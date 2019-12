Besnik Sharku leverte en stor kamp i søndagens seriekamp i den danske ligaen. Her slapper han av på gulvet etter en tidligere trening. Foto: Kristiansand Pirates

Herjet da Pirates fikk revansj

Anført av 30 poeng fra center Besnik Sharku vant Kristiansand Pirates søndag 83–67 mot Randers Cimbria 2 og fikk dermed hevn for tapet i høst.

Anders Ian Ham Kristiansand Pirates

VENDSYSSEL, DANMARK: Pirates møtte Randers i sin første seriekamp i Danmark og gikk på et bittert tap tidligere i høst. Denne gangen ble det andre boller. Kampen var jevn i starten og Pirates lot Randers sine spillere få mange åpne trepoengere, som danskene utnyttet til det fulle. Etter to perioder var stillingen 40–39 til Pirates. I pausen gjorde trener Christer Johannessen noen gode taktiske trekk, som gjorde at Pirates kom ut og etablerte en solid ledelse i løpet av de første minuttene, og ledet med 15 poeng etter 3. periode var spilt. Store deler av benken kom inn i fjerde periode og holdt ledelsen ved like, slik at Pirates vant komfortabelt med 16 poeng, 83–67.

Helge Ramstad scoret 18 poeng for Pirates mot Randers Cimbria 2. Foto: Kristiansand Pirates

Besnik Sharku, som startet på benken, hadde 30 poeng i kampen. Den 205 cm høye centeren fra Kosovo viste klasse i angrep og forsvar. Randers hadde en stor center på 218 cm, men Pirates dominerte likevel under kurvene takket være Besnik Sharku, Michel Ostoijic og Geir Holtan, som gjorde at Pirates vant reboundingsstatistikken 35–20 over Randers.

Tomas Watne gjorde også en god kamp for Pirates og drepte kampen med seks poeng og flere gode returer på slutten, som hindret Randers fra å få tilbake momentet i kampen.

De kommende kampene for Pirates er i januar, og med denne seieren har laget fire seire og tre tap på sju kamper. Kristiansand Pirates ligger på en delt 4. plass av sju lag i 2. divisjon herrer vest, pulje 1, men med færre kamper spilt og med seier over «serieleder» AGF, ser det veldig lyst ut for vårsesongen.

