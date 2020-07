Tjomsland viste fram nok et stortalent

Øystein Tjomsland og Grisle Tore G.L stakk lørdag av med seieren i Sørlandets 3-årscup i Sørlandets Travpark.

– Det er en veldig talentfull ung hest, sier trener og kusk Øystein Tjomsland fra Søgne om Grisle Tore G.L. Foto: Hesteguiden.com (arkivfoto)

Henrik G. Hansen Equus Media

KRISTIANSAND: Lørdagens norgesmesterskap for kaldblodshester på Sørlandets Travpark gikk til favorittene Ulsrud Tea og Odd Herakles. Lillesand-eide Trø Hera fikk med seg en bronsemedalje, mens Øystein Tjomsland viste fram et nytt stortalent.

I Sørlandets 3-årscup fikk vi se en meget opplagt Grisle Tore G.L. Fra 40 meter tillegg var Øystein Tjomsland tidlig fremme som fjerdehest, og på sisterunden avgjorde hingsten på enkelt vis.

Etter seieren sparte ikke Tjomsland på lovordene om hingsten:

– Det er en veldig talentfull ung hest. Han har vært et talent hele tiden, og har utviklet seg med økt treningsbelastning. Sånn han presenterte seg i dag er han en av de bedre i årgangen.

Nå rettes blikket mot Kriteriet på Bjerkebanen i Oslo.

– Hesten har alle kvaliteter. Han er rolig, balansert og har et godt løpshode. Det man behøver for å gå oppover i klassene. Så må han være med og herdes mot de beste. Men det er det minste problemet, avrundet Tjomsland.

Eier er Jan Kjeldsen og Jorunn K. Realfsen fra Skien.

Tjomsland hadde ingenting å stille opp med mot landets beste kaldblods Odd Herakles. Sammen med Philip Ess endte de i det slagne rekker.

I norgesmesterskapet for kaldblodshoppene lekte Ulsrud Tea hjem sitt femte mesterskap. Det betyr at hun nå har like mange som fenomenet Vintilla. Trener Ove Kenneth Karlsen varslet at de går for den historiske sjette neste år. Åsrud Vilja tok sølvet, og meget god som tredje var Lillesand-eide Trø Hera.

Hesten til Marianne Klepaker og Johan Isak Tveit skulle etter planen gjøre sin siste start, men ifølge trener og kusk Simen Bjørbæk blir det start i Brisas æresløp på travparken før karrieren er over.