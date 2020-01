Pusher hverandre mot toppen

På treningsleir på Gran Canaria har vi trent opp mot seks timer daglig for å kunne innfri våre ambisiøse mål for 2020.

Triatletene Andreas Mathingsdal Pedersen (27, t.v.) fra Farsund og Håkon Sakariassen (22) fra Lyngdal har nylig vært på treningsleir sammen på Gran Canaria. Her gjør de seg klar for intervalldrag på sykkel, 3x20 minutters terskeltrening. Foto: Privat

Håkon Sakariassen

Andreas Mathingsdal Pedersen

UTØVERBLOGG: For å prestere så bra som mulig i konkurransesesongen, er det avgjørende å holde god kontinuitet i treningen gjennom vinteren og våren. Det betyr ofte lange treningsøkter inne på sykkelrulla, treningsøkter ute i varierende og krevende forhold, samt lange og harde økter i bassenget.

Det er derfor en stor fordel, både fysisk og mentalt, å bryte opptreningsperioden hjemme i Norge med kortere treningsopphold i varmere strøk. Slike treningsopphold gjør at vi lettere kan oppnå et større treningsvolum sammenlignet med hjemme, da vi kun fokuserer på å trene, spise og sove.

Gode treningsforhold

Vi la oppholdet vårt til sør på øya Gran Canaria, nærmere bestemt Maspalomas. Her ligger forholdene godt til rette for svømming i utendørsbasseng, fine traseer for sykkel og gode løpemuligheter. I og med at et høyt treningsvolum på sykkel kan være vanskelig i Norge på vinterstid ble dette prioritert på Gran Canaria.

Vi fikk totalt åtte solide treningsdager, uten å regne med reisedager. I løpet av disse åtte dagene svømte vi 13.000-14 000. meter, syklet 25 timer og løp 90 km. I tillegg til et høyt treningsvolum fikk vi flere gode kvalitetsøkter på hver disiplin. Blant annet gjennomførte vi følgende kvalitetsøkt på løp: 3 x (5 km sone 3 + 1 km sone 4), pause = henholdsvis 1,5 min og 2 min.

Håkon på løpetrening. Foto: Privat

Mange økter

En typisk treningsdag under oppholdet var for eksempel 4–5 timer sykkel på morgenen og 1-1,5 time løp eller svøm på ettermiddagen. De dagene vi ikke syklet gjennomførte vi ofte tre kortere økter bestående av rolig eller hard løp på morgenen, hard svømming på formiddagen og rolig løp på ettermiddagen. For spesielt interesserte ligger all trening ute på treningsappen Strava.

Målsetting 2020 – Håkon:

I 2020 skal jeg vinne klassen min i Ironman Frankfurt i slutten av juni, og har et mål om en topp 3. plassering i VM i Ironman på Hawaii. Jeg ønsker å ta steget videre fra forrige sesong, hvor jeg startet sesongen med seier i min klasse i Ironman Sør-Afrika og tok en 9. plass på Hawaii.

Andreas på løpetrening. Foto: Privat

Målsetting 2020 – Andreas:

De siste årene har jeg satset mot distansene sprint (750 m svøm – 20 km sykkel – 5 km løp) og olympisk triatlon (1500 meter svøm – 40 km sykkel – 10 km løp) og deltatt i blant annet europacuper, nordisk mesterskap og norgesmesterskap. I år ønsker jeg nye utfordringer og har bestemt meg for å satse på lengre distanser.

Planen er å stille i proffklassen i halv-Ironman (1900 m svøm – 90 km sykkel – 21,1 km løp), hvor målet i år er å kjenne på nivået og hevde meg høyest mulig på resultatlistene. Innen ett par år er målet å kvalifisere meg til VM i proffklassen på distansen.

Publisert: Publisert: 29. januar 2020 20:17

