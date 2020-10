Stor oppslutning om KNA sørlandscup

I den tredje runden i sørlandscupen i Challenge var det med tre ganger så mange lag som tidligere.

24 lag stilte til start i den tredje runden i sørlandscupen i Challenge, som ble arrangert sist torsdag på Vamoen Gokartbane på Finsland. Foto: Privat

Vidar Sulland Challenge-Gruppen, KNA Vest-Agder

KRISTIANSAND: Sist torsdag arrangerte KNA Vest-Agder den tredje runde i sørlandscupen i Challenge. I de to første løpene har det vært 7–8 deltakende lag, med litt PR og litt jungeltelegraf fikk vi denne gangen 24 påmeldinger.

Et par dager seinere gikk et norgescupløp, Stifinneren. De hadde 23 deltakere. Så vi i Agder på et treningsløp en torsdag, slo dem på antall deltakere! Blant de nye var det fem lag som kommer fra rallymiljøet, fem lag som har kjørt PO-løp for mange år siden og sju lag som har deltatt i de to første løpene. De siste sju lagene var folk som aldri har kjørt billøp før i sitt liv.

Dreven instruktør

Det var travelt i de 90 minuttene deltakerne fikk til å finstudere kjørebok, inklusiv kart. Hakon Leif Berge-Hansen hadde en gjennomgang med alle, der han forklarte hva et Challenge løp inneholder, samt tips om hvordan de forskjellige etappene gjennomføres, og gode tips. Hakon har drevet med Challenge i over 20 år, og vunnet norgescupen både som sjåfør og kartleser, så han er dreven i gamet.

Foto: Privat

Så bar det ut på første etappe, som gikk på Vamoen Gokartbane. Dette var en ferdighetsetappe, som er som en fartsetappe i rally, raskeste bil vinner etappen. Med stor forskjell på bilene, fra en fin gammel Fiat 850, eller Ford Cortina 1500 fra til en sprek BMW M3, ble det godt sprik i tidene. Man vinner ikke Challenge-løp på ferdighetsetappene, men de er morsomme særlig for føreren og publikum.

Mange hensyn

Da dette var gjennomført, kjørte vi ut på morsomme etapper der gjennomsnittshastighet og makstider var i sentrum. Her jobber kartleser mest, men smale grusveier i mørket er

utfordrende nok for sjåfører. Særlig da man jo må ta hensyn til joggere (uten refleks), de som er på tur med hunden og biler med hestehenger, og samtidig prøve å holde snittfarten, få med seg skilt med bokstaver osv.

Foto: Privat

Etter ca. 2,5 timer var man i nesten i mål, med siste etappe på Gokartbanen, nå på våt asfalt og i stummende mørke. Etter løpet gikk praten heftig mens man sammenlignet notater og erfaringer på de forskjellige prøvelsene.

Det var helt tydelig at dette var gøy, og man gjerne ville være med på neste løp. Vi har plass til mange flere som har lyst til å prøve denne morsomme formen for motorsport man kan kjøre med sin vanlige privatbil. Det er to løp igjen i år, som går 29/10 og 19/11.

Imponerende innsats

Flere av de på toppen av resultatlista er folk som ikke har gjort dette på mange år, og stilte med enkelt utstyr som stoppeklokke, hodelykt og bilens trippteller, samt gammel

kunnskap, som ble kvikt frisket opp. Imponerende innsats av mange!

I treningsløpene kjører vi med to klasser, kl. 1 – øvet og kl. 2 – nybegynner.

Vi gratulerer de tre på pallen!

1. Tobias Bjerland/Reidar Bjerland, (klasse 2)

2. Tor Bjarne Repstad/Torleif Repstad (klasse 1)

3. Petter Von Zernichov Olsen/Joachim Øvland (klasse 2)

Her er resultatlista: