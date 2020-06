Ble kåret til Årets ildsjel

Tore Knutsen fra ØIF Arendal ble denne uka kåret til årets ildsjel av Arendal idrettsråd.

– Jeg har bare én sønn, men jeg pleier å si at alle gutta i ØIF Arendal er mine barn, sier Tore Knutsen (t.h.). Foto: Stein Bø-Mørland

ARENDAL: – Jeg må innrømme at jeg er stolt nå, dette var kjempegøy, sier en engasjert Tore Knutsen.

Arendal idrettsråd sier at prisen for årets ildsjel går til Tore Knutsen for den fantastiske innsatsen han legger ned i ØIF Arendal. I klubben er det det flere som er stolt over at Tore Knutsen vinner denne prisen.

– Tore er en såkalt supermann for ØIF Arendal. Han står på og er alltid å finne i Sparebanken Sør Amfi. Vi er mange som setter utrolig pris på han og innsatsen han gjør. Han er rett og slett en enorm ressurs for klubben, sier daglig leder Bjørn Gunnar Bruun Hansen.

Gutta i ØIF Arendal er også tydelig på hvor viktig Tore er for laget.

– Tore er et fantastisk flott menneske, han er alltid tilstede og bryr seg oppriktig om alle rundt seg. I tillegg så ordner han en masse for oss på hver eneste trening. En ekstremt viktig bidragsyter for klubben!

Hovedpersonen selv er rørt og stolt over prisen og poengterer:

– Jeg prøver å stå på og være til stede for alle.

Han sparer ikke på noe når han omtaler klubben i sitt hjerte.

– Jeg har bare én sønn, men jeg pleier å si at alle gutta i ØIF Arendal er mine barn. Det er vel det nærmeste jeg kan komme når det kommer til å kunne beskrive hva jeg føler for denne klubben. Dette er på mange måter livet mitt og jeg er takknemlig for hver eneste dag her.

Vi ønsker å gratulere Tore med prisen. En velfortjent hyllest!