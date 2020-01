Sørlending vant VM-gull

Martin Uldal (18) fra Birkenes gikk startettapen da Norge tirsdag vant stafettgull i junior-VM.

Martin Uldal (t.v.) og lagkameratene Morten Tørnblad Sameien og Martin Nevland var suverene på tirsdagens stafett i Sveits. Foto: Atle Uldal/BIL Skiskyttergruppe

Øyvind Vaagland Reiten, Birkenes IL

Norge ledet denne stafetten fra start til mål. Etter Martins gode førsteetappe gikk Morten Tørnblad Sameien 2. etappe og Martin Nevland gikk siste etappe.

Martin sprengte tidlig feltet og ledet med rundt 20 sekunder inn til første skyting. Da han vekslet, ledet han med 22 sekunder på nest beste lag. Martin brukte tre ekstra skudd på sine to skytinger på denne 3x7,5 kilometer lange stafetten. Morten Tørnblad brukte to ekstra skudd på sine skytinger og vekslet som leder noen får sekunder foran Polen. Ankermann Martin Nevland trengte bare et ekstra skudd og vant med 1,15 minutters margin på Tsjekkia.

De norske guttene på toppen av stafettpallen. Foto: Atle Uldal/BIL Skiskyttergruppe

Søndag ble nettopp Nevland verdensmester på normaldistansen over 12,5 kilometer etter å ha fått tre strafferunder. Da ble Martin Uldal nummer seks med fem strafferunder. Kommende fredag er det duket for sprint i dette junior-VM og søndag er det jaktstart. Her er både Martin Uldal og Martin Nevland klare medaljefavoritter.

Her oppsummerer Martin Uldal selv VM så langt:

– Jeg er veldig fornøyd med mesterskapet så langt. På stafetten gikk jeg hardt fra start og fylte uten ekstra skudd. Da ledet jeg allerede med over 30 sekunder. På stående brukte jeg alle tre ekstraskuddene, men slapp unna strafferunde. Laget ledet så godt som hele løpet. På normalen søndag gikk jeg ganske greit på ski og hadde raskeste standplass-opphold av samtlige. Er fornøyd med en 6. plass, men fem bom er for mye til å nå helt opp til medalje. Det ga meg likevel motivasjon å se at med noen treff til så hadde det blitt gull. Jeg ser fram til sprinten på fredag!

Resten av sesongen er det topplasseringer i norgescupen og i NM som er hovedmålet for Martin Uldal.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 13:57 Oppdatert: 28. januar 2020 14:08

