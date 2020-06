Dette har skjedd med Starts 2010-spillere

For drøyt ti år siden serieåpnet Start mot Sandefjord. Dette gjør spillerne nå.

Den tidligere Start-helten Christian Bolaños (t.h.) har siden 2018 spilt fotball for Deportivo Saprissa. På dette bildet fra februar i år er han i duell med Montreal Impact-midtbanespiller Samuel Piette. Foto: The Canadian Press/NTB scanpix

Egil Imenes

Onsdag 17. juni serieåpner Start hjemme mot Strømsgodset. For drøyt ti år siden så laget som serieåpnet mot Sandefjord i en 1-4-4-2-formasjon slik ut:

Keeper: Kenneth Høie (40)

Den tidligere Haugar-, Haugesund-, Bryne- og Sogndal-spilleren kom til Start i sølvsesongen 2005. Var litt inn og ut av laget de første sesongene, men sto 31 kamper for Start i 2010-sesongen.

Etter perioden i Start gikk han gratis til Elfsborg for å erstatte skadede Kevin Sturh Ellegaard fram til EM-pausen. Det ble tabelltopp og sju baklengs på elleve kamper, men han forlot klubben når Ellegaard returnerte.

Kenneth Høie som Djurgården-målvakt i 2015. Foto: TT Nyhetsbyrån/NTB scanpix

Etter en liten sommerferie signerte han for Djurgården. Der ble det 117 kamper fram til han la opp i 2016. I sin siste hjemmekamp ble han pepret med snusbokser fra tribunen og Aftonbladet skrev:

– Et farvel til Sveriges mest imponerende snusleppe.

Er i dag bilselger i Stockholm.

Fun fact: Var på prøvespill i Manchester United i 98/99-sesongen og spilte i en reservelagskamp mot Liverpool.

Hunter Freeman (t.v.) og Avni Pepa kjemper mot Stabæks Veigar Pall Gunnarson på dette bildet fra 2010. Foto: NTB scanpix

Høyre back: Hunter Freeman (35)

Freeman signerte for Start fra Toronto FC og har fem U23-kamper for USA. Rakk å spille 53 kamper og score to mål for Start i løpet av 2009- og 2010-sesongen.

Dro etter dette tilbake til USA og spilte for blant annet for New York Cosmos mellom 2013 og 2016 sammen med Mads Stokkelien og Raúl González. Der vant han US Playoffs i 2015 og 2016.

Vant også amatørligaen Keystone Conference med FC Mowtown i 2018.

Er i dag Director of Scouting and Player Recruitment for FC Cincinnati i Ohio.

Fun fact: Har spilt mot Messi i U20-VM og vant 1-0.

Clarence Goodson som San Jose Earthquakes-spiller i 2015. Manchester United-spiller Wayne Rooney til høyre. Foto: TT Nyhetsbyrån/NTB scanpix

Midtstopper: Clarence Edgar Goodson (38)

Goodson, født selveste 17. mai, kom fra FC Dallas til Start året før Freeman og spilte for Start fra 2008 til 2010. Det ble til sammen 15 Obosligakamper og 47 Tippeligakamper på Goodson, og han scoret seks mål for Start i toppdivisjonen. Men han huskes kanskje aller mest for å bli dyttet over ende i straffefeltet av Rade Prica og Rune Almenning Jarstein på Lerkendal, noe som førte til straffespark og at Bolaños satte inn 3-2 til Start på overtid.

Han ble kåret til årets spiller for Start tre år på rad, noe ingen har klart verken før eller etter ham.

I januar 2011 gikk Goodson videre til danske Brøndby, som endte på en tredjeplass den sesongen. Det var også den beste plasseringen laget fikk i Goodsons periode i klubben. I 2013 vendte han tilbake til MLS og San Jose Earthquakes der han spilte til han la opp i 2017. Han ble blant annet kåret til årets forsvarer i 2015 og har spilt 46 landskamper for USA

I dag er Clarence Player Relations Manager i MLS Player Association, noe han har vært siden han la opp.

Fun fact: Han og kona, Kelsey, jobbet som frivillige for Røde Kors og med kreftsyke barn mens de bodde i Kristiansand.

Knut Henry Haraldsen depper etter en Start-kamp i 2009. Foto: NTB Scanpix

Midtstopper: Knut Henry Haraldsen (43)

Den 196 cm høye midtstopperen startet karrieren i Vigør og spilte for Start i 1996. Deretter gikk turen til Vålerenga, Bryne, Westerlo og HamKam før han returnerte til Start i 2009. Han fikk med seg to sesonger og 17 Tippeligakamper før han la opp.

Jobber i dag som advokat hos PwC i Kristiansand, noe som han har gjort siden han la opp som fotballspiller i 2010/11. Han er også trener for Randesunds G13-lag.

Fun fact: Kallenavn Sonja og har spilt kvartfinale i europacupen med Vålerenga. Vant mot Frankrike med stjerner som Vieira, Trezeguet og Henry med Norges U21-lag i -97.

Vikings Rolf Daniel Vikstøl (t.h.) i en eliteseriekamp mot Sarpsborg 08 i fjor. Foto: NTB scanpix

Venstre back: Rolf Daniel Vikstøl (31)

Trenger ingen nærmere presentasjon. «Røde-Rolf» har 237 kamper for Start og har siden 2017 spilt for Viking.

Debuterte for Start i 8-1-tapet for Molde i 2009.

Fun fact: Norgesmester for Viking i 2019 og to junior NM-gull for Start. Spilte én U23-kamp for Norge mot Tyrkia på Sør Arena i 2013.

Christian Bolaños (t.v.) går inn for takling av Tromsøs George Mourad i en eliteseriekamp i 2010. Foto: NTB scanpix

Høyre ving: Christian Bolaños Navarro (36)

Starts kanskje beste og mest populære spiller de siste 10-15 årene. Også han født 17. mai. Over 80 landskamper og har representert Costa Rica i to VM-sluttspill.

Kom til Start fra danske OB der han slet med spilletid på en midtbane med Morten Bisgaard, Allan Nielsen, Bechara Oliveira etc. Ble en umiddelbar folkehelt og ble av Fædrelandsvennens lesere kåret til tidenes beste utlending i Start (Her var det også 12 som stemte på Bruno Rato Silva?). Forlot klubben til fordel for FC København i 2010.

Der ble han fram til 2014 og vant to seriemesterskap og et cupgull. Dernest reiste han rundt i Qatar, Canada og i Costa Rica. Signerte for moderklubben Saprissa i 2018 og spiller fortsatt i klubben.

Fun fact: Vant Bronseballen med Saprissa som den tredje beste spilleren i FIFA-VM for klubblag i 2005.

Odds Christer Kleiven (t.v.) og Starts Espen Hoff i en eliteseriekamp i 2013. Foto: NTB scanpix

Sentral midtbane: Christer Kleiven (32)

Slo igjennom med seks mål på sju serierunder i 2010 og var aktuell for «halve eliteserien» ifølge Fædrelandsvennen.

Spilte for alle aldersbestemte landslag fra han var 16 år og fikk 14 U21-landskamper. Dro videre til Stabæk og Odd.

Da Kleiven signerte for Odd, snakket Fagermo om å få ham på landslaget, men ett år etter startet han bare fire av 30 seriekamper og var ikke ønsket med videre. Han reiste derfor tilbake til Kristiansand og la opp som proffspiller i en alder av 26. Fortsatte karrieren som spillende trener for Vigør sammen med Leif Otto Paulsen.

Startet opp i Strømmes Reklame etter at han la opp og er i dag daglig leder på Sats Aquarama.

Fun fact: Var aktuell for Auxerre etter den gode perioden i Start.

Daværende Sandefjord trener Geir Ludvig Fevang etter 0-5-tap mot Odd i eliteserien i 2018. Foto: NTB scanpix

Sentral midtbane: Geir Ludvig Fevang (39)

Startet karrieren i Fevang og Runar før han spilte sju sesonger for Sandefjord. Dro deretter til Start og spilte fem sesonger på Sørlandet. Var en veldig god spiller i Start, men huskes kanskje enda mer for å ha blitt kneet ned av Lillestrøm-målvakt Heinz Muller. Skaden gjorde at han ikke spilte kamp på 208 dager.

Etter tiden i Start ble det proffspill i Lokeren, før turen gikk tilbake til Norge og Haugesund. Tok to sesonger i Sandefjord før han ble assistenttrener i samme klubb. Var også midlertidig hovedtrener i klubben han fortsatt jobber for.

Fun fact: Er tremenning med Odd-legenden Morten Fevang. Satte inn det viktige 8–0-målet for Norges G18-lag mot San Marino i november 1998.

Et ferskt bilde av Espen Børufsen, tatt i Start-drakt tidligere i juni. Foto: NTB scanpix

Venstre ving: Espen Fjone Børufsen (32)

Eneste mann som fortsatt spiller for Start i dag. Står med over 300 kamper for A-laget og hadde fram til i fjor scoret i hver eneste sesong for Start siden 2007. (Debuterte i 2016 og hadde tre innhopp den sesongen).

Fun fact: Spilte sammen med Christer Kleiven og Håvard Nordtveit for Norges G19-landslag mot Juan Mata og Spania i 2007. Tapte 2-5. Junior-NM-mester for Start.

Ole Martin Årst som TV2-komentator i 2015. Foto: NTB scanpix

Spiss: Ole Martin Årst (45)

Kniksenprisen-vinneren fra 2005 signerte for Start i 2007 etter en lang karriere i Skarp, Tromsø, Sogndal, Anderlecht, AA Gent, Standard Liege og Tromsø igjen.

Var stort sett skadet de første par sesongene og la opp i 2009, men snudde og signerte ny kontrakt i 2010. 27 mål på 59 kamper i 2010 og 2011.

Gikk etter Start-karrieren til Tromsø og la opp i 2012. Hans siste kamp i karrieren ble cupfinaletapet mot Hødd i november 2012.

I dag er han salgssjef og partner i PST Sportsanlegg AS i Kristiansand sammen med blant annet Espen Hoff, Rolf-Martin Skonhoft og Pål Lydersen, og han har levert kunstgress til både Alfheim og Sør Arena.

Fun fact: Har pub oppkalt etter seg på stadion til belgiske Gent.

Mads Stokkelien jubler etter Start-seieren over Jerv i 2015, i den avgjørende kvalifiseringskampen til eliteserien på Sør Arena. Foto: NTB scanpix

Spiss: Mads Stokkelien (30)

Slo igjennom i Start året før Sandefjord-kampen i 2010 med ti mål på 23 kamper. Fulgte opp med fire mål i 2010-sesongen før han ble solgt til Stabæk.

Inge André Olsen gikk ut med store ord og ytret at «Stokkelien er én av verdens beste avsluttere».

Etter et opprykk med Stabæk flyttet Stokkelien til New York og spilte to år i New York Cosmos med blant annet tidligere Real Madrid-spiller Raúl.

Reiste i 2015 hjem til Start og spilte 12 kamper i sesongen som endte med at Start sikret kontrakten i playoffkampene mot Jerv. Stokkelien scoret 1-1-målet på Levermyr.

Har de siste årene fått en håndfull kamper for Hånes i 5. divisjon, men jobber ellers fulltid som tannlege på Dronningens Tannlegesenter i Kristiansand sammen med pappa Anders, mamma Kjersti og søster Linn.

Fikk med seg 13 U21-landskamper og 80 kamper for Start.

Funfact: U21-laget til Norge tapte 1-3 mot Kypros i 2010 med tre Startspillere på topp: Stokkelien, Kleiven og Børufsen. Scoret to mål i lokalderbyet mellom New York Cosmos og New York Red Bulls.

Innbyttere:

Rune Meås Nilssen (44)

Rune rekkevidde debuterte på Start i 1997 og spilte til sammen 209 (250 ifølge Aftenposten) kamper for klubben over 14 sesonger. Fikk tilbud om å fortsette i Start, men takket nei til kontrakt grunnet for lav lønn. Nilsen hadde i 2009 nettoinntekt på 260.000 kroner mens keeperkollega Kenneth Høie hadde 860.000.

Er i dag assisterende banksjef hos SpareBank 1 SR-Bank i Kristiansand og keepertrener for Vigør G14.

Fun fact: Var på utlån til storklubben FC København i tre måneder i 2009 uten å være på banen.

Branislav Miličević (36)

Branislav kom til Start fra islandske Keflavik, der han blant annet fikk oppleve Europa League-kamper mot tyske Mainz. Spilte mye i 2008 og 2009, men ble etter hvert sittende mye på benken på bekostning av Rolf Daniel Vikstøl og fikk bare med seg sju seriekamper i 2010 og fem i 2011.

Fikk hjelp av Lillejord og Kent Karlsen med prøvespill i Belgia og Kypros, mens også Bundesliga-klubben Nürnberg var interessert i 2010.

Det finnes lite informasjon om Branko på nett og trolig la han opp eller spilte for mindre kjente klubber etter Start-perioden. Han står ikke registrert med noen klubb etter at han forlot Start.

* Oppdatert informasjon: Ifølge en Start-supporter var Branko observert som omreisende bartender på Tjørhomfjellet i Sirdalen vinteren 2019, så kanskje du treffer ham på en bar nær deg neste gang.

Fun fact: Ble skadet og var forventet ute i tre måneder, men besøkte «mirakeldoktoren» i Serbia som hjelper spillere ved hjelp av morkake-kurer og ble friskmeldt etter kun en uke. En «spesialist» som også Jesper Mathisen besøkte året etter.

Olufemi Oluyi Oladapo (31)

Femi kom til Start etter spill i storklubber som Anderlecht og Boavista i 2009. Det ble 58 kamper og ett mål over fire sesonger for den blide nigerianeren.

Han ble aldri noen stor hit i Start, bortsett fra noen rå dansebevegelser. Forlot klubben i 2012. Han skal ha vært aktuell for Charleroi i Belgia og Al-Ahli Club i Qatar, men endte opp med å reise tilbake til Nigeria og Shooting Stars S.C, klubben han forlot før han reiste til Europa.

Etter dette har han hatt en rundreise i den nigerianske ligaen og spilt for Bayelsa, Enyimba Aba, Niger Tornados, tilbake til Enyimba Aba og han signerte i januar 2019 for Remo Stars FC. Remo Stars endte på sisteplass i Nigerias Premier League i 2019 og han spiller fortsatt i klubben.

Han har fått tre landskamper for Nigeria. Debut i 2008 i en vennskapskamp mot Sudan og spilte blant annet i 2–0-tapet mot Elfenbenskysten i første kvalifiseringsrunde til det afrikanske mesterskapet i 2013.

Fun fact: Spilte på Nigerias U21-lag sammen med Solomon Owello, Bentley (Odd og Brann) og Ezekiel Bala (Lyn og Bryne). Vant FIFA U-20 World Cup i Canada i 2007 uten å spille i turneringen.

Bernt Nikolai Hulsker (42)

Født i Den Haag og vokste opp på Vestnes. Spilte sine første år for Vestnes Varfjell, Tomrefjord og Træff, før han godt inn i 20-årene signerte for Molde. Fikk 114 kamper for Molde, 13 kamper for Vålerenga (som vant gull det året) og 24 kamper for svenske AIK før han signerte for Start i 2007.

Det ble 33 kamper og ti mål for Hulsker på Sørlandet og han avsluttet karrieren på utlån til Stabæk i 2010.

Står registrert med én kamp for Vestnes Varfjell 2 i 2019. Det var i 5-3-tapet mot Fiksdal/Rekdal/Tomrefjord 2 med Kjetil Rekdal på banen, som for øvrig scoret, ja du gjettet riktig, på straffespark.

Har spilt i UEFA-cupen og kvalifiseringskamper til Europa League og Champions League i løpet av karrieren sin, og scoret i Moldes 1–1 kamp borte mot Rayo Vallecano i UEFA-cupen.

Har vært innom en rekke TV-programmer som Foppal på VGTV og har vært fotballreporter for MAX.

Fun fact. I 2008 satte «Teatret Vårt» i Molde opp familieforestillingen «Vinterdvale» oversatt fra nederlandsk til norsk av Bernt Hulsker.

Avni Pepa (31)

Spilte i Start fra 2006 til 2011 og var i perioder lånt ut til MK og Vindbjart. Rakk å spille 52 kamper for Start før han reiste til Sandnes Ulf i 2012.

I januar 2015 signerte han for Flamurtari Vlorë i Albania, men forlot klubben allerede i februar samme år på grunn av uenigheter med ledelsen. Mellom 2015 og 2017 spilte han for Íþróttabandalag Vestmannaeyja, eller IBV, på Island, før han vendte nesten hjemover. I 2017 signerte han for Arendal og spiller fortsatt i klubben.

Står med 47 kamper for Arendal, der han blant annet spilte sammen med broren, Wilhelm Pepa (nå Trauma).

Fun fact: Spilte Kosovos aller første offisielle landskamp noensinne i 2014 mot Haiti. Kampen endte 0–0 og Kosovo hadde også spillere som Ardian Gashi, Zymer Bytyqi og Flamur Kastrati i troppen.

Morten Kruger Hæstad (33)

Lillebror Hæstad startet karrieren i Start og spilte i klubben mellom 2004 og 2011, kun avbrutt av utlån til Tønsberg og Haugesund i 2005 og 2006.

Forlot klubben til fordel for Kongsvinger i 2011 og fikk 71 kamper for laget fra de dype skoger. Etter tre sesonger i Kongsvinger tok han turen til Hønefoss i 2014 og fikk 56 kamper over to sesonger i OBOS-ligaen. La opp som 29-åring.

Hæstad har spilt på alle U-landslag og fikk 12 U20-kamper og 8 U21-kamper for Norge.

Tok siviløkonomutdannelse og jobber i dag for EY (tidligere Ernst & Young).

Fun fact: Spilte mot Hugo Lloris, Younès Kaboul og Abou Diaby for Norges U19-lag.

Espen Ramse Knudsen (29)

Var hospitant på A-laget i 2010 og hadde flere kamper for U-landslagene. Klarte aldri å spille seg til fast plass på Start og meldte overgang til Jerv i 2012. Spiller fortsatt for klubben i dag og har 213 kamper for laget fra Grimstad.

Fun fact: Spilte på G19-landslaget sammen med Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Markus Henriksen.

Statistikk og informasjon er hentet fra blant annet fotball.no, Transfermarkt, altomfotball.no og Wikipedia