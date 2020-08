Jerv skuffet etter poengdeling

Til tross for at Jerv lå under med to mål, var laget skuffet over at det ikke ble seier i mandagens bortekamp mot Stjørdals-Blink.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jerv brente et straffespark i mandagens 1. divisjonskamp mot Stjørdals-Blink. Foto: Jan Skaregrøm (arkivfoto)

Brukergenerert innhold

Victoria Nikolaisen FK Jerv

I nok en seriekamp fikk Jerv en mindre god start og Stjørdals-Blink ble tildelt straffespark etter 16 minutter. Mats Lillebo scoret fra krittmerket for vertene.

Utover i omgangen presset Jerv på for utligning, men heller ikke alene med keeper ble det utligning. Scoringen uteble og lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Straffebom

Sju minutter ut i 2. omgang fikk Jervs toppscorer Diego Campos muligheten fra straffesparkmerket, men skuddet ble fint reddet av Nicklas Frenderup. Vondt ble verre for gjestene da Mats Lillebo etter 55 minutter scoret sitt andre mål for dagen og øket ledelsen til 2-0.

Jerv har imidlertid vist god moral og innsats i årets sesong, og det ble også gjort denne mandagen. Etter 73 minutter fikk Pibe muligheten og satte ballen fint i mål. Kun to minutter seinere fikk Jerv igjen sjansen fra straffemerket. Denne gangen var det Mathias Wichmann Andersen som var eksekutør. Han satte ballen høyt i mål, utenfor keepers rekkevidde, og utlignet til 2-2. Dette ble også sluttresultatet.

Klatret til femteplass

– Skuffende å kun reise herfra med ett poeng, selv om vi henter opp 0-2. Vi viser god karakter igjen ved å svare i andre omgang, men det holdt dessverre ikke helt til seier. Vi må luke bort dumme baklengsmål. Det er vanskelig å vinne hvis vi skal slippe inn to mål hver gang, sa Jervs assistenttrener Jahn Robert Holmgren etter kampen.

Jerv har nå spilt seks strake kamper uten tap og klatret opp til femteplass i 1. divisjon før runden avsluttes tirsdag. Etter en tøff uke med tre kamper, ser Arne Sandstøs menn fram til å få en hel treningsuke før laget kommende mandag får besøk av Kongsvinger på Levermyr Stadion.

Se kampfakta her