Små endringer kan gi stor helsegevinst

«For å gjøre en ny aktivitet om til en automatisert vane, kan det være lurt å starte med små endringer, samt å knytte din nye aktivitet til en allerede eksisterende vane», skriver Einar Vassbakk Svindland (34) i dette innlegget. Han bor i Kristiansand, er utdannet naprapat og jobber som trener ved Spicheren treningssenter og ved Olympiatoppen sørvest. På bildet leder han en seniortrening i Sandnes. Foto: Joakim Bjerk

Einar Vassbakk Svindland

Flere mennesker enn noen gang i den vestlige verden opplever dårlig helse og livskvalitet. Konsekvensene av inaktivitet er mange, men vi vet også mye om hvordan aktivitet påvirker helsen vår på en fantastisk måte. Dr. Anne Fabiny fra Harvard Medical School har uttalt: «Dersom fysisk aktivitet var en pille, så ville alle mennesker brukt den». Under ser du noen av de positive effektene knyttet til fysisk aktivitet for voksne og eldre.

Bildet over har jeg laget med inspirasjon fra Infographic: Physical activity benefits for adults and older adults.

Dette er for mange kjent informasjon. I innlegget «Hvor lite skal til for bedre helse?» skrev jeg om effektene av fysisk aktivitet og det vi kaller «dose-respons-kurven». I denne posten skal vi se nærmere på hvordan du kan skape endringer for bedre helse i et langsiktig perspektiv.

Hovedpoenget med innlegget om «dose-respons-kurven» var å fokusere på at selv de minste endringene også har en påvirkning på helsen vår. For mange er den kjente «dørstokkmila» så ufattelig krevende å komme over, så da er det viktig å sette lista lavere og på et overkommelig nivå.

Hvordan skal du lykkes med dine endringer?

De fleste unge, voksne og eldre som ønsker å gjøre en endring starter ofte med mye motivasjon og pågangsmot når de vil gjøre endringer som skal påvirke helsen. De færreste lykkes dessverre med dette over tid, og mye av grunnen til dette er at de forsøker å gjøre for mange og for store endringer på for kort tid. I illustrasjonen jeg har laget under vises hvordan motivasjon og evnen til gjennomføring henger sammen med suksess i å skape en ny vane.

Dersom du er avhengig av mye motivasjon for å gjennomføre den nye aktiviteten, vil du mest sannsynlig brenne kruttet i starten, noe som ofte resulterer i at den nye aktiviteten ikke gjennomføres lenge nok til at det blir en vane. Forsøk å velge en aktivitet som er så enkel og lett å gjennomføre at selv når det er full «krise», får du gjennomført aktiviteten. Derfor må det være enkelt å gjennomføre og ikke bare være drevet av en enorm motivasjon.

Foto: Joakim Bjerk

Vi mennesker er vanedyr og liker å holde oss til det kjente. Mye av det vi gjør i hverdagen skjer på automatikk, nesten uten at du tenker over handlingene dine. Tenk bare på hvordan du pusser tennene hver morgen og kveld, hvordan du kjører til jobben eller knytter skoene. Dette er handlinger du gjennomfører hver dag, som går på automatikk og som ikke er krevende for verken hjernen eller kroppen.

De fleste har sikkert kommet seg til kontoret etter dagens kjøretur, og reflekterer plutselig at de «ikke var til stede» på kjøringen. At de bare har kommet seg fram uten egentlig å gjøre «bevisste» valg, det ble bare gjort. Handlinger som er automatisert og blitt en vane er enkelt for hjernen og kroppen og krever liten innsats. Det er det vi ønsker at fysisk aktivitet skal bli, at det blir automatisert.

Følg oppskriften

For å gjøre en ny aktivitet om til en automatisert vane, kan det være lurt å starte med små endringer, samt å knytte din nye aktivitet til en allerede eksisterende vane. Husk at du ikke må belage deg bare på å være drevet av motivasjon. Husk at den nye aktiviteten skal kunne gjennomføres selv på de dagene du absolutt ikke tror du klarer å gjennomføre den. Det er noen elementer som er viktige å ta med seg i oppskriften for å danne en ny vane, og illustrasjonen under viser de ulike elementene.

Med inspirasjon fra «The power of Habit, Charles Duhigg»

Jeg skal ta deg gjennom de ulike punktene med et konkret eksempel. Du bestemmer deg for å starte en ny aktivitet, men vet ikke hvordan du skal begynne. Aktiviteten du ønsker å starte med er daglig å gjøre fem armhevinger og fem knebøy. Da vet du hvilken aktivitet du skal starte med, så deretter trenger du en allerede eksisterende vane å knytte den nye vanen opp mot.

La oss si at du er glad i kaffe og setter pris på dagens første kaffe om morgenen. Morgenkaffen og kaffetrakteren er triggeren, som forteller deg at du skal gjøre din nye aktivitet. Aktiviteten du har bestemt deg for å gjøre, er så mange runder med fem knebøy til spisebordet og fem knebøy til kjøkkenstolen du klarer, mens kaffen traktes. Belønningen vil være en god kopp kaffe etter endt aktivitet.

Dette er lett å repetere da du garantert trakter kaffe minst én gang om dagen, og den nye aktiviteten er knyttet til en gammel vane som allerede repeteres ofte. Dette gjør at den nye aktiviteten repeteres ofte, og over tid vil du ha dannet en ny vane. Denne oppskriften kan være det som hjelper deg på veien til en hverdag med mer aktivitet og bedre helse på sikt.

Husk at alt er bedre enn ingen ting og selv de små endringene vil påvirke helsa di.

