KBKs superveteran jakter på nye NM-medaljer

Knut Liland (77) har en solid medaljesamling i veteranklasser i VM, EM, nordisk og NM. Denne helga kan han øke sitt antall.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Knut Liland (t.h.) fra Kristiansand Badmintonklubb sammen med sin doublemakker Daniel Ask fra Ålesund Badmintonklubb. I helga gyver Liland løs på et nytt veteran-NM. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Shayan Jalilian Kristiansand Badmintonklubb

ÅLESUND: 6–8. mars spilles veteran-NM i badminton, denne gangen i Ålesund. Dette er en turnering for veteraner over 35 år, og hele 159 spillere fra 38 klubber skal samles for å kjempe om medaljer.

Fra KBK er det en superveteran som er klar for å delta i nok en turnering. Knut Liland heter han og er opprinnelig fra Rørvik, men har bodd i Kristiansand siden han var 37 år. Han har vunnet mange medaljer de siste årene, og seinest i 2019 vant han bronse i veteran-VM for de over 75 år. Han deltok også på en nordisk turnering i fjor, der det ble gull og sølv. Til tross for å ha vunnet den ene medaljen etter den andre, gir han seg ikke og ser fram til nye muligheter denne helgen.

Fra et av Lilands mange internasjonale mesterskap. Foto: Privat

– Jeg prøver alltid å trene et par ganger i uka, og kroppen føles bra. Det blir en vanskelig turnering i helgen, men jeg håper på en seier i single og double. Har ikke så store forventninger i mixed double, da vi stiller i en yngre klasse og nivået der er høyere, men alt er mulig, sier Liland.

Liland trener fortsatt et par ganger i uka. Foto: Privat

Han har massevis av erfaring, og er en respektert skikkelse i badmintonmiljøet. Han har fått en turnering i Kolvereid oppkalt etter seg som heter Knut Liland Cup, og den har nå blitt arrangert i 21 år. Sportslig leder i KBK, Helene Tjelland Abusdal, er meget imponert over den rutinerte 77-åringen:

– Knut er et forbilde når det gjelder å være aktiv i høy alder. Han er på trening hver uke og gir alltid alt sammen med mye yngre medspillere og motspillere. I tillegg er han også et ja-menneske som alltid stiller opp når klubben trenger dugnadsinnsats, enten det er å rigge hallen, være teller og linjedommer eller andre ting.

Liland som dugnadsarbeider under en av KBKs mange turneringer. Foto: Privat