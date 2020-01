Agder-duo på ny landslagssamling

Ina Andresen fra Randesund og Kamilla Bruhjell fra Flekkefjord er igjen tatt ut på J16-landslaget

Ina Andresen (t.v.) og Kamilla Bruhjell på landslagssamling i Belgia i oktober i fjor. Foto: Elin Hjemdal

Elin Hjemdal NFF Agder

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De to spillerne er denne gang tatt ut på landslagssamling i forbindelse med Equinor Talentleir for jenter i februar. Her er Idun B Kydland fra IK Gimletroll tatt ut på skyggelandslaget for J16, mens Tiril Toft fra Lyngdal IL er tatt ut i J15-troppen.

– Det er gøy å bli tatt ut, og de landslagssamlingen jeg har vært på hittil har vært lærerike og spennende, sier Ina og utdyper: – Jeg treffer mange gode fotballspillere og får mange venner på samlingene. Jeg spilte i landskampene mot Belgia i oktober og det har gitt meg enda mer motivasjon.

Ina begynte som fotballspiller i Radar som åtteåring, sammen med tvillingsøsteren Ane. De har spilt sammen i Radar og Våg under kyndig ledelse av trener Kine Melberg og er nå ferske lagvenninner i Randesund.

– Randesund har store ambisjoner, og vi er blitt tatt godt imot av klubben og lagvenninner. Ane spiller også på kretslaget, og vi har det kjempegøy sammen. Vi satser på å bli best mulig, sier Ina.

Også Kamilla Bruhjell fra Flekkefjord FK gleder seg til ny landslagssamling.

– Jeg ser veldig fram til dette året og er innstilt på å ta gode steg som fotballspiller. De siste tre årene har det skjedd enormt mye; alt fra sone-krets-talentsamlinger og ikke minst at jeg debuterte på landslaget i september, sier Kamilla, som i Flekkefjord trener med J17-laget, damelaget og G16- laget.

PS! Til Equinor Talentleir i Sarpsborg for gutter i månedskiftet januar/februar er Starts Henrik Webb Dahl og Jervs Mohammed Badran tat ut på skyggelandslaget for G16. Starts Stian Mangseth tatt ut i G15-troppen.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 10:52 Oppdatert: 24. januar 2020 11:17

