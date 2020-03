Våg-kaptein til NFFs talentleir

Abdirahim "Abdi" Ahmed fra Våg FK er blant landets mest talentfulle 14-åringer.

Publisert:

Abdirahim "Abdi" Ahmed er av tatt ut på Equinor Talentleir i Sarpsborg i slutten av mars. Foto: Joachim Eriksen

Tommy Waaden Våg Fotballklubb

KRISTIANSAND: Nå er han tatt ut til Equinor Talentleir, som er det nest øverste nivået i NFFs spillerutviklingsmodell – med andre ord et slags "forværelse" til landslaget.

Før helgen ble det klart at Abdirahim "Abdi" Ahmed er tatt ut i G14-tropp til denne talentleiren Sarpsborg i slutten av mars. Dette er også første gang NFF tar ut en G14-tropp til et nasjonalt tiltak. Dette er som nevnt det nest øverste nivået i NFFs landslagsskole, som inneholder sone, krets, talentleir og til slutt landslag.

– Samlingen er tredelt: En inspirasjon og klapp på skuldra som forhåpentligvis medfører at spillerne trener enda litt hardere og bedre i tiden framover, vi ønsker at spillerne skal få referanser og læring på fotballfaglige ting som er helt avgjørende, og det handler om å vise seg fram inn mot enda større oppgaver. På denne samlingen gjelder det spesielt 2005-årgangen, som snart skal spille sine første landskamper, sier fagansvarlig for Landslagsskolen, Håkon Grøttland på Norges Fotballforbunds hjemmeside.

Hovedtrener og spillerutvikler i Våg FK, Joachim Eriksen, sier følgende om utviklingen til «Abdi»:

– «Abdi» har hatt en god utvikling det siste året. Først og fremst har han brukt utallige timer på feltet på egen hånd, men han har også løst en rolle som kaptein for 2005-gjengen på en veldig bra måte.

Eriksen fortsetter:

– "Abdi" er en dedikert og smart spiller med en enorm løpskraft. Han er sterk når han utfordrer og har en veldig god forståelse hva gjelder valg og utførelse på banen.