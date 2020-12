Talenttrio fikk stipend

Denne trioen fra Grimstad Sykleklubb har fått hvert sitt stipend på 12.000 kroner.

Benjamin Hallonen Johnsen (f.v.), Julie Bjerga og Sindre Hansen viser stolt fram hvert sitt stipend, som de mottok 23. desember. Foto: Privat

Guttorm Fevang Grimstad Sykleklubb

GRIMSTAD: I forbindelse med nedleggelsen av sykkellaget Team Sparebanken Sør fikk Grimstad Sykleklubb en gave fra det elitelaget. Gaven skal nyttes til støtte og utvikling av lokale utøvere mellom 10 og 16 år. Sykleklubben opprettet derfor et «Thor Hushovd-stipend» som skal brukes både til å tilgodese unge talenter og til å bidra til å bedre sykkelmiljøet i Grimstad.

I år ble stipendet delt ut for første gang. Til tross for at sesongen 2019 ble preget av mange avlyste sykkelritt og lite forutsigbarhet, har disse tre syklistene likevel lagt ned utallige timer med trening og deltatt på de rittene som har vært arrangert rundt om i Norge.

De har alle gjort solide steg på vei mot toppen. I forbindelse med utdelingen av stipendet var syklistene enige om at et slikt stipend er viktig både for motivasjon og at det bidrar til at de kan satse ytterligere. Opptreningen til sommerens sesong er allerede godt i gang, og pengene vil brukes til å gjøre enda bedre forberedelser. Grimstad Sykleklubb er fornøyd med å ha fått denne gaven, slik at denne stipendordningen kan være med på å bidra ytterligere til at sykkelmiljøet i Grimstad fortsetter å blomstre.