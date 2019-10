Viktige innbyttere, og målscorere. Fv. Nikke Svenson, André Bakken, Anders Urdal Hansen, Emil Pedersen, Antonio Benitez, Stian Rosland og Saman Bye Rostami. Stian Bøe

Ungt Vindbjart-lag vant igjen

Vindbjart sikret seg fjerdeplass på tabellen etter 3-0-seieren borte mot Flint.

Stian Bøe, Vindbjart FK

For mindre enn 50 minutter siden

Etter at et rekordungt B-lag sikret kvalifiseringskamper for opprykk til 4. divisjon fredag, ville ikke A-laget være noe særlig dårligere lørdag. Noen forfall fra de mest rutinerte gjorde Robert Våge Skårdal med sine 24 år på baken, troppens eldstemann på turen til Tønsberg og Flint.

Snittalderen på startelleveren var 20,4 år, inkludert debutant fra start, 16 år gamle Anders Urdal Hansen på høyre back. Det ble mer vannkrig enn krydderfotball fra start, kunstgressbanen hadde noe overvann nesten overalt. Dette fristet kanskje spesielt til sklitaklinger, og det ble litt ampert utover.

Daniel Johansen var nok litt heldig som slapp unna både en og flere farger på dommerens kort da han noe overilt forsvarte sin rekkekamerat fra forsvaret og Lyngveien, Sondre Nordhagen, etter en tøff takling. Vi har sett mange røde kort for slik knuffing, Daniel! Hjemmepublikummet ga også klart uttrykk for denne vurderingen.



Vi burde ledet 1–0 til pause, Emil Pedersen var flyttet ned på midtbanen i dag uten at det satte særlig stopper for hans mål om å bli toppscorer. Like før pause satte han ballen i nettet med et velplassert skudd, vi hørte klar argumentasjon fra hjemmelaget, men dommeren lot oss få juble ferdig før han tok en prat med sin assistent, som sto med flagget nede i vannet. De ble likevel enige om at Markus Nyhus sto offsideplassert da skuddet passerte beina hans, og hindret keepers muligheter til å avverge målet. 0–0 til pause.

Emil setter inn 1–0. Stian Bøe



Ti minutter før pause hadde vi fått en annen debutant. Berry Gerezgi måtte ut med skade, og inn på venstre kant kom 17 år gamle André Bakken. Regnet avtok etter pause, kanskje det hjalp litt på forholdene, uansett tok vi nå kommandoen, og André ble raskt involvert. Etter et veggspill med Robert prøvde han å plassere ballen nede i lengste hjørne, keeper fikk en hånd på til corner. Corneren fra Robert ble plassert på bakerste stolpe, der var Emil på plass og laget 1–0 etter bare tre minutter.



Midtveis i omgangen ble Markus Nyhus taklet hardt bakfra da han prøvde å sette et innlegg fra Sondre i mål. Ingen aksept fra dommeren, og Markus ble i stedet erstattet av Saman Bye Rostami. Nå lå Flint lavt og vårt spill satt mye bedre, vi kom til flere innlegg og avslutninger. Hvordan vi skal kategorisere målet til Anders Urdal Hansen kan diskuteres, det så nok mest ut som et forsøk på å legge ballen på bakerste stolpe. Ballen fikk kanskje en liten touch på en forsvarer, retningen på buen var nå mot mål, og keeper fikk bare så vidt fingertuppene på den før den duppet ned igjen i vannpytten bak målstreken.



Få minutter seinere vant Saman ballen fra en forsvarer helt nede ved dødlinja, kanskje litt for hardhendt, men dommeren overså denne situasjonen også. Han trillet ballen så inn i feltet, André fikk en mann i blokka, trillet ballen videre til en bedre plassert Emil, som satte inn 3–0.

Jubel etter 1–0. Stian Bøe



Flere unggutter kom innpå på slutten, inkludert enda en debutant, Antonio Benitez. Snittalderen på de elleve som avsluttet kampen var 19,3 år. Totalt var sju venndøler på banen, pluss Markus Nyhus fra Tveit og Marcus Aslaksen fra Mosby, som begge har vært i klubben fra ung junioralder. Fremtiden ser lys ut.

Målscorer i sin første kamp fra start, Anders Urdal Hansen. Stian Bøe



Etter en svak periode etter sommerferien står vi nå med fem seire som omkranser det ene tapet mot seriemester Fløy. I fire av kampene har keeper Christoffer Braastrup Andersen holdt nullen, målforskjell 18–1. Fjerdeplass på tabellen er i boks før siste seriekamp, noe som betyr at vi slipper kvalifiseringskamper til cupen neste sesong.

Fakta Kampfakta Flint – Vindbjart 0–3 (0–0) 3. divisjon menn avd. 3 0–1 (48 min): Emil Pedersen 0–2 (73 min): Anders Urdal Hansen 0–3 (77 min): Emil Pedersen

Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Anders Urdal Hansen, Daniel Johansen, Simen Aanonsen, Sondre Nordhagen, Robert Våge Skårdal (Antonio Benitez fra 87 min), Mustafa Omarkheil, Emil Pedersen (Stian Rosland fra 84 min), Marcus Aslaksen (Nikke Svenson fra 79 min), Markus Nyhus (Saman Bye Rostami fra 66 min), Berry Gerezgi (André Bakken fra 36 min).

Ikke benyttet: Jakub Rysiak

Gult kort: Sondre Nordhagen