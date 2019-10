Ole Marius Håbestad hadde mye å juble for i mandagens 4. divisjonskamp. Jan Skaregrøm

Håbestad med hat trick

Ole Marius Håbestad nettet tre ganger da Jerv 2 vant 4-2 mot Vigør.

Victoria Nikolaisen

For mindre enn 40 minutter siden

KRISTIANSAND: Jerv 2 spilt mandag kveld sesongens siste seriekamp. Nytt spill i 4.divisjon sesongen 2020 var allerede sikret, men Jerv 2 kjempet hardt for å avslutte sesongen på en god måte. Etter 27 spilte minutter fikk bortelaget fra Grimstad straffespark, og Håbestad sørget for 1–0-ledelse. Rett før pause gjorde Jervs Anthony Okachi det hele på egen hånd og doblet ledelsen.

Etter pause var Håbestad frempå igjen, og satte inn 0-3 etter 47 spilte minutter. Men det tok kun tre og fire minutter før Vigør var frempå og satte inn både 1-3 og 2–3, henholdsvis ved Lars Øygarden Nordbø og Simon Abrahamsen. Kun fem minutter senere noterte Håbestad seg for sin tredje scoring og økte ledelsen til 4-2. Dette ble også sluttresultatet og Jerv 2 kan være fornøyde med hvordan de avsluttet sesongen.Laget endte på 7.plass i 4. divisjon.

- Godt gjennomført kamp fra vår side. Full kontroll i første omgang hvor vi spiller Vigør lave. Vi scorer først på straffemål med Håbestad og nummer to etter fin enkeltprestasjon av Okachi rett før pause. Andre omgang er litt mer åpen, vi scorer tidlig med Håbestad før Vigør scorer to raske på dødballer. Like etter dreper Håbestad kampen med sitt tredje. Resten av kampen har vi full kontroll. En fin avslutning på sesongen i 4.divisjon, oppsummerer trener Erik Krokvik etter kampen.