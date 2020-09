Fikk drømmestart som Arendal-trener

Arendal Fotball vant 3-1 mot Notodden i Roger Risholts første kamp som lagets hovedtrener.

En fornøyd Arendal-trener Roger Risholt etter lørdagens 2. divisjonskamp på Norac stadion. Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: To scoringer av Omar el Ghaouti og en perle av et langskudd fra Tobias Arndal ga Roger Risholt en drømmestart som Arendal-trener.

– Steinar Pedersen skal ha mye av æren, sier Risholt.

Roger Risholt var meget offensiv før sin debut som hovedansvarlig for Arendal Fotball. Da han ble intervjuet på "VIP-en" rett før kampen, ga han gamblerne blant de frammøtte følgende "inside-tips":

– I dag kan dere trygt sette pengene på at det blir mer enn 2,5 mål i kampen. For Arendal kommer til å score minst tre, lovte han.

Fornøyd etter kampen

Roger Risholt, som overtok det sportslige hovedansvaret så seint som onsdag, lovte også høyt press, mer offensivt spill og mer passion på banen.

Etter kampen var han fornøyd med leveransen fra spillerne:

– Jeg merket energien allerede før kampen. Riktignok gjør Notodden det vanskelig for oss før pause, og vi bruker litt for mange touch på ballen. Dermed går det ikke raskt nok. Men likevel leverer vi en OK omgang. Etter pause blir Notodden-spillerne slitne. Spesielt i midtbaneleddet orker de ikke løpe like mye. Banen blir rett og slett for stor for dem, og da fikk vi også uttelling, sier Roger Risholt.

Løper mye

Det sto 0–0 til pause, selv om Arendal framsto som det beste laget. Det tok noen minutter før hjemmelaget festet grep om kampen, men etter hvert ble det skapt flere farligheter som burde gitt uttelling.

– Vi løper mye og truet den bakre fireren slik vi var enige om. Utover i kampen tar vi over fordi vi har spillere som er veldig godt trent. Steinar Pedersen er kanskje Norges beste når det gjelder å få folk godt trent, og det fikk vi uttelling for utover i kampen, konstaterer Roger Risholt.

Han deler gjerne æren med den tidligere hovedtreneren for at laget leverte en svært solid prestasjon.

Byttet formasjon

– Jeg har overtatt ansvaret for et veldig bra fotballag. Steinar og jeg har vært enige om det som er gjort, og jeg har lært utrolig mye av å jobbe sammen med ham. Vi gjorde likevel noen justeringer inn mot denne kampen. Blant annet la vi om til 4-3-3, fordi jeg tror det passer bedre for de spillertypene vi har nå.

Det var spilt nesten en time på Norac stadion lørdag, før Arendal fikk uttelling. Omar el Ghaouti ble spilt alene gjennom med keeper og goalgetteren fornektet seg ikke. Iskaldt plasserte han ballen i venstre hjørne – langt utenfor Notodden-keeperens rekkevidde.

– Vi har trent mye på en-mot-en-situasjoner, og Omar var veldig sikker da han fikk muligheten, konstaterer Roger Risholt.

Perlescoring

Før Notodden tok avspark etter scoringen, rakk Risholt å gjøre dagens første bytte: Jakob Rasmussen, som fikk sin første kamp fra start, fikk hvile, mens Tobias Arndal kom inn. Det skulle raskt vise seg å gi resultater.

På sin andre involvering i kampen ladet Arndal kanonen fra rundt 20 meter og leverte en perlescoring som gledet alle de 200 på Norac stadion.

Omar el Ghaouti satte den endelige spikeren i kista et kvarter seinere. Igjen viste han goalgetterklasse og sørget for 3–0.

Redusering

Etter dette ga Arendal fra seg noe av initiativet og Notodden kom til noen farligheter, men de fikk bare en ene reduseringen som kom etter en corner fem minutter før full tid.

Roger Risholt håper og tror at denne kampen var et vendepunkt for sesongen.

– Vi har fortsatt alle muligheter til å levere en god sesong. Det har vært en krevende uke, og det finnes åpenbar folk som vil oss vondt her i byen, sier han med adresse til en rekke kritiske presseoppslag den siste uka.

– Men heldigvis er det flere som vil oss godt. Det merket vi på banen i dag, og jeg tror det ser veldig bra ut med tanke på hva som kan komme til å skje utover høsten, sier Roger Risholt.

Arendal har nå 17 poeng på 11 kamper og ligger på femteplass i 2. divisjon avdeling 2.