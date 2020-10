Stipend til Grimstad-duo

Nora Lieng (17) og Eline Wiig Eriksen (21) fra Grimstad Turn- og Idrettsforening har mottatt utøver-/trenerstipend fra Agder Gym- og turnkrets.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Nora Lieng (t.v.) og Eline Wiig Eriksen ble nylig tildelt hvert sitt stipend på 2000 kroner. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Hilde Johannessen Grimstad Turn- og Idrettsforening

GRIMSTAD: Nora Lieng er apparatturner. Hun deltok i NM for senior nå i oktober og ble der nummer 11 i hopp og nummer 22 sammenlagt. Hun ble sørlandsmester i sin klasse i fjor. I tillegg til å være utøvende gymnast med fem treninger i uka, er hun trener for breddeparti for 3.-4. klasse apparatturn og trampolineparti for jenter 5.-7. klasse.

Eline Wiig Eriksen er seniorturner i GTIF/GAK teamgym. Hun var med og vant NM-sølv i teamgym i 2019 og deltok med GAK i nordisk mesterskap i november i fjor. I tillegg til å trene fem ganger i uka, er hun trener for juniorlaget til GTIF tre ganger i uka og er ansvarlig for frittståendeprogrammene.

Begge jentene har i tillegg tatt på seg styreverv som ungdomsrepresentanter i GTIFs styre. Eline forrige periode, og Nora denne. De er pådrivere og motivatorer for dem de trener sammen med, og for dem de er trenere for. Både Eline og Nora er lærevillige, og de melder seg på alt de kan av aktuelle kurs. De er ikke redde for å ta i et tak, og er gjerne de som kommer først i hallen og går sist. De har vært bindeledd mellom utøvere og styret og har fremmet saker på forbilledlig måte.

De framstår som flotte forbilder for alle i GTIF. Begge har periodevis i turnkarrieren slitt med skader. Disse periodene har de stilt på trening likevel og drevet alternativ styrketrening med stor innsats, og begge har kommet styrket ut av skadeperiodene.