Konkurranseklar etter tidenes beste treningsperiode

Eg har aldri trent så mykje som eg gjer no for tida og gledar meg til å endelig konkurrere att.

Aron Åkre Rysstad (21) gledar seg stort til helgas sprint og 15 kilometer på rulleski i Blinkfestivalen. Dette bildet er frå langrennsprologen på Beitostølen i november i fjor. Foto: NTB scanpix (arkivfoto)

Aron Åkre Rysstad

UTØVERBLOGG: Heilt sidan koronarestriksjonane kom i vår har eg lagt ned mykje trening og utnytta konkurransepausen godt. Ettersom me var veldig heldige med mykje snø i fjellet og godt vær, vart det sanka mange kilometer på vårparten.

Etter at skiføre var vekke har eg fortsett i same spor og trent veldig bra. Eg har aldri trent så mykje som eg gjer no for tida. I forhold til i fjor på same tidspunkt har eg trent 60 timar meir, som er mykje på berre tre månader. Eg legg ned rundt 90 timar trening i månaden.

Den siste veka har me i Team Vest hatt treningssamling heime i Valle i forkant av Blinkfestivalen . Veldig «gama» å ta med heile laget heim og få gjennomført ei super samling no inn mot tøffe konkurransar.

I tillegg til at treninga gjekk som smurt må eg legge til at organiseringa og gjekk plettfritt.

Kvar dag kom me til dekka bord og fekk maten servert frå dei lokale bedriftene. Kjenner eg vert stolt av å kome frå Valle når folk eg så flinke til å hjelpe til og støtte opp når det trengs!

No er det endeleg tid for å konkurrere att, og eg gledar meg til å sjå kor skapet står. Eg skal gå sprinten i Blinkfestivalen i kveld og 15-kilometeren i morgon.