– En kjempeinspirasjon for oss

Torsdag ettermiddag inntok 21 spillere fra Sørfjells damelag kunstgresset på Norac.

Arendal-trener Steinar Pedersen ledet sammen med Roger Risholt treningsøkten for Sørfjell-damene på Norac stadion. Foto: Vidar Lorentsen

Brukergenerert innhold

Vidar Lorentsen Arendal Fotball

ARENDAL: Sørfjells damelag er ferskt som 2. divisjonslag, og i vinter inngikk klubben en samarbeidsavtale med Arendal Fotball. En avtale som både bidrar litt økonomisk og ikke minst med kompetanse for Sørfjell, melder trener Lars Inge Holte.

Torsdag var de altså på plass på Norac. En del av avtalen er at Sørfjell skal kunne kjøre treningsøkter på Norac, under ledelse av apparatet til Arendal Fotball.

Torsdag ble økten ledet av Steinar Pedersen og Roger Risholt, mens keepertrener Bjørge Fedje tok seg av Sørfjells keepere.

Svært ungt lag

Sørfjell har et svært ungt lag. De aller fleste spillerne er fra 15-19 år. Klubben har et lag i 2.divisjon og et lag i 4.divisjon. I alt teller troppen 26-27 spillere.

En treningsøkt ledet av Arendal Fotballs trenerapparat var til stor inspirasjon.

– Vi får så mye ut av dette samarbeidet. Det er kjempeinspirerende for oss, sier Holte.

Han håper samarbeidet skal bidra til at Arendal Fotball også får noe tilbake.

– Ja, selvsagt gjør vi det. Jentene våre kommer fra et ganske vidt område, fra nesten hele det gamle Aust-Agder fylke. Jeg håper at vi skal kunne bidra til at jentene kan være med på å skape interesse også for Arendal Fotball i sitt lokalmiljø. Etter hvert tror jeg dette blir noe som kan bli veldig bra, mener Holte.

– Av del av avtalen er også at vi kan spille kamper her, noe som er gull verdt, legger han til.

Tar med alle

Selv om Sørfjell har rykket opp og satsingen er blitt spisset, så er Holte klokkeklar på at de skal ta vare på alle som vil spille fotball. Derfor har de også meldt på et lag i 4.divisjon.

– Vi skal ivareta alle. De som vil satse og utvikle seg, skal få lov til det, men om du vil være med på egne premisser, da er også det lov. Derfor har vi gjort det slik, sier Holte.

– Vil du si at dette samarbeidet på en måte er en gjenfødelse for fotball for kvinner i Arendals-området?

– På sett og vis er det en gjenfødelse. Disse jentene har holdt på i ti år og har gjort seg bemerket i turneringer gjennom alle årene de har vært sammen. Men på damesiden er dette nytt, sier han.

Han utdyper litt ekstra:

– Det er en ny satsing på damesiden. Vi alle ønsker Amazon lykke til og ønsker at de skal gjøre det bra, men vi har tro på at jenter og gutter skal spille i de samme klubbfargene. Det er dette som skjer ellers i Europa, forteller Holte.

Målet er å berge plassen

Holtes elever, for anledningen ledet av Arendals trenere, viste under treningen at det bor noe i laget. De utnyttet de nye impulsene til fulle gjennom treningen. Holte og de andre i Sørfjell-apparatet fulgte tett med fra sidelinjen og tok til seg de nye impulsene som kom.

Sesongen nærmer seg også for Sørfjell, som etter planen skal starte sin sesong i august.

– Ambisjonene? Det er å klare seg i divisjonen. Det er en helt ny erfaring for så unge jenter å spille på dette nivået. Det krever hard jobb. Mange av lagene vi skal møte er sterke fysisk, men jeg tror vi skal fikse det, smiler Sørfjell-treneren.

– Spennende samarbeid

Daglig leder i Arendal Fotball, Bård Sterk-Hansen, hadde en av fin dag på jobb da han kunne ønske velkommen til Sørfjell-jentene på Norac torsdag.

Samarbeidet ble klart i vinter, men korona-utbruddet har medført at ting har vært satt på vent.

– Det er så gøy å ønske disse jentene velkommen til oss. For oss er dette et spennende samarbeid, som vi håper skal skape mer interesse for fotball i Arendal, både for Sørfjell og Arendal Fotball, sier Sterk-Hansen.

– Sørfjell skal få trene flere ganger her på Norac og spille kamper her. I tillegg komme det til å bli flere slike treningsøkter. Vi ønsker å bidra med all den kompetansen vi har overfor disse jentene, legger han til med et smil.