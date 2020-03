Tre Arendal-gutter med sølv i bylags-NM

Denne trioen fikk med seg sølvmedalje fra helgas mesterskap.

Arni Bergur Sigurbergsson, Magnus Tveitdal Olsen og Mathias Tveitdal Olsen fra Øyestad representerte Stavanger i helgas NM. Foto: Privat

Simen Moesgård ØIF Arendal

I helgen ble det arrangert bylags-NM for gutter 15, hele fem Øyestad-gutter var tatt ut. Tre endte opp med sølvmedaljer og to med bronsemedaljer.

Arni Bergur Sigurbergsson, Magnus Tveitdal Olsen og Mathias Tveitdal Olsen som representerte Stavanger vant alle sølv, mens Fredrik Urquizo Venemyr og Mathias Wahlstrøm representerte Kristiansand og endte opp med bronsemedaljer.

Kristiansand gikk ubeseiret gjennom gruppespillet, hvor de vant 24-18 over Trondheim og 26-20 over Førde. I begge kampene var Fredrik og Mathias godt involvert med 18 scoringer til sammen.

Fredrik Urquizo Venemyr og Mathias Wahlstrøm fra Øyestad representerte Kristiansand og endte opp med bronsemedaljer. Foto: Privat

Stavanger hadde også full pott i gruppespillet. I første kampen vant de 25-23 over Elverum, her var gutta fra Øyestad svært viktig med gode redninger og ikke minst tre viktige mål. Siste kampen i gruppespillet stod Stavanger foran en tøff oppgave, her møtte de en av favorittene til å ta gull Halden. Etter en jevn start hvor lagene fulgte hverandre tett, dro Stavanger i fra mot slutten av omgangen og tok med seg en seksmålsledelse til inn pause. Stavanger åpnet 2. omgang med høyt tempo og fikk en komfortabel åttemålsedelse, som de surfet inn til seier 31-27.

I semifinalen var guttene fra Arendal uheldig, her møtte dessverre Stavanger og Kristiansand hverandre. Stavanger åpnet semifinalen forrykende og fikk tidlig en 7-3 ledelse, som senere utviklet seg til en seksmålsledelse. Kristiansand kom seg sakte, men sikkert inn i kampen igjen. Til pause viste måltavla 14-10 i favør Stavanger.

Kristiansand åpnet 2. omgang best og reduserte Stavangers ledelse til to mål. Lagene fulgte hverandre tett gjennom hele omgangen, og kampen fikk ingen vinner etter 2×25 minutter. Oppgjøret ble avgjort på «shoutout». Her var alle guttene fra Arendal sikre og scoret på sine muligheter. Da alt skulle avgjøres, sto Magnus Tveitdal Olsen opp og reddet to forsøk fra Kristiansand. Han ble matchvinner og Stavanger gikk til finale mens Kristiansand måttte nøye seg med bronsefinale.

I bronsefinalen var Kristiansand og guttene fra Arendal ekstremt revansjesugne og det var ikke tale om at de skulle reise fra Stavanger uten medalje. Laget med to gutter fra Arendal kjørte kampen fra start til slutt og vant bronsefinalen 30-23 over Sandvika.

Finalen stod mellom Stavanger og Oslo. Finalen var en tøff og spennende kamp for våre tre gutter fra Arendal. Lagene fulgte hverandre tett og heller ikke denne gangen klarte man å skille lagene etter 2×25 minutter. Dermed skulle også finalen avgjøres på «shoutout». Her leverte våre gutter bra, med både scoringer og redninger, men dessverre holdt det ikke til gullmedalje.