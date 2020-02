Målshow i Arendal-Vindbjart

Et gyllent kvarter i starten av 2. omgang sørget for at Arendal Fotball vant 4-1-mot Vindbjart i onsdagens trenigskamp.

Arendal Fotballs veteran Jakob Rasmussen med ballen på Myra onsdag kveld. Vindbjarts Emil Pedersen løper like ved. Foto: Vidar Lorentsen/Arendal Fotball

ARENDAL: Det var litt tilløp til drama både før og under kampen. Opprinnelig skulle kampen spilles på Moseidmoen, men der var det is på banen og umulig å spille fotball. Beslutningen om å spille på Myra ble ikke tatt før nærmere 13-tida onsdag.

Da kampen var i gang - 25 minutter ut i første omgang - gikk flomlyset i Arendal Idrettspark på Myra, som medførte at det ble en pause på fem-seks minutter før lyset kom på og var godt nok til at det kunne spilles fotball.

Fakta Kampfakta Arendal Fotball - Vindbjart 4–1 (1–1) 30 min, 0-1, Emil Grønn Pedersen (str.) 40 min, 1-1, Omar el Ghaouti 48 min, 2-1, Mathias Johansen 53 min, 3-1, Markus Håbestad 57 min, 4-1, Vital Curtis Kaba Arendal: Jonatan Strand Byttingsvik - Håvard Meinseth, Dejan Corovic, Reiss Greenigde, Mads Nørby Madsen, Tobias Arndal, Shariff Cham, Jakob Rasmussen, Fabian S. Ness, Omar el Ghaouti, Markus Håbestad. Innbyttere: Peder Nersveen, Mathias Johansen, Vital Kaba, Kim Kvaalen, Jordan Greenigde, Peter Reinhardsen, Conrad Wallem, Sune Kiilerich, Leopold Wahlstedt (ubenyttet). Vindbjart: Mathias Myrland Syversen - Anders Urdal Hansen, Christian Beqiraj Follerås, Ole Gerhard Jakobsen, Henrik Rolland, Mustafa Omarkheil, Simen Aanonsen, Robert Våge Skårdal, Marcus Aslaksen, Emil Pedersen, André Bakken. Innbyttere: Christoffer Braastrup Andersen, Jonathan Hodnemyr, Martin Gardiner, Berry Gerezgi, Saman Bye Rostami, Marcel Musonda Ngoie, Antonio Benitez.

Og like etter at strømmen kom på, mistet Arendal Fotball ballen på midtbanen. Vindbjart kontret og fikk straffespark. Det endte med at Emil Pedersen scoret for gjestene fra Vennesla.

To på rad

I ti minutter lå Arendal under, men så dukket Omar el Ghaouti opp. Han fikk ballen servert av Markus Håbestad og avsluttet et fint angrep med scoring. Det var nykommerens andre scoring på to kamper.

1-1: Omar el Ghaouti (til høyre) setter inn 1-1. Foto: Vidar Lorentsen/Arendal Fotball

Stillingen holdt seg til pause, etter en omgang som var jevnspilt og der begge lagene hadde sine muligheter.

I løpet av de 12-15 første minuttene av andre omgang skjedde det mye på Myra.

Noen skifter ble gjort i pausen. Mathias Johansen, som er gjestespiller/prøvespiller hos Arendal Fotball, fikk muligheten på en retur fra et skudd fra Vital Kaba. Avslutningen ble satt i mål og Arendal var i føringen.

Mads Nørby Madsen og Conrad Wallen i duell med en Vindbjart-spiller. Foto: Vidar Lorentsen/Arendal Fotball

Fortjent scoring

Markus Håbestad var involvert i mye av det som skjedde på Myra. Det var derfor fortjent at han fikk sin scoring da han gjorde 3-1 rundt fem minutter etter 2-1-scoringen.

Vital Kaba og Markus Håbestad scoret hvert sitt mål i starten av andre omgang. Foto: Vidar Lorentsen/Arendal Fotball

Vital Kaba hadde et godt innhopp og ble belønnet med scoringen som ga 4-1, da han på en flott måte avsluttet et godt forspill fra tidligere nevnte Håbestad.

Arendal hadde full kontroll i andre omgang og kunne ha scoret flere.

– En fin test for oss mot et bra lag. Vi er litt passive i første omgang. Denne kampen avdekker at vi har litt å gå på i press-spillet, sier Tobias Arndal.

Foto: Vidar Lorentsen/Arendal Fotball

Arndal sier han mener laget leverte en bra forestilling i andre omgang.

– Da får vi mer ut av kampen og setter trykk på dem fra starten av. Vi scorer tre fine mål i andre omgang og spiller bra fotball, mener han.

– Det er tidlig ennå. Vi jobbe med å få en felles forståelse for hvordan vi angripe fra start. Nå kampen blåses i gang, skal vi klinke til, smiler han.

Mads Nørby Madsen og Conrad Wallen i duell med en Vindbjart-spiller.

Trener fornøyd

Også trener Steinar Pedersen er godt fornøyd med det elevene leverte i andre omgang.

– Første omgang preges av at begge lag blir spillende mot etablert forsvar, som gjør at det skjer lite. Andre omgang er jeg fornøyd med. Da får vi fart på det og scorer fine mål også, sier han.

Han likte derimot ikke måten baklengsmålet kom.

– Det er en overgang de får på oss, der de får straffe. Det skjedde på samme måte mot Express i den forrige kampen. Vi kan ikke fortsette å slippe inn mål på den måten, slår han fast.

Vindbjart-trener: Gull verdt

– En jevn og god første omgang, hvor vi fort kunne ledet 2-0, påpeker Vindbjart-trener Steinar Skeie og legger til:

– Omorganisering og mange bytter gjør at Arendal er klart best i 2 omgang og dermed vinner helt fortjent. Men byttene og erfaringen det gir er gull verdt på sikt for våre unge og talentfulle gutter. Vi viser og har vist at vi har et bra toppnivå. Og det gir jo god selvtillit.

