Knepent Randesund-tap

Randesund var nær å ta sitt første poeng i årets 1. divisjon, men tapte 23-25 borte mot Charlottenlund.

Martine Kårigstad Andersen var Randesunds toppscorer i søndagens 1. divisjonskamp med sine seks scoringer. Foto: Foto: Ingvild Westersjø

Trond Sørøy Norsk Topphåndball

Hjemmelaget kunne endelig juble for en topoenger og Helene Lovise Wenche Rø avgjorde kampen i sluttminuttene med sin eneste scoring for dagen. Charlottenlund åpnet forrykende og ledet 8-2 og økte til 16-9 i starten av andre omgang. Men Randesund kjempet seg tilbake og var oppe på uavgjort 19-19 etter 18 minutter.

Randesund sin venstrekant Camilla Hennig-Olsen reduserte til 24-23 da tre minutter gjensto, men klarte ikke i sluttminuttene å overliste målvakt Maren Austmo Pedersen, som gjorde comeback etter lang til ute med skade. Kampen endte dermed med tomålsseier til Charlottenlund.

Etter kampen sa Randesunds Mina Gregersen følgende:

– Kampen mot CSK ble jevn. Det var to lag som hadde veldig lyst til å ta poeng. Vi kom bakpå fra start, men klarte å hente oss inn i kampen etter hvert. Vi bestemte oss for å legge oss ut i 3-2-1-forsvar utover kampen, noe vi lyktes med, synes jeg. Vi bommet litt for mye på klare sjanser som gjorde at vi ikke klarer å ta igjen luka. Men 2. omgang ble jevn mot slutten, der CSK klarte å holde avstanden mot slutten. Vi skulle gjerne hatt med oss to poeng hjem fra denne kampen, men tar med oss det vi var fornøyd med

Mestscorende for Charlottenlund: Fride Lunne Mastad 6, Ine Sagosen 6, Ingeborg Rolseth Holt 4.

Randesund: Martine Kårigstad Andersen 6, Camilla Hennig-Olsen 5, Ingrid Vehusheia 4, Hanne Byklum 3.

PS! Etter tap i sesongens tre første seriekamper ligger Randesund på sisteplass i 1. divisjon med null poeng.