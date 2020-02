Solid ØIF Arendal-revansj

Etter en sterk 1. omgang vant ØIF Arendal 33–27 mot FylingenBergen i søndagens seriekamp.

Sander Simonsen banker her inn en av sine fem scoringer mot FyllingenBergen i Sør Amfi. Foto: ØIF Arendal

ARENDAL: Dermed fikk ØIF en smakfull revansj over bergenserne, som påførte ØIF serietap i september.

– Godt å bli kvitt det spøkelset som hang over oss etter de to kampene, slår både Martin Lindell og Jesper Munk fast.

Begge smilte godt etter å ha vunnet med seks mål over bergenserne, foran gledelige 1636 tilskuere i Sør Amfi i møkkaværet ute.

Fakta Kampfakta ØIF Arendal – Fyllingen 33–27 (19–11) Sør Amfi, 1636 tilskuere. Dommere: Morten Ropstad Isachsen og Ronny André Hell. Utvisninger: ØIF 5×2 min. Fyllingen 1×2 min. Flest mål Fyllingen: Sindre Aho 11 mål. Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen, Åsmund Strat – Josip Vidovic 1, Mario Matic 4, Martin Lindell 7, Kristian Rammel 1, André Lindboe 2, Sondre Paulsen 4, Eirik Heia Pedersen 3, Laurits Mo Rannekleiv, Olaf Richter Hoffstad 3, Jesper Munk 3, Luigj Quni, Sander Løvlie Simonsen 5.

Jesper Munk slår fast at ØIF hadde kontroll på kampen fra start:

– Vi var gode fra starten av i dag og var klart bedre enn dem. De første 45 minuttene satt det meste også i angrep. Motivasjonen i dag var å bli kvitt spøkelset fra de to kampene i høst og det klarte vi. Det gjør det ekstra deilig at vi nærmest knuser dem i dag.

Tabelltreer

Samtidig trekker han fram at det alltid er vanskelig mot Fyllingen. Seieren gjør også at tabelltreer ØIF henger med i toppen og har begge beina plantet i medaljekampen.

– Nå ser jeg ikke så mye på tabellen. Jeg ser på den når sesongen er slutt og det er da det betyr noe. Jeg spiller hver kamp framover som det er min siste, sier Munk, som forlater ØIF ved sesongslutt.

Jesper Munk forlater ØIF Arendal etter endt sesong. Foto: ØIF Arendal

Vikartrener Luka Panza trekker fram at dette var to svært viktige poeng, samtidig som det var en gave til den sykemeldte treneren Marinko Kurtovic.

– Disse poengene var til Marinko, slår han fast.

Også Martin Lindell er inne på at de to poengene var en fin gave fra spillerne til treneren.

– Vi kan si at det var det. I første omgang er vi bra. Vi leverer en veldig stabil innsats. Det er to poengs om teller, påpeker han.

– Veldig gøy

Han trekker også fram at laget var tålmodige og straffet Fyllingen både i etablert angrep og på kontringer.

– Veldig gøy å ta disse to poengene. Nå kan vi sette en strek over det som skjedde sist høst. Vi setter standarden tidlig, får redninger som vi utnytter og drar fra. Vi straffer dem gjennom å trykke dem tilbake og setter oss selv i gode posisjoner. I tillegg er vi tålmodige når det gjelder. Hadde vi vært litt mer disiplinerte, ville vi vunnet med mer, men alt i alt er dette godkjent, slår han fast med et smil.

