug. Ikke til stede: Bård G. Karlsen, Cris Jacobsen, Máximo Espinoza, Atle Pedersen, Robert Grønseth, Øyvind Larsen, Frank Ahmed, Frode Kittilsen og Erik Koveland. Foto: Alexander Nupen

Høyre back: Robert Grønseth (Vigør). Lagets «sikreste». Eventuelle svakheter defensivt veies opp av offensive kvaliteter. En back som var forut sin tid. I likhet med Trent Alexander-Arnold på dagens Liverpool var han et aktivum for laget med sine millimeterpresise «bananinnlegg» når han løftet seg høyt i banen. Leverte i 1999 tosifret antall assist fra sin backposisjon.

Bård Georg Karlsen har trappet opp som hummerfisker etter at han la fotballskoene på hylla. Foto: Kjartan Bjelland

Høyre midtstopper: Bård Georg Karlsen (Fløy). En kriger som brukte alle midler (både lovlige og ulovlige) for å unngå å bli passert av sine motspillere. En som du alltid ønsket å ha på laget og som var fryktet av motspillere. Selv om jeg spilte på samme lag som Bård Georg, måtte jeg dessverre være på motstanderlaget på enkelte treninger.

Noen av de styggeste taklingene jeg har blitt utsatt for, var av Bård på trening. En gang toppet det seg på Kristiansand stadion, og det endte med at en leende Karlsen ble jaget stadion rundt av en illsint Svela etter en stygg takling bakfra. Bård var også mitt reisefølge når vi var på utveksling i England. Noen av de sykeste opplevelsene hadde vi sammen med walisere, irer, skotter og engelskmenn på fotballaget til Worcester College i 1995.

Venstre midtstopper: Ole Erik Martinsen (Vigør). Den rake motsetning til sin stopperkollega. En spiller med meget god spilleforståelse, teknikk og aura på fotballbanen. Den naturlige kaptein som kunne strø 60-meters pasninger med begge bein i det ene øyeblikk, før han slo tunneler på egen femmeter i det neste. Tidvis litt humørsyk dersom medspillerne ikke leverte som forventet. Meget musikalsk og det naturlige midtpunkt ved pianoet på Telford’s Pub etter kamp.

Yngve Martinsen (t.h.), her i Fløy-drakt. Foto: Åge Harald Drangsholt

Venstre back: Yngve Martinsen (Vigør). Enorm kapasitet på alle mulige måter, med en meget presis venstrefot. Når Yngve fikk ballen på sin side, var det bare å bevege seg på plass i boksen og vente på å bli servert. Selvskreven vokalist ved Ole Eriks piano.

Høyre indreløper: Terje Leonardsen (Tveit). Etter at vi hadde lagt opp, pensjonerte vi oss begge i 4. divisjon på Tveits A-lag. Terje kom fra spill i øverste divisjon med Start, og kunne stort sett gjøre som han ville på dette nivået. Ikke alltid like glad i returløp, men med en fantastisk evne til å «drive» med ballen i høy fart før han enten sendte ballen i nettet eller til en bedre plassert medspiller. En humørspreder og glad gutt som ifølge en islandsk trener pustet med ræva. Ledet Tveit til direkte opprykk til tross for at han egentlig var pensjonert.

Sentral midtbane: Bård Fuglestad (Donn). En av flere på laget som jeg også har bodd sammen med i studietida. Bård er i likhet med meg selv fra Rogaland, og var en viktig alliert da vi som studenter skulle finne oss en klubb å spille for i Kristiansand. Et arbeidsjern som kunne samle en hvilken som helst midtbane. Duellsterk, men dessverre vaksinert mot å score. Antakelig den mest talentfulle spilleren etter Erling Braut Haaland som har vært under Alf-Ingve Berntsens vinger. Slet ifølge Berntsen med selvtilliten, men tok igjen for dette i voksen alder.

Frode Fredriksen (t.v.) i Start-drakta. Foto: Jon-Ivar Fjeld

Venstre indreløper: Frode Fredriksen (Donn). I 1992 traff jeg Frode på KLH (Kristiansand lærerhøgskole). Heldigvis var han bedre til å spille fotball enn han var til å skrive erotiske noveller på norsk grunnfag. Hans evne til å ta gode valg på og utenfor banen gjorde at han etter hvert gikk videre til å spille toppfotball i Start, Lyn og Sandefjord. Blir fremdeles en smule forbannet når noen hevder at han makset sitt potensial, og kunne kanskje nådd enda lenger som venstre back. Seinere ble han en god kollega på KKG og som trener i Randesund IL.

Høyre kant: Vidar Wangen (Vigør). Vidar var fra Odda og hadde en utpreget sans for fart både på og utenfor banen. En glad gutt som kunne fortelle i det uendelige i garderoben om sin nytrimmede bil med lettmetallfelger, alarm og antenne. På banen kunne han løpe fra de fleste, og fant ofte undertegnede med presise innlegg fra høyrekanten. Hadde han hatt litt bedre teknikk, kunne han hatt råd til enda finere bil.

Spiss: Alf Erik Svela (Donn, Vigør, Fløy, Tveit). Med slike medspillere er det umulig å ikke sette seg selv på laget. Slet ofte med å finne matchvekta, men hadde tidvis en brukbar evne til å sette ballen i mål.

Ivar Sigurdsen, her i Fløy-drakt. Foto: Ole M. Borgersen

Venstre kant: Ivar Sigurdsen (Donn). Ivar var egentlig min spissmakker i Donn, og selv om vi alltid konkurrerte om å score mest mål, må jeg nok innrømme at han som regel slo meg med noen scoringer. I tillegg var han en fantastisk tilrettelegger, samtidig som han hadde et meget tungt skudd. Jeg plasserer ham på venstre kant i håp om å endelig slå ham på scoringsstatistikken.

Trenere: Jarle Børrestad og Gunnar Bech. To kapasiteter med flotte meritter i lokalfotballen. Jarle tar seg av fotballtaktikken og Gunnar menneskene. To trenerpersonligheter som har betydd mye for meg både på og utenfor banen.

Kriterier for laguttaket:

Mitt drømmelag består av spillere som herjet i lokalfotballen på slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Noen av spillerne tok etter hvert steget inn i toppfotballen, men de fleste av oss ble værende i 2. og 3. divisjon. Fellesnevneren for samtlige var fotballklokskap, en sterk vinnervilje, ispedd sosial kompetanse og evnen til å kose seg også utenfor fotballbanen. Laget er satt opp i en 1-4-3-3-formasjon og kan nok betegnes som bedre offensivt enn defensivt.

Beste medspiller:

Ole Erik Martinsen som kunne spille meg opp både på banen og ved pianoet.

Tøffeste motspiller:

Husker det ofte var noen knokkeloppgjør mot diverse Søgne-spillere på denne tiden.

Største opplevelse på fotballbanen:

Sesongen 1999. Opprykk med Vigør fra 3. divisjon til 2. divisjon. Samme år ble jeg toppscorer med 28 mål og ble kåret til årets spiller på Sørlandet blant 2. divisjons- og 3. divisjonsspillere.

Flaueste øyeblikk:

I Kvinesdal på begynnelsen av 2000-tallet. Jeg prøvde meg på et brassespark og ifølge Terje Leonardsen ble Tveit kontaktet av banemann i Kvinesdal som kunne rapportere om en tydelig grop i banedekket. Dette skjedde i en periode hvor matchvekta var ute av kontroll.

Alf Erik Svela er trener for Start G19/Start 2 ved siden av jobben som idrettslærer ved KKG. Foto: IK Start

Alf Erik Svela

Født: 31. mars 1970.

Yrke: Idrettslektor v/KKG.

Klubber som aktiv: SIF, Viking, Sunde, Donn, Vigør, Fløy, Tveit.

Meritter: Diverse opprykk og kretsmesterskap.

Les flere drømmelag her