Roar Lindland: - Dette har vært en helt utrolig sesong. Micke Fransson (arkivfoto)

Ny tittel til Roar Lindland

Lyngdølen Roar Lindland sikret sammenlagtseieren i ProAm-klassen i Porsche Supercup for andre år på rad i helgen.

Team Roar Lindland

For mindre enn 40 minutter siden

– En fantastisk følelse, jubler Lindland.

Det var på Autodromo Hermanos Rodriguez i Mexico City at racingføreren fra Lyngdal sikret sin andre strake tittel i Porsche Supercup. Etter en fantastisk sesong vant han til slutt med åtte poengs margin til Phillip Sager.

-Ja, dette har vært en helt utrolig sesong. Jeg tok ti av ti pole positions, vant åtte av ti løp og tok nok en tittel. Det er jeg stolt av, og jeg må takke alle samarbeidspartnerne mine, Porsche og familien som har gjort dette mulig.

I Mexico City så vi en litt mer forsiktig Roar Lindland enn hva som har vært tilfelle tidligere i sesongen.

-Jeg kjørte kun for å sikre mesterskapet, og tenkte ikke på å vinne løpene i det hele tatt. Alt dreide seg om sammenlagtstillingen, og jeg tok ingen sjanser. Det gikk helt etter planen, og vi kunne sprette sjampanjen etter det siste løpet, forklarer Lindland som kjørte inn til to tredjeplasser i ProAm-klassen i de løpene i Mexico.

Det å kjøre i Mexico City byr også på noen utfordringer litt utenom det vanlige.

-Byen ligger så høyt over havet at lufta er merkbart tynnere. Dette er spesielt for både bilen og oss førere. I tillegg følte jeg på presset med å forsvare tittelen, og at man er litt døgnvill i tillegg gjør det jo ikke enkelt.

I tillegg til sammenlagtseieren i ProAm-klassen i Porsche Supercup, som kjører som supportrace til mange av Formel 1-løpene, har Lindland i år kjørt inn til en fjerdeplass sammenlagt i Porsche Carrera Cup Scandinavia.



Publisert 28. oktober 2019 10:54