Tidligere EM-løpere i Terrengkarusellen

I 2016 løp Hans Kristian Fløystad (30) og Trine Mjåland (29) i friidrett-EM i Amsterdam. Torsdag møttes de som mosjonister i Terrengkarusellen.

KRISTIANSAND: - Det var moro å løpe denne gangen også. Det blir neppe siste gang i denne fine karusellen, sier Fløystad, som torsdag løp sitt første løp i Terrengkarusellen siden debuten i vår.

Som aktiv løper vant Grimstad-mannen NM-gull på 5000 meter, 1500 meter, terrengløp (to gull) og nordisk gull i terrengløp. Han la opp som aktiv for to år siden. Nå bor han i Kristiansand sammen med kona, og jobber her som lege på medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus.

Fløystad trener fortsatt godt, om ikke like mye som i glansdagene. Han forteller at konkurranseinstinktet fortsatt er intakt.

– Å løpe i Terrengkarusellen er selvsagt mest for moro, men for egen del er det gøy å hevde seg i toppen. Det var litt ergerlig å bli slått av Øystein Sylta i karuselløpet i vår, samt å tape med 11 sekunder til Lars Aanensen denne gang, sier Fløystad.

Gamle kjente

Etter målgang stilte han opp til bilde sammen med Trine Mjåland, som var raskest i kvinneklassens korte løype. Da de var i 16–18-årsalderen, og løp for henholdsvis Sørild og KIF, var de på flere treningssamlinger sammen i regi av friidrettskretsen i Aust- og Vest-Agder.

– Det var en fin tid. Det er gøy at vi nå kan møtes igjen som mosjonister, sier Trine Mjåland, som har en rekke karuselløp bak seg.

I likhet med Fløystad har hun vunnet flere NM-gull. I mai 2017 ble hun historisk som den første kvinne som var raskere enn beste mann i normalløypa. I juni i år vant hun kvinnenes normalløype drøyt fem uker etter sin andre fødsel.

– Jeg er ikke opptatt av konkurranseaspektet her i karusellen, men jeg er glad i være aktiv og i holde meg i form. Siden jeg har permisjon fra jobb etter fødselen, har jeg også tid til å trene en del, sier hun og anslår at hun trener sju-ni ganger i uka, inkludert fire-fem løpeøkter.

Nær 1000 i aksjon

Nær 1000 små og store (903 på voksenløpet og 53 i Barnas karusell) var torsdag i aksjon i det 18. løpet i Terrengkarusellen.

Fra starten på barneløpet, ca. 500 meter Sverre Larsen

Jan R. Hansen i Karusellutvalget oppsummerer:

– På Aquarama-løpet denne torsdagen trodde vi lenge at vi hadde sluppet unna de meldte regnbygene, for det var greie værforhold for de tidlige mosjonistene. Men da vi nærmet oss barneløpet og tidtakingspuljene slo det til med surt regn. Trolig kom regnværet så seint at det ikke gikk ut over deltakelsen.

Jeg vet ikke helt hvorfor, men som i fjor var dette det første løpet med jenteflertall, om enn et lite: 452 jenter og 451 gutter (på voksenløpet).

Gode tider

De fem raskeste løperne av hvert kjønn, uansett alder, ble følgende i normalløypa (5,7 km):

Fra starten på kort løype, 5.8 km Sverre Larsen

Hos kvinnene ble det en meget klar seier til Trine Mjåland (20:17), foran Anne Kari Borgersen (22:19), Christine Elisabeth Jacobsen (23:33), Elisabeth Ramsdal (24:14) og Amalie Wedege (25:10).

Hos herrene ble det seier til Lars Aanensen (18:13), foran Hans Kristian Fløystad (18:24, egen tid), Julian Brons (19:29), Terje Fredriksen (19:39) og Jon-Egil Enger (20:02).

Fra starten på Milslukeren, 8.7 km Guri Sæterlid

På Milslukeren (8,3 km) deltok 108, og følgende fikk de beste tidene:

Hos kvinnene ble det et godt forsprang til Katja Lykke Tonstad (34:13), foran Maria Haven (37:59) og Margaret Anne Heald (38:54).

Det samme gjaldt herrene med fin seier til Jørgen Solli Strøm-Olsen (28:36), foran Gaute Grastveit (30:27) og Fernando José Bravo Olguin (30:53).

Gabriel Moseid-Vikse Sverre Larsen

Gabriel Moseid-Vikse (6)

Er det gøy å løpe?

-Ja, og jeg liker å løpe sammen med andre barn. Det er også gøy å løpe på skolen!

Gunnar Coward Sverre Larsen

Gunnar Coward (56)

Hva slags motivasjon har du for dette løpet?

– Det er å komme seg gjennom det! Og så konkurrerer jeg mot meg selv og mot andre. Og så er det gøy å gjøre det bedre enn jeg har gjort tidligere på samme løp!

Helene Andersen Sverre Larsen

Helene Andersen (40)

Hva er gøy med dette løpet?

– Det er fin stemning, og det er sosialt. Og så kan man presse seg og få ei god tid.

Åse Reinertsen Sverre Larsen

Åse Reinertsen (74), arrangør fra Utvalget

Hva gleder dere ved dette arrangementet?

– Det er moro at vi har løp for barna, og at de kan kose seg med vafler og drikke. Og så blir alle fornøyde og glade når de voksne er i godt humør.

Arrangementet bød også på maskotbesøk, musikk og sang i Tresse. Sverre Larsen

Resultater – Vanlig løype (5,7 km)

K10-14

-Inga Marte Berg HovdenEgen bedriftFullført

-Ingrid Andersen LohneEgen bedriftFullført

-Kaja EliassenØvrebø vgsFullført

-Pia EierslandEgen bedriftFullført

-Sidsel AndersenEgen bedrift30:06

K15-19

1Ana Marianne Sletta HansenStudent37:59

-Ann-Marie RevillardEgen bedriftFullført

-Clara Elisabeth MüllerEgen bedriftFullført

-Julianne Zahl-OlsenEgen bedriftFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Marie DvergsnesEgen bedriftFullført

-Nora Bugge KvernmoEgen bedriftFullført

-Pernille HeggemEgen bedriftFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

K20-24

1Amalie WedegeLøplabbet25:10

2 Liv Hege HommeGSI30:16

3Ingrid ThorkildsenNikkelverket32:36

4Thea OrmestadBrandsdal Group41:26

-Ann Cathrin LangfeldtPhoneroFullført

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Ida Beathe VatneEgen bedriftFullført

-Quynh Ngoc TatNordeaFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Trine MjålandVA Fylkeskommune20:17

2Christine Elisabeth JacobsenEgen bedrift23:33

3Elisabeth RamsdalEgen bedrift24:14

4Hanne ØynaStudent26:28

5 Lina BøeMulticonsult27:36

6Charlotte S. Garmann-JohnsenEgen bedrift27:43

7Caroline BergePhonero27:53

8Magnhild RuglandKr. kommune/Student29:57

9Elisabeth SøysethKr.sand kommune30:15

10Aenne RammEgen bedrift30:57

11Christina MosbergBrandsdal Group41:26

-Anne Dorthea Birkenes SkjebstadKr.sand kom. Fullført

-Birgitte MikkelsenGumpen GruppenFullført

-Emeline Benedicte FredriksenTrimtexFullført

-Hege KydlandEgen bedriftFullført

-Heidi Bjelland TengesdalLSKFullført

-Katrine NessetRambøll NorgeFullført

-Kristina Lindquist PedersenSørlandet SykehusFullført

-Kristine VaslandOasen skoleFullført

-Lena Birgitte OlsenBrandsdal GroupFullført

-Maria TopolanekSøgne kommuneFullført

-Stine GrønaasenVennesla kommuneFullført

-Thea HansenAquaramaFullført

-Therese Stallemo BjerlandEgen bedriftFullført

-Tine StrandPhoneroFullført

K30-34

1Caroline Breidenthal OlsenCowi28:22

2Marie ØienKr.sand kommune29:50

3 Lene Sodefjed LarsenKPIL32:31

4Camilla HatløyKr.sand kommune33:10

5Helene Jäger EmanuelsenSørlandet Sykehus34:55

-Anette BirkelandKr.sand kommuneFullført

-Birgit HommeStatbilFullført

-Caroline ThorstensenEgen bedriftFullført

-Eli Lien LillebergenEgen bedriftFullført

-Evelin GorisKr.sand kommuneFullført

-Janni Løvås SeverinsenPhoneroFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

-Margot Therese LandeMHWirthFullført

-Merete BøhnPhoneroFullført

-Olga OvergaardCameron SenseFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Sofia Viktoria SteinslandEgen bedriftFullført

-Synnøve ThomassenTangen vgsFullført

-Therese AmiliNikkelverketFullført

K35-39

1Torunn Birkeland BakkenEgen bedrift26:49

2Katja Mamaeva ChristoffersenNOV28:29

3 Tone EegKPIL29:00

4 Line Maria SlettebøeHotel Norge30:15

5Randi FørelandKr.sand kommune30:17

6Una Glende JansonEgen bedrift31:36

7Kristine SveindalEgen bedrift32:36

8 Veronica Føreland ArnliNAV Agder34:24

-Anne Siri SkomedalEgen bedriftFullført

-Benedicte Dolsvaag SolumPhoneroFullført

-Camilla HøibyGumpen GruppenFullført

-Hege HovlandEgen bedriftFullført

-Ingvill TjernøPhoneroFullført

-Kristin Marie SkaarStrømmestiftelsenFullført

-Linda Irene TorgersenAquaramaFullført

-Marit Tjomsland KroslidKr.sand kommuneFullført

-May Snemyr FalkgjerdetDNBFullført

-Randi JakobsenEgen bedriftFullført

-Siv Egeland-EriksenKr.sand kommuneFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

-Wioleta MysykKr.sand kommuneFullført

K40-44

1Helene Eik AndersenEgen bedrift29:29

2Pia Riise BerlingKr.sand kommune29:56

3Cathrine SkarpeidSørlandet Sykehus30:50

4Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus31:35

5Åshild JohannessenKr.sand kommune31:51

6 Irene SvendsenEgen bedrift34:32

7Hege Pedersen UdjusEgen bedrift35:00

-Anne Kristin HolteKKGFullført

-Anne Kristin Stedjan-SundinDagfin SkaarFullført

-Charlotte Beckmann ØstebyEgen bedriftFullført

-Christina B. HansenNOVFullført

-Elin Margrethe KalleklevNAV AgderFullført

-Gro LundeKr.sand kommuneFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Ida Camilla Egeland NordhagenEvryFullført

-Kari Waage-LarsenNOVFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Meike PollestadAgder EnergiFullført

-Nina Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

-Rannveig FolleråsOasen skoleFullført

-Renathe HenriksenEgen bedriftFullført

-Rita Gundersen ReinertsenStudentFullført

-Solfrid Berg HovdenKr.sand kommuneFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

-Toril SkauEgen bedriftFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV22:19

2Vibeke BueklevRepstad31:12

3Mona AndersenKr.sand kommune33:09

4Cathrine MurstadNye veier33:43

5Nina RødøyEgen bedrift34:32

6Hege Andersen HommeKKG35:00

7Inger Mette SkaaraRevisjon Sør35:12

8Elin FossliSørlandet Sykehus35:37

9 Hilde DanielsenEgen bedrift40:31

10Frida Charlotte LundeBrandsdal Group41:26

-Åse Hasselberg KorsmoKr.sand kommuneFullført

-Åshild SkoftelandKKGFullført

-Birgit EliassenØvrebø vgsFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Cher Lan Teo HanebergCameron SenseFullført

-Elin StrandHuntonitFullført

-Hege HartvigsenAgder EnergiFullført

-Kristin TverbergIdrettensFullført

-Lene HolmenSchindlerFullført

-Lillian EikelandElkem FiskaaFullført

-Lisbeth HaugelandKr.sand kommuneFullført

-Margrete AndersenEgen bedriftFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-May Lene Repstad SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Mette IglandKvadr. skolesenterFullført

-Mona HjelmelandEgen bedriftFullført

-Monika MünzSørlandet SykehusFullført

-Nina Sandø KlunglandPer KlunglandFullført

-Ragna HagelandKvadr. SkolesenterFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

-Tine Farestad LangelandKr.sand kommuneFullført

-Tonje Åreskjold GrødumEgen bedriftFullført

-Unni MeselAquaramaFullført

-Vibeke Bals Borge HåverstadCameron SenseFullført

K50-54

1Merete Bryn BruskelandTangen vgs30:07

2Karin Berle GabrielsenSørlandet Sykehus30:25

3Hanne AanensenSørlandet Sykehus31:22

4Marianne Skjelbred-KnutsenTangen vgs32:48

5Elin Willoch MollePentagon35:09

6Jorunn Lisbeth RydjordKr.sand Politi38:00

-Anita EngerEgen bedriftFullført

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Berit WikørenAgder EnergiFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Eli JohannessenT. O. SlettebøeFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Ellen EkseBertel O. Steen AgderFullført

-Ellen WeierholtEgen bedriftFullført

-Grete Sætre BruheimSchindlerFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Gro KnutsenOSM OffshoreFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Hilde HaugedalStatbilFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Ingunn RavnaasStrømmestiftelsenFullført

-Judy ErlandEgen bedriftFullført

-Kari HauglandEgen bedriftFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Karin BergKr.sand kommuneFullført

-Kjersti Fuglerud SødalSørlandet SykehusFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin FerstadKr.sand kommuneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Lillian Lauvsland JahnssonSparebanken SørFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Marion GottwaldKr.sand kommuneFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Nancy DrangeSørlandet SykehusFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

-Rita HolstMizuno NorgeFullført

-Sissel Heier RepstadKr.sand kommuneFullført

-Siv Anne TollevikKvadr. SkolesenterFullført

-Solveig LøhaugenWigemyrFullført

-Tone Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Tone EllingsenKr.sand PolitiFullført

-Torill BrottveitReturkraftFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Ulla BenjaminsenEgen bedriftFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

-Wenche VikøyrKr.sand kommuneFullført

K55-59

1 Tone MosbergNorgesplaster27:41

2Ingunn Scheie RobstadEgen bedrift32:58

3Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine38:36

4Toril BenjaminsenEgen bedrift44:45

-Alice CowardKvadr. SkolesenterFullført

-Ann Brit HoslemoTrucknor Kr.sandFullført

-Anne Berit BerdalPostenFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Lill GullsmedmoenEgen bedriftFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Åse HauglandKvadr. skolesenterFullført

-Berit ColdalKruse SmithFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Ester Tufte LarsenKr.sand kommuneFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Gunn Anita DrivdalTeam MosjonFullført

-Inger EvensenMHWirthFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Ingrid ViervangSparebanken SørFullført

-Johanne Helle LianeEgen bedriftFullført

-Jorunn StokkaKr.sand kommuneFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Kirsti HansenFuture ProductionFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Konstanse SkeieMHWirthFullført

-Laila RøinåsFylkesmannen i AgderFullført

-Lillian LieEgen bedriftFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-Liv Kari I. KarlsenEgen bedriftFullført

-Marion Steinsland PettersenPostenFullført

-Mona Bruun JohansenEgen bedriftFullført

-Mona GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Mona MortensenRepstadFullført

-Mona SteinslandEgen bedriftFullført

-Norunn GumpenEgen bedriftFullført

-Reidun Alise SvestadRejlersFullført

-Reidun Bru LolandKr.sand kommuneFullført

-Sidsel Mjaaland EmanuelsenSparebanken SørFullført

-Siren R. HodneTeam MosjonFullført

-Siri Bue TrædalKr.sand kommuneFullført

-Siri Stavsholt BujordetJernbanenFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

K60-64

1Åse GullsmedmoenSørlandet Sykehus26:50

2Kjellaug FjordheimSørlandet BBL28:56

3Elin R. Langøy IlebekkSørlandet Sykehus33:42

-Ann Helen TverrliKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Cathrine HansteenEgen bedriftFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anne Gro TengesdalNAV AgderFullført

-Anne-Grete UglebakkenEgen bedriftFullført

-Annie H. VigsnesKr.sand kommuneFullført

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Åse HoltheVA FylkeskommuneFullført

-Åse Loland FredheimEgen bedriftFullført

-Åse Reidun AxelsenPostenFullført

-Astrid GeelmuydenSiAFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Benthe MoenKr.sand kommuneFullført

-Bjørg AsklandEgen bedriftFullført

-Eli OseEgen bedriftFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Helle B. LundAgder EnergiFullført

-Ingrid IglebekkVA VegvesenFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Kari Bergstad TredalNordic DoorFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv HalvorsenKr.sand kommuneFullført

-Liv Turid BaldersheimSørlandet SykehusFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Reidun Drivdal ThomassenTollvesenetFullført

-Rita HægelandSørlandet SykehusFullført

-Solveig Irene KileKr.sand kommuneFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torhild RypestølSørlandet SykehusFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Venke TveitEgen bedriftFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Vigdis RysstadSchenkerFullført

K65-69

1Eli Sandbakken OftedalNorconsult30:03

2Eli ErikssenPosten31:18

3Elin StrayVA Vegvesen33:48

4Ellen Britt EngelstadSørlandet Sykehus39:00

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Karin BeurlingFylkesmannen i AgderFullført

-Anne Marit AasKr.sand kommuneFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arnhild DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Else ØderudKr.sand kommuneFullført

-Else Turid NilsenEgen bedriftFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Janne JohansenPensjonistFullført

-Karen Torine MørkestølCameron SenseFullført

-Kari GreibeslandEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin Helene RomselandLærerneFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Lillian FlydalVA FylkeskommuneFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Ragnhild LudvigsenUiAFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

-Rigmor IversenEgen bedriftFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Sølvi NoraasSørlandet SykehusFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche LudvigsenEgen bedriftFullført

K70-74

1Arnhild KristiansenEgen bedrift41:14

2Inger Marie HoltheSørlandet Sykehus43:18

-Aase KiledalStatbilFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Bjørg Ellingsen NordlieIdrettensFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Brith NorumArkivFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Ellen Margrethe KlunglandKvadr. SkolesenterFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Gerd Aina MortensenKr.sand kommuneFullført

-Grethe Marie LienStatbilFullført

-Inger Lise KaaterudSørlandet SykehusFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari BreenKr.sand kommuneFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Kari Olivia SødalEgen bedriftFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Laila O. KarlsenEgen bedriftFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Lili Margrethe JohansenEgen bedriftFullført

-Lillian Helene NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Marie-Francoise PeersenArkivFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Marit Lauvrak EllefsenDNBFullført

-Norunn HeldalEgen bedriftFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Tonny Allis EsperåsOSM OffshoreFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

-Åse Holmen NybergEgen bedriftFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Karen Marie LiedKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M10-14

-Adrian NygrenEgen bedrift56:00

-Christian Snemyr FalkgjerdetDNBFullført

-Espen Shun Hui Teo HanebergEgen bedriftFullført

-Hans Gunnar HagelandEgen bedrift26:20

-Jakob JohannessenMacGregor31:30

-Mats Mamaev ChristoffersenEgen bedrift27:10

-Oliver OlafsenEgen bedriftFullført

-Tellef Eilertsen TorgersenEgen bedriftFullført

M15-19

-Henrik DokmoEgen bedriftFullført

-Henrik PetersonEgen bedriftFullført

-Magnus WangsvikEgen bedriftFullført

M20-24

1 Are S. NygårdseterByggm. Frode Lomeland20:30

2John Olav RundeStudent23:24

3Torkel ReinhartsenOneCo25:00

-Håvard Hovden JansenNordeaFullført

M25-29

1 Lars AanensenPwC18:13

2Ørjan Svaland AasLærerne20:12

3Jon-Henrik EskelandSørlandet Sykehus21:30

4Abraham PettersenEgen bedrift22:34

5Thomas KulienKr.sand kommune23:09

6Preben RichardsenEgen bedrift24:32

7Joakim SkoltPwC24:40

8Kristian FrøyenPwC24:42

9Christoffer CowardEgen bedrift24:43

10Håkon PuntervoldBrandsdal Group32:27

-Christoffer TønnessenPhoneroFullført

-Glenn FossheimNorrøna StorkjøkkenFullført

-Simon KnutsenAamodt ByggFullført

-Tobias Honganvik AndersenNordeaFullført

-Tor Andre PedersenPhoneroFullført

-Tormod TronvollKKGFullført

M30-34

1Julian BronsLærerne19:29

2 Benny André ByremoEgen bedrift21:33

3Kristian EmanuelsenNOV21:41

4Eirik EmanuelsenNOV21:44

5Jan Inge NomelandVennesla kommune23:48

6Jan Erik AlbretsenNAV Agder26:06

7Ola AlmvikMekonomen Sørl.p. 26:46

8David OmaElkem Fiskaa28:56

9Christopher Stormoen ØdegårdEgen bedrift30:55

10Erik SkulandHellvik Hus Søgne31:26

11Eivind Johan IsaksenSweco Sør34:37

12Alexander SimonsenSørlandet Sykehus34:57

-Arnfinn JensenNHOFullført

-Hans Kristian FløystadEgen bedriftFullført

-Kenneth Lund TaPhoneroFullført

-Kim André ReinhartsenPhoneroFullført

-Kjetil DahlPhoneroFullført

-Knut Erlend SteinslandNOVFullført

-Ole Morten TengesdalLSKFullført

M35-39

1 Arne KristoffersenKr.sand kommune21:49

2Samuel VingerhagenSweco Sør22:49

3Steffan BjørnaråEgen bedrift23:39

4Kristian GursliEgen bedrift24:20

5 Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa25:20

6Rolf ØygardenKr.sand Dyrepark25:56

7David PedersenOptimera25:57

8Petter MarthinsenPhonero26:04

9Miguel PereiraNOV26:24

10 Tommy RasmussenEgen bedrift27:38

11 Stein Ove PedersenMulti Regnskap27:50

12 Lars Ivar OlsenGumpen Gruppen28:30

13Vegar SakseidEgen bedrift28:58

14Ivar HelvikElkem Fiskaa29:01

15Christoffer FonahnPhonero31:58

16Anders HægelandTratec Norcon33:47

-Alf SynstadElkem FiskaaFullført

-Christian AasEgen bedriftFullført

-Erik SørensenKSIFullført

-Espen NilsenFalck HelseFullført

-Kenni MeilbyPhoneroFullført

-Øyvind Stenvik AndersenKr.sand kommuneFullført

-Stian KnutsenKr.sand kommuneFullført

-Svein Arild SyvertsenKr.sand kommuneFullført

-Svein Terje GreibeslandEgen bedriftFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Jon-Egil EngerEgen bedrift20:02

2Andreas JølstadSørmegleren20:41

3Torgeir RøynlidVA Vegvesen22:05

4 Lars Jarle YttriNOV23:52

5Marius WestgaardKr.sand kommune23:56

6 Lars Jørgen PetersonEgen bedrift25:25

7Trond KristiansenEgen bedrift27:50

8Håvard WiigSørlandet Sykehus28:05

9Manuel SpartaUiA28:23

10Knut Bjørge MydlandMHWirth29:08

11Fredrik SvennevigEgen bedrift30:50

12Jan LarsenBrandsdal Group31:30

13 Kai DrangeEgen bedrift35:00

14Dagfinn LiestølEgen bedrift37:29

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Magnus VatlandElkem FiskaaFullført

-Odd-Håvard ThraningElkem FiskaaFullført

-Pål SolliePhoneroFullført

M45-49

1Terje FredriksenElkem Fiskaa19:39

2Jens Christian IglebækStormberg20:20

3Tormod KlunglandPer Klungland20:31

4Ottar Ramfjord LykkedrangEgen bedrift21:15

5Ståle ThortveitKr.sand kommune21:18

6Stefan AndersenCameron Sense21:47

7 Stig André JansenAgder Taxi23:01

8Håvard FlåLærerne23:12

9Ståle DvergsnesEgen bedrift24:10

10 Arne Bjørn MikalsenEgen bedrift25:07

11Gunnar MollestadEgen bedrift25:22

12Glenn AateigenEgen bedrift25:58

13 Svein Olav SkulandEgen bedrift26:06

14Harald SteinslandEgen bedrift26:13

15 Bjørn Reidar NygårdRambøll Norge26:46

16Torjus ÅkreNikkelverket27:29

17 Dag SvingenT. O. Slettebøe29:07

18Torleif JacobsenKr.sand kommune30:43

19 Morten TeinumPhonero33:26

20Thor MolleBrandsdal Group35:09

21Frode StorbukåsAvinor41:04

-Bjørnar SvendsenRPC PackagingFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jan Erik SmithsenEgen bedriftFullført

-Jean-Philippe HuchonCameron SenseFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Kenneth Andrew MellefontGumpen GruppenFullført

-Kjetil FinnestadEgen bedriftFullført

-Kjetil KarlsenTangen vgsFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Per Otto SmithsenTollvesenetFullført

-Ragnar HauklienReturkraftFullført

-Roger Arne JohnsenNikkelverketFullført

-Rune NilsenHydro VigelandFullført

-Svein Arild HaldorsenGumpen GruppenFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

M50-54

1Leif Tore EriksenEgen bedrift21:10

2Andreas Herstad DolmenNikkelverket21:28

3Geir JernæsLærerne21:52

4 Rune SkuggedalElkem Fiskaa22:30

5Håkon NymoTeam Mosjon22:31

6 Svein Erik BjorvandSPISS22:40

7Sigvald AamodtOneCo23:20

8 Tom Egil RosselandMHWirth23:23

9Gunnar HaraldstadT. O. Slettebøe23:42

10Knut Kåstad NygardEvry24:55

11Torbjørn SkaarMHWirth25:30

12Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe26:14

13Øyvind TveterCameron Sense28:21

14 Lars Olav KragholmStrømmestiftelsen30:22

15Jostein KristiansenCameron Sense31:44

16Atle JohannessenVA Fylkeskommune33:29

-Aksel SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Arne Dagfinn AndersenEgen bedriftFullført

-Christian von der OheEgen bedriftFullført

-Espen ØenSøgne kommuneFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Gudmund LykkedrangTelesportFullført

-Harald VingerhagenEgen bedriftFullført

-Jan Hilmar AuslandRPC PackagingFullført

-Jarleif HålandSchindlerFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Mass Berg JohansenOneCoFullført

-Morten Gustafson BorøNikkelverketFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Ola TaraldrudAgder EnergiFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Øystein EspelandEgen bedriftFullført

-Peder-Olav ØlbergNikkelverketFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Svein O. OlsenCameron SenseFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Yngvar TryfossEgen bedriftFullført

M55-59

1Helge NesetMHWirth23:50

2 Stig ErtresvågEgen bedrift23:59

3Gunnar CowardEgen bedrift25:26

4Oddvar BorgersenCameron Sense27:35

5John Rune IngebretsenTeam Mosjon29:24

6 Arne B. AndersenStatbil30:02

7Jørund FjærbuBlatchford Ortopedi35:30

8 Harry Verner HartvigsenTangen vgs36:19

9Sveinung RobstadTratec Norcon36:53

-Arne BujordetJernbanenFullført

-Atle BergsetSparebanken SørFullført

-Dag BrekkanJernbanenFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Gudmund SørliKruse SmithFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Jon Ivar StakkelandRasmussengruppenFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Leif BirkelandJernbanenFullført

-Leif LitsheimEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Niels Frederik Garmann-JohnsenUiAFullført

-Ole LossiusEgen bedriftFullført

-Per LundStatbilFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rolf Bjarne LieEgen bedriftFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein Arne ØydnaNordeaFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tom Reidar AbusdalAgder EnergiFullført

-Tor-Jan AsklandCBFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

M60-64

1 Rune LøklingNikkelverket22:16

2Lasse JohnsenAdv.f. Myhre & Johnsen24:06

3Reinier van der SpekEgen bedrift24:38

4Henning HolstEgen bedrift25:41

5Eilif JohanssenTeam Mosjon26:01

6 Tommy Berner-JohnsenMHWirth27:00

7Bjarte VestølUiA27:30

8Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk27:40

9Halvar BjerlandEgen bedrift28:04

10Torkild EivindsonNikkelverket28:25

11 Stein ØynaGoman Bakeriet28:34

12Arild MoenTangen vgs28:53

12John HansenAsker & Bærum Politi28:53

14Vidar HåverstadEgen bedrift28:56

15 Sten Thune-LarsenCameron Sense28:59

16Arnfinn FolkvordNikkelverket30:07

17Helge JohannessenTINE Kristiansand31:12

18Harald ArntsenPareto JGO33:16

19 Tore Frøland SvebergUiA33:28

20 Odd Gaute DrivdalEgen bedrift34:31

21Johnny HansenEgen bedrift34:47

22Vidar MyhreKr.sand kommune39:50

23Geir Egil ÅsenCB40:31

-Alf Steinar VikesåEgen bedriftFullført

-Arild AurebekkGumpen GruppenFullført

-Børre HornnesKr.sand kommuneFullført

-Ernst Johnny JenssenVA VegvesenFullført

-Geir Ove SteensohnSørlandet SykehusFullført

-Helge Matre FjermerosMHWirthFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Ivar LangeveiGumpen GruppenFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Lars CowardNorsk StålFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Magne KristiansenEgen bedriftFullført

-Martin UglandKr.sand PolitiFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Per AasgaardMHWirthFullført

-Roar ThorkildsenEgen bedriftFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Rune ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Solvar BrandserEgen bedriftFullført

-Svein Åge OmlandCowiFullført

-Svein Erik MarumDagfin SkaarFullført

-Tom VestabyRejlersFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket24:02

2Ivar MjålandMjåland Eiendom25:22

3Leif JohannessenTeam Mosjon25:40

4Pål Martens BratlandEgen bedrift28:10

5 Finn GitmarkEgen bedrift29:01

6 Arve AakreEgen bedrift29:59

7 Hans Kristian ArnesenEgen bedrift30:50

8John HaarrKr.sand kommune31:37

9Oddvar StrømmeTeam Mosjon32:04

10Jan E. Vollsettingen vgs33:12

11Torstein LeipslandTeam Mosjon34:02

12Bengt O. KlemoRPC Packaging34:52

13 Tom TorjussenTeam Mosjon37:39

-Arild JørgensenLærerneFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Brede Arvid NordhagenAir ProductsFullført

-Erik Eugen EriksenEgen bedriftFullført

-Erik GeelmuydenEgen bedriftFullført

-Frank EgelandUiAFullført

-Håkon M. OmlandNordialogFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Henry TranbergTrucknor Kr.sandFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Jens StienPostenFullført

-John Petter RasmussenPensjonistFullført

-Johnny ChristensenEgen bedriftFullført

-Johnny EriksenNikkelverketFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Kai KyllingstadSparebanken SørFullført

-Kjell Sverre LandeliusTeam MosjonFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Roar HoldøEgen bedriftFullført

-Stein RuenesT. O. SlettebøeFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Thor Øystein OlsenAgder BilskadeFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tore HansenVA VegvesenFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Aslak BjotveitStatbil29:00

2Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedrift29:40

3 Tor Arild OftedalLærerne36:06

4Leif Vøttrup WiigElkem Fiskaa36:43

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arne Tolli PedersenKr.sand kommuneFullført

-Arnsten AriansenEgen bedriftFullført

-Arvid BentsenTelesportFullført

-Arvid MartinsenEgen bedriftFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik FalkumRadisson BLU CaledonienFullført

-Gunnar A. Nordbragder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge L. GrindheimEgen bedriftFullført

-Helge StrømAgder EnergiFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan A. SødalEgen bedriftFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leif Sigbjørn OmdalSongdalen kommuneFullført

-Magne FinneKruse SmithFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Nils SørlieEgen bedriftFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Oddleiv LolandKvadr. SkolesenterFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Per Magne GjermundnesVaroddFullført

-Per Steinar NilsenEgen bedriftFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Torstein Arne NorumPensjonistFullført

M75-79

1Gunnar Kristian VindenæsLSK35:42

-Arnfinn BorøSøgne & Gr. Sp.bankFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell HoltheNordeaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført

-Olav LarsenCBFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sverre SørensenEgen bedriftFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Willy HeldalEgen bedriftFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera41:20

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

Resultater – Milslukeren (8,3 km)

K25-29

1 Maria HavenEgen bedrift37:59

K30-34

-Vibeke GolfFIKOFullført

K35-39

1Katja Lykke TonstadKr.sand kommune34:13

2Stefanie JohnsenUnit439:42

3Anne-Line AagedalUiA42:54

K40-44

1Teresa PhamKr.sand kommune39:59

2Christina TellefsenEgen bedrift53:14

K45-49

1Sigrun DrangsholtLærerne39:00

2 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift40:15

3Elizabeth Martinez MoralesCB49:33

-Anette Risvand FossheimVA FylkeskommuneFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Line KarlsenEgen bedriftFullført

-Trine GlomsakerStena RecyclingFullført

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon42:10

2Inger ReinhartsenOneCo49:29

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Astrid BrodersenThe Light GroupFullført

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandEgen bedrift39:46

-Anita DøbleSørlandet SykehusFullført

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Eva CowardLærerneFullført

K60-64

1Marit PenneKr.sand kommune44:10

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune38:54

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Torgunn TrydalEgen bedriftFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

K70-74

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Gunhild SvenningsenLærerneFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

M15-19

1Trond HauklienEgen bedrift33:05

M20-24

1 Morten CowardStudent34:31

M25-29

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand28:36

2 Dag-Erik TvedtNOV34:13

-Eirik TollisenEgen bedriftFullført

M30-34

1Torbjørn Øygard SkodvinSørlandet Sykehus32:04

2Brede JensenSørlandet Sykehus37:56

3Daniel BentsenEgen bedrift47:23

-Ronald PolenzPhoneroFullført

M35-39

1 Martin EsdarDagfin Skaar32:39

2 Odd Erik GrønbergBrandsdal Group34:56

3Christian SkomedalHSH Entreprenør35:07

4-erland Førde MøllElkem Fiskaa36:24

5Dan Joakim Gården VoilåsVA Vegvesen36:59

6 Paul-André KnudsenBrandsdal Group42:02

7Jan Egil FredriksenKirkens Bymisjon44:12

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Thomas AndreassenSørlandssent. EiendomFullført

M40-44

1Gaute GrastveitEgen bedrift30:27

2Fernando José Bravo OlguinSiA30:53

3 Kai Rune KarlsenKr.sand kommune33:32

4 Odd Anders ArntzenOtera34:10

5Robert Stenersen McShaneDagfin Skaar35:09

6Anders NordlieEgen bedrift39:42

7 Peter JönssonEgen bedrift43:34

-Kjetil SandståAgder EnergiFullført

-Kurt PedersenEvryFullført

M45-49

1Gjøran LundeCameron Sense42:41

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

M50-54

1Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte31:55

2 Rune Zahl-OlsenSørlandet Sykehus33:09

3Terje MydlandNOV39:09

4Yngvar KiledalHandelsbanken39:41

5Terje MoxnesNOV41:00

6 Bjørn Helge CarlsenVA Fylkeskommune41:26

7Terje SkraastadSørlandet Sykehus41:28

8 Svein TjemslandStatbil44:05

9Alfredo SeljåsPentagon45:35

10Olav GrendstadEgen bedrift47:46

-Finn-Arild JohannessenStena RecyclingFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

M55-59

1Ole Johan BueklevRepstad35:12

2 Tore HansenEgen bedrift38:35

3Audun Wilhelm JensenHennig-Olsen Is40:41

4 Kai StokkelandEgen bedrift42:46

5 Per NygårdRepstad45:39

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

M60-64

1 Bjørn Rune HenriksenElkem Fiskaa35:30

2 Carl Georg OmdalStatbil50:00

3Robert CowardKr.sand kommune52:00

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

M65-69

1 Kristen BueTeam Mosjon32:19

2 Bjørn Dag TruchsVisma40:16

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

M70-74

1Knut PilskogFirenor45:40

2Karl Ivar MoenCaverion Norge51:58

3 Arne PaulsenEgen bedrift70:00

-Bård RasmussenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Odd GjestemoenPensjonistFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Tore Brunov LarsenPensjonistFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon56:48

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Helge BreenNordeaFullført