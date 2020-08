Terrengsykkelbanen åpnet i Bjelland

Lørdag 22. august åpnet Friluftsfestivalen i Bjelland den første delen av terrengsykkelbanen på Hesså.

Foto: Liz Rekve

Liz Rekve Prosjektleder – Ekstragiv Bjelland

Det er en teknisk ferdighetsdel som er åpnet slik at unge kan øve seg på hopp og kuler. Arbeidet har de gjort på dugnad, med banemester Heins Madsens iherdige tilleggsjobbing. Heins Madsen er initiativtaker og banedesigner, han bor på Hesså og har 15 års erfaring fra adventure race og er i tillegg mountainbike-instruktør.

– Vi jobber med en bane som gjøres klar i faser. Akkurat nå åpner vi en teknisk ferdighetsbane for barn og unge. På sikt regner vi å ha et nettverk av terrengsykkelutfordringer i området på Hesså, forteller Madsen og legger til:

– Sykling på anlagt bane krever en høyere grad av sykkelteknisk ferdighet enn rein «gamping» på grus, der vi skaper naturlige hinder underveis i løypa. Terrengsykling gjør at man utvikle egne tekniske ferdigheter og er en mer adrenalinfylt måte å komme seg ut i skog og mark.

Ove Fuglestveit kom opp og gjorde stas på åpninga, med gode tanker om at sykling er en aktivitet for alle i alle aldre. Mandal Cykleklubb hadde med ungdomslaget og testet hopp og bane, de var fornøyd da de dro hjem etter seks timers testing av banen.

– Dette blir moro for både yngre og voksne. Å jobbe med dette akkurat nå er ideelt, når vi må legge opp mer aktiviteter som gjør at folk har sosial distansering. Terreng-/stisykling er uorganisert lek og vil i mange tilfeller være en aktivitet som kan fenge dem som faller utenfor vanlig organisert idrett og aktivitet. Vi ser at mange unge har glede av slik aktivitet, og håper barn og unge i regionen vil komme opp å bruke banen når den er ferdig, sier Trygve Haugland som er leder i Bjelland Friluftsfestival.

Som prosjektleder for Ekstragiv Bjelland har undertegnede stor tro på at dette blir en bra naturutfordring for regionen. Vi tror det blir bra for skoleklasser og familier. Mange voksne vil nok i tillegg til de unge, like denne form for teknisk trening og adrenalin innsprøyting.