Oddersjaa-løper imponerte i VM-debuten

Tuva Lislevand (19) fra Oddersjaa leverte en sterk debut i junior-VM i langrenn.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var forrige helg at Tuva leverte den gode 5-kilometeren i junior-VM. Nå er hun tilbake på Hovden skigymnas, der hun er avgangselev i år. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Aud Sørbø Ausland Oddersjaa SSK

Den dagen Tuva Lislevand ble 19 år, reiste hun til Oberwiesenthal i Tyskland for å delta i junior-VM i langrenn. Etter å ha kvalifisert seg til 5 kilometer klassisk, ga hun altså seg selv en helt spesiell og uforglemmelig bursdagsgave.

Tuva forteller om at det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Junior-VM har vært et langsiktig mål, og noe hun knapt våget å drømme om denne sesongen.

– Å få være med i den norske troppen og kjenne på stemningen under mesterskapet var en helt spesiell opplevelse, sier Tuva og legger til:

– Dette var et mye større renn enn jeg er vant til, og jeg må innrømme at det var ekstra spennende å stå på startstreken i et VM.

Hevdet seg godt

Tuva ble nummer 20 i det tøffe selskapet og er fornøyd med løpet sitt. Helene Marie Fossesholm tok gull på distansen og var 57 sekunder foran Oddersjaa-jenta. Fossesholm har hevdet seg i verdenscupen for senior, så det å være under et minutt bak henne er en stor prestasjon i seg selv. Tuva ble med sitt løp tredje beste norske og hadde bare 15 sekunder opp til tiendeplassen. Hun presterte på det nivået hun har vist gjennom hele sesongen.

Tuva i aksjon på 5-kilometeren i junior-VM i Tyskland. Foto: Privat

– Det motiverer meg å se at veien opp til de aller beste ikke er så altfor lang. Jeg tar med meg gode opplevelser og erfaringer fra junior-VM, oppsummerer den blide Oddersjaa-løperen.

Et forbilde

Det er ingen tvil om at turen til Tyskland ga mersmak og at målsettingen om å hevde seg enda bedre til neste år gir Tuva stor motivasjon i treningsarbeidet.

Oddersjaa gratulerer med innsatsen og er utrolig stolte av å ha en løper som Tuva i klubben. Hun er et forbilde for alle både i og utenfor skiløypa.