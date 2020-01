Lyngdal IL fotball er blitt Kvalitetsklubb

Lyngdal IL fotball er den åttende sertifiserte Kvalitetsklubben i NFF Agder.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tidligere fotballpresident og nå veileder i NFF Agder, Sondre Kåfjord (t.h.), overrakte på Rossfjord Strandhotell Kvalitetsklubbflagg og skilt som synlige bevis til Lyngdal IL fotball. Foto: NFF Agder

Brukergenerert innhold

Elin Hjemdal NFF Agder

LYNGDAL: Torsdag 12. desember ble Lyngdal IL fotball den 8. sertifiserte kvalitetsklubben i NFF Agder. Den formelle sertifiseringen fant sted på Rossfjord Strandhotell. Tidligere fotballpresident og nå veileder i NFF Agder, Sondre Kåfjord, overrakte Kvalitetsklubbflagg og skilt som synlige bevis på at klubben nå er en Kvalitetsklubb.

Leder John Stensland uttaler at Kvalitetsklubb har vært en målsetting i et par år, og at Kvalitetsklubb har vært godt forankret i klubbens styre. Sportslig ansvarlig Jan Ove Pedersen har vært drivkraften i prosessen, og han uttaler at klubben nå er mer transparent, noe som gjør det lettere for medlemmene å finne den informasjonen de trenger.

Foto: NFF Agder

Oppgavene er fordelt på flere utvalg og personer som igjen gjør det lettere å rekruttere inn frivillige til klubben.

Videre sier Stensland at organisasjonen er mer oversiktlig for frivillige og foreldre som skal utøve god aktivitet, samt at klubben har fått en tydeligere struktur. Dette er en merkedag for Lyngdal IL fotball og de er veldig stolte over å være i mål med nivå 1 i Kvalitetsklubb.

Driftsfasen er nå viktig, og Lyngdal har som mål om å ta nye steg.

Foto: NFF Agder

Publisert: Publisert 3. januar 2020 13:30

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785