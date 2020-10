Håper på trippel triumf med klubblaget

Nå som ungdoms-VM er blitt avlyst, er det store målet for sesongen å vinne tre titler med klubblaget mitt.

Søgne-jenta Silje Gundersen (16) spiller toppserie-hockey for Stavanger-klubben Oilers Kvinner Elite. Foto: Mats Bekkevold

Silje Gundersen

UTØVERBLOGG: Nylig kom beskjeden som jeg fryktet. Ungdoms-VM for jenter under 18 år er avlyst. Det blir ikke noe av det som var det store målet mitt denne sesongen. Men jeg er heldigvis 2004-modell og vil derfor ha en ny mulighet neste sesong. For 2003-jentene var dette siste mulighet for dette mesterskapet. Beskjeden kom noen dager etter at uttaket for landslagssamling var klart. Kanskje det kan bli en annen turnering eller noe i slutten av sesongen, men VM er uansett avlyst. Vi skjønner jo at det er nødvendig å gjøre dette grunnet koronasituasjonen, men det er kjedelig likevel.

Mine sommerferier pleier å være fylt opp med treningsleirer og sommeris. Denne sommeren så det ut til ikke å bli noen samlinger, men jammen klarte Storhamar Yngres å få til en korona forsvarligcamp i august i Hamar.

Foto: Nina Thorshaug

Hockey Norge er som andre idretter delt opp i regioner. Kristiansand Ishockeyklubb og Stavanger Hockey hører til Region SørVest og fra vår region var vi tre utøvere på camp i Hamar. Regionen vår går fra Skagerrak hockey i Grimstad til Haugesund i vest.

Gode venninner

Jeg har spilt mye sammen med Malene Tjomsland i Kristiansand. Hun er som jeg fra Søgne og spiller til daglig i Kristiansand Ishockeyklubb. Ingeborg Eriksen fra Haugesund Ishockeyklubb-Seagulls, var også med. Hun og Malene deltar ofte på Stavanger sitt jente-/damelag, så jeg har spilt sammen med dem forrige sesong før all trening i mars ble avsluttet. Både i seriespill, men og på regionslaget.

Video: Her scorer jeg for Norge mot Østerrike i VM i fjor

Det var en veldig bra camp i Hamar. Vi måtte ordne overnatting og mat selv, og ei uke på hotell midt i Hamar sentrum var skikkelig digg.

Her er jeg sammen med Malene Tjomsland (t.v.), som i likhet med meg er fra Søgne. Foto: Nina Thorshaug

Vi rakk én camp til før seriestart og den var i Kongsvinger og hadde samme opplegg som den i Hamar. Det som var gøy på disse treningssamlingene er at det dukket opp nye jenter som ikke jeg kjenner fra før. På campen i Hamar hadde de i tillegg til barmarkstreninger og istreninger, samt en del om kosthold. Noen ganger kan det være lett å glemme å spise både nok og tilstrekkelig sunt når vi trener så mye som vi gjør.

Foto: Nina Thorshaug

Arrangører av disse campene er veldige gode på å gjøre campene bra for oss spillere, og også for våre foreldre som virrer rundt i og utenfor ishallen og venter og venter på oss. Campene er ganske billige med tanke på hva vi får igjen, men det som er dyrt er reise og opphold.

God seriestart

Nå er fokuset seriespill og sluttspill. Vi starter serien med tre kamper mot Gruner hjemme i DNB Arena i Stavanger sist helg. Vi vant alle kampene, henholdsvis 3-0, 4-1 og 5-2. Jeg spilte mye som center, scoret ett mål i hver kamp og hadde også en målgivende pasning i den første kampen. Kommende kamp er til helgen mot Sparta på bortebane.

Foto: Mats Bekkevold

Jeg er veldig spent på hvordan denne sesongen vil bli, målet i serien er seriegull og at vi vinner sluttspillet og tar norgesmestertittelen. Klubben har vunnet serien og NM på kvinnesiden de siste fire årene.