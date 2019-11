Emilie Olimstad (18) fra Åmli er godt i gang med sin ettårskontrakt med LIB Aachen i den tyske eliteserien. Hun har fått signaler om stadig mer spilletid med laget, som ligger på tredjeplass i Bundesliga. Detlef Gottwald Fotografie

Tar stadig steg på tysk topplag

Jeg har utviklet meg mye som volleyballspiller bare på noen måneder i tyske LIB Aachen.

Emilie Olimstad

UTØVERBLOGG: Da jeg var ferdig med tre år på ToppVolley Norge i Ryfylke, ønsket jeg å fortsette å spille volleyball. I Norge er det ikke mulig å leve av å utøve denne idretten, og derfor så jeg på mulighetene for å spille i utlandet. Jeg fikk et tilbud i Tyskland og valgte å takke ja til Ladies in Black Aachen. Klubben kom på tredjeplass i sluttspillet i fjor, og det er alltid utsolgt og topp stemning i hjemmearenaen, som har plass til rundt 1200 tilskuere.

Vi har hatt en veldig bra start på sesongen og ligger etter sju kamper på tredjeplass på tabellen, to poeng bak serieleder SC Potsdam. Sammenlignet med Norge er nivået mye gøyere både på trening og kamp. Jeg har ikke spilt så mye ennå i serien, men det blir stadig mer, og jeg har også utviklet meg som volleyballspiller bare ved å trene på et høyere nivå. Jeg konkurrerer blant annet mot en nederlandsk landslagsspiller om kantplassen.

Støtteapparatet her er også veldig bra, spesielt det medisinske støtteapparatet. Det setter jeg stor pris på, ettersom jeg hadde en skade i sommer som jeg måtte følge opp i starten av sesongen. Laget vårt består av mange utenlandske spillere, og de fleste ønsker å gjøre ting utenfor trening også for å bli bedre kjent. Alle er på en måte i samme situasjon, der vi ikke ser familien så ofte, og det gjør at samholdet i laget blir enda bedre. I tillegg til å spille i den tyske serien spiller vi også cup mot lag i hele Europa. 3. desember skal vi spille cupkamp mot et svensk lag.

Til nå har jeg gått på noen tysktimer, men jeg snakker ikke mye tysk ennå. Likevel forstår jeg veldig mye, jeg må bare begynne å bruke språket mer selv. Hovedfokus nå er på klubblaget, så får vi se hva som skjer til sommeren. Enten blir det å trene innendørs for å forberede meg til EM-kvalik med det norske volleyballandslaget (jeg har fire A-landskamper), eller så blir det å spille sandvolleyball. Jeg har gode minner fra ungdoms-OL i fjor, da det ble bronse i sandvolleyball sammen med makker Frida Berntsen fra Åmli.

