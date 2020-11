Han scoret sitt 600. mål og fikk sitt 50. gule kort i sin 200. ØIF-kamp

Josip Vidovic markerte seg på flere vis da ØIF Arendal vant 32-23 hjemme mot Kolstad søndag.

Josip Vidovic scoret to mål i søndagens seriekamp i Sør Amfi. Foto: May Elin Aunli (arkivfoto)

ARENDAL: Søndagens seriekamp åpnet som forventet. En krig i begge ender av banen for å sette sjansene sine. Begge lag valgte å bruke god tid i ankomstfasen for å bygge opp gode angrep. Det skulle fort vise seg å være til fordel for hjemmelaget. For Kolstad begynte raskt å slite med å få hull på forsvaret til ØIF Arendal. Sisteskansen Kristjian Jurisic var også solid fra start og tok det meste som passerte forsvaret.

Ved halvspilt første omgang så sto det 8–4 til våre gutter, noe som ØIF-trener Kurtovis mannskap var godt fornøyd med så langt.

En morsom detalj sett med ØIF Arendals øyne er at Josip Vidovic spilte sin 200 kamp i den rødsvarte trøya. Innen kort tid klarte han å pådra seg sitt 50. gule kort. Noe etter det scoret han sitt 600. mål for klubben med et flott underarmsskudd.

Kolstad kom litt mer inn i kampen i starten av 2. omgang. Hvor både forsvar og angrepsspill for hjemmelaget ikke satt like godt som før pause. I de første minuttene krympet åttemålsledelsen krympe til femmålsledelse før Lars Jacobsen dro til fra ni meter og satte den i kassa til et voldsomt jubelbrøl fra de 200 tilskuerne.

Halvveis i 2 omgang sto det 24–15 til hjemmelaget. I det 51. minutt på stillingen 28–18 fikk talentet Fredrik Urquizo Venemyr (16) sin debut i eliteserien, til et stort jubelbrøl fra både tilskuere og medspillere. Like før slutt økte jubelen da Fredrik også satte inn sitt første mål i eliteserien.

Sluttresultatet ble 32–23 og Eirik Heia Pedersen ble kåret til hjemmelagets beste spiller.

Fakta Kampfakta ØIF Arendal-Kolstad 32-23 (16-9) Eliteserien håndball menn 200 tilskuere i Sparebanken Sør Amfi ØIF Arendal: Kristijan Jurisic, Josip Vidovic 2, Mario Matic 1, Richard Harry Marc Lindström 2, Kristian Rammel, Sondre Paulsen 9, Jørg William Fiala Gjermundnes 1, André Bergsholm Kristensen, Eirik Heia Pedersen 3, Laurits Mo Rannekleiv 3, Olaf Richter Hoffstad 4, Hermann Gjekstad, Lars Haubro Jakobsen 3, Fredrik Urquizo Venemyr 1, Herman Thysted, Sander Løvlie Simonsen 3. Toppscorer Kolstad: Ronalds Putans, Martin Kærgaard Pedersen og Elias Schaanning Thome, 4 mål hver. Dommere: Tor Brede Launes og Vidar Larsen Utvisninger: ØIF Arendal 3x2 min, Kolstad 2x2 min.