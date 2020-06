Rekordmange syklister i sesongåpningen

76 utøvere stilte til start da KCK tirsdag arrangerte sesongens første terrengritt i Scott Cup.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Even Hoem (t.v.) og Lars Kostøl før tirsdagens ritt i Jegersberg. Foto: KCK

Brukergenerert innhold

Jan Fredrik Stiansen Kristiansands Cykleklubb

KRISTIANSAND: Grønn slette i Jegersberg er arenaen for KCKs sykkelritt i terrenget. Tirsdag kveld strømmet det rekordmange syklister til start. Hele 76 startende fra Mandal i vest til Arendal i øst. Med deltakere i alderen seks år til de voksne var det stor stemning, smil og latter. Og det var på tross av at det ikke var kiosk eller medaljeutdeling som følge av smitteverntiltakene arrangementet måtte ha.

Raskest av alle var Mads Langeland (16) fra arrangørklubben Kristiansands Cykleklubb. Han gjennomførte de fem rundene i rød løype på tiden 34, 07 minutter. Øvrige resultater kan du finne her.

Mads Langeland fra KCK var raskest med sine 34,07 minutter. Foto: KCK

– For oss er det viktig at rittet er et terrengritt, med steiner og stubber. Det skal være vanskelige partier. Derfor er det spesielt kult å se både jenter og gutter på 6–7 år, som lar det stå til ned bakkene og gi alt gjennom den morsomme løypa. Scott cup skal være verdens kuleste terrengritt, sier rittleder Asbjørn Lohne.

Forventningsfulle deltakere før start. Foto: KCK

De siste sesongene har cupen blitt gjennomført i området rundt Grønn slette, og etter godkjenning fra Kristiansand kommune har vi etablert en midlertidig merking av løypene. Dette har bidratt til økt aktivitet på sykkel i området, og vi planlegger permanent merking, og enda bedre tilrettelegging for alle som ønsker å utfordre seg på sykkel.