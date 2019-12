Dronebilde tatt av lysløypa på Strai i november, med en god gjeng fra Torridal IL samlet. Foto: Martin Granum

Snart klart for storinnrykk i den nye lysløypa på Strai

Målet er å få på plass en ny trasé som vil gi både mosjonister og lokale skiskyttere bedre treningsforhold.

KRISTIANSAND: På dager med optimale forhold i lysløypa på Strai, er knapt en eneste ledig parkeringsplass å oppdrive på sykehjemmet eller lokalbutikken. Folk fra «byen» går mann av huse for å trene i den populære løypa.

Lysløypa på Strai er en av de mest snøsikre i byen og er flittig brukt både som treningsarena og som rekreasjonsområde for folk i og utenfor Torridal. Nå foregår et stort utbedringsprosjekt i løypa, ledet av ildsjelen Nils Aurebekk.

Ekteparet Nils og Ragnhild Aurebekk leder Torridal ILs skiskyttergruppe og er også sentrale i utbedringen av lysløypa. Foto: Martin Granum

Torridal IL er det eneste idrettslaget i Kristiansand som har egen skiskyttergruppe. Denne gruppa, ledet av Ragnhild og Nils Aurebekk, er en viktig årsak til at løypa og anlegget nå utbedres i stort omfang. Begge har lagt ned utallige dugnadstimer, sammen med en rekke andre lokale krefter.

En god gjeng unge Torridal IL-medlemmer. Foto: Martin Granum

Målet er å få på plass en ny trase som vil gi både mosjonister og lokale skiskyttere bedre treningsforhold. I tillegg blir det eget nytt område for skilek for barn og unge. Til alt dette trengs mye midler til nytt og kostbart lys. Akkurat nå foregår innspurten i tildeling fra gavefondet til Spareskillingsbanken, Lykkeskillingen, der Torridal IL, med Nils og Ragnhild nå har mulighet til å få en kjærkommen håndsrekning.

Foto: Privat

– I et idrettslag som Torridal er vi helt avhengig av at medlemmene tar i et tak, sier Nils Aurebekk (79). Det har både han og kona hans Ragnhild gjort til gagns den siste tiden. Dag ut og dag inn tilbringes i traktoren, i andre maskiner eller med hakke og spade. Bestemt på å få gjort så mye som mulig før vinteren slår til for fullt. I tillegg har en rekke av bygdas pensjonister og andre engasjerte, stått på for å forbedre lysløypa.

Foto: Privat

– Den første bakken har alltid vært seig. Nå får vi en lengre, men slakere bakke i starten. På denne måten får vi også standplass og strafferunder for skiskytingen lenger unna hovedtraseen, forteller Nils.

Foto: Privat

Merittlista til Nils som ildsjel er intet annet enn imponerende. Allerede i 1957/58 – som 17-åring – ble han leder av juniorgruppa i Torridal IL. Siden har han hatt en rekke verv både i og utenfor idrettslaget. Han har vært leder av Torridal Idrettslag i 1967–69, leder for hovedkomiteen i Sørlandsgaloppen 1975/7, leder for Vest-Agder o-krets i årene 1983–86, diverse andre styreverv i Torridal i kartkomiteen, skigruppa, orienteringsgruppa og skiskyttergruppa fra 1970 og til i dag.

Foto: Privat

Noe å tenke på – når du om litt suser innover den nye traseen på nysmurte ski? Her har en gjeng flittige sjeler lagt ned utallige timer – og en enorm innsats – slik at du og jeg, små og store, kan få utfolde oss i den populære lysløypa.

