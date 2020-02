Løvdal-dobbel på Bjerke

– Innerst inne trodde jeg at begge hestene mine skulle i kveld, avslørte Kjell Løvdal etter at både Troll Svenn og Kleppe Nido imponerte på Bjerke onsdag.

Eirik Høitomt loser inn Kleppe Nido til årets andre seier. 4-åringen har slitt med infeksjoner, men er nå i ferd med å få ut sitt potensial i løpsbanen. Foto: Hesteguiden.com

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

OSLO: Kjell Løvdal (62) fra Vegårshei har fått en fantastisk start på travåret 2020. Med kun fem starthester på stallen har sørlendingen mektige resultater å vise til; 13 starter har gitt sju seire og to andreplasser. Intet mindre enn imponerende av den grundige og dyktige travtreneren.

– Jeg hadde god tro på mine hester i dag, selv om jeg ikke alltid liker å si slikt på forhånd. Innerst inne trodde jeg at begge skulle vinne sine løp, fortalte Løvdal etter at både Kleppe Nido og Troll Svenn vant sine løp i hovedstaden.

Store ambisjoner

Kleppe Nido var først ute, da han etter en trøblete innledning på løpet viste seg sterkest i sluttfasen. Seieren var den andre på fire forsøk så langt i år, og den fire år gamle hingsten senket samtidig sin rekord til 1.30,0a/2100 meter.

– Jeg har hatt store ambisjoner med denne hesten, men han har slitt blant annet med infeksjoner. Det har jo gjort at han har sluppet å være med i tøffe unghestløpene, og det får vi kanskje igjen for nå, fortalte Løvdal etter seieren.

Troll Svenn og Helene Kolle har en fantastisk statistikk; på 33 starter i montè har duoen vunnet 22 løp. Foto: Hesteguiden.com

Familiehest som gir gleder

Troll Svenn, Kleppe Nidos storebror, fulgte opp med nok en triumf under sal i det avsluttende løpet. Sammen med rytter Helene Kolle viste sørlandshesten seg nok en gang et nummer for stor for konkurrentene og bokførte karrierens 36. seier da han vant på 1.25,9/2160 meter.

– Svenn har gitt oss så mange gleder som hesteeiere, han er en fantastisk hest. Det som driver meg og mine foreldre, som jeg eier hesten sammen med, er spenningen og de forventningene som bygger seg opp mot løp, fortalte en lykkelig eier, Svenn Songe.

