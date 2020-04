Sørlendinger skal trene flere landslag

Jetmund Berntsen (47) fra Åmli og Kristiansand-bosatte Alexandre Peres (35) blir nye trenere for juniorlandslandslagene i sandvolleyball.

Jetmund Berntsen (t.v.) har lang erfaring som spiller og trener. Her er han sammen med Anders Mol og Christian Sørum etter at duoen vant EM-gull i sandvolleyball i fjor. Også på bildet: Martin Engvik og Sverre Kvamme. Foto: Privat

Norges Volleyballforbund (NVBF)

Jetmund Berntsen, som allerede er en del av trenerteamet rundt seniorlandslaget menn, vil ha hovedansvar for gutter U20 og U22. Norges Volleyballforbund (NVBF) er veldig godt fornøyd med at en topptrener som Jetmund, med den erfaringen og kjennskapen han har til internasjonal sandvolleyball på toppnivå, ønsker å være med på å bygge opp juniorlandslagene.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på dette, sier Jetmund og legger til:

– På grunn av koronakrisen er det vanskelig å vite vanskelig å vite noe angående trening nå. Vi starter straks vi får klarsignal fra myndighetene. Treningsgruppa til U20 og U22 vil gå rett inn i treningsgruppa med Beachvolley Vikings/seniorlandslag menn. Vi har alltid mål om medaljer i aldersbestemte mesterskap.

Alexandre Peres er ny i NVBF-systemet. Brasilianeren er utdannet som kroppsøvingslærer, og før han flyttet til Kristiansand jobbet han som trener for noen av verdens beste spillere i sitt hjemland. For tiden jobber han som trener i Kristiansand Sandvolleyballklubb. For NVBF er det spennende å få en trener med Alexandres erfaring med i trenerteamet. Alexandre vil ha hovedansvar for gutter U18 og jenter U20 og U22.

Alexandre Peres har jobbet som trener i Kristiansand Sandvolleyballklubb og for Agders regionlag U16 siden februar 2018. Her er han flankert av Max Fosselie og Leon Lauvland. Foto: Privat

Vi håper å kunne presentere årets trener for U18 jenter i løpet av et par uker.

På grunn av usikkerheten rundt muligheten for treninger og konkurranser i disse dager kan vi dessverre ikke presentere et program for lagene i dag.

Men uansett, med trenere på plass vil vi være klare til å gå i gang med forberedelsene til årets EM U18, U20 og U22 med en gang vi vet mer om hva som skjer i sommer!

Pr i dag er de ulike mesterskapene planlagt spilt som følger:

8.-12. juli: EM U18, Izmir, Tyrkia

12.-16. august: EM U20, Brno, Tsjekkia

2.-6. september: EM U22, Vlissingen, Nederland