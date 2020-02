Endelig snø i Skikarusellen

Denne gjengen gledet seg over omsider å kunne bytte ut rulleski med langrennsski.

Fra fellesstarten på Sandrip tirsdag klokka 18. Foto: Sverre Larsen

Brukergenerert innhold

Sverre Larsen Bedriftsidretten Agder

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VENNESLA: Tirsdag var det endelig mulig å gå på snø og ikke asfalt i Skikarusellen. Etter at de fire første løpene i årets sesong ble arrangert i rulleskiløypa på Kongsgård, gikk deltakerne denne gang på langrennsski på de rundt fem centimeterne snø som dekket lysløypa på Sandrip. Løperne gikk ei løype på 3,7 km, og den løypa gikk man tre ganger.

Arrangøren kunne glede seg over at 36 entusiaster deltok, som er deltakerrekord i år. Blant dem som ivret mest var junioren Tobias Frøytland fra Øvrebø Ski, som gikk den 11 km lange løypa på sterke 31, 22 minutter. Lenge knivet han med Pål Torgersen fra Fløy Ski, som først på sisterunden måtte innse at junioren ble for sterk og måtte se seg slått med 30 sekunder i mål.

Se resultatene her

Les mer om årets skikarusell her

Tobias Frøytland Foto: Sverre Larsen

Tobias Frøytland (18), vinneren av rennet i fristil

Hva har du lyst å få ut av Skikarusellen?

– Det er første gang jeg er med. Det er god trening, og det er interessant å matche seg mot andre. Det er artig med høyt tempo, og det er godt å kjenne på konkurransenervene.

Marius Engeland Foto: Sverre Larsen

Marius Engeland (29)

Hva er målet med årets skikarusell?

– Det er flere ting. Det er viktig å komme seg ut. Jeg ønsker gode tider. Det er fint å være en del av et godt miljø.

Kristoffer Mjaaland Foto: Sverre Larsen

Kristoffer Mjaaland (35)

Hva slags holdninger bør man ha i naturen?

– Det har vært mye dårlig vær i høst, men man kan ha det bra i naturen uansett vær. Det er viktig å utfordre seg selv, man kan ta seg ut, og spenning og fart er alltid gøy.

Rune Løkling Foto: Sverre Larsen

Rune Løkling (62), arrangør for Lærerne BIL

Hva skal til for å trives med skigåing?

– Det er å trene godt og variert. Man må være glad i å stake. Bakker og andre forhold i terrenget er ofte spennende.

Publisert: Publisert: 5. februar 2020 10:48

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Flere artikler