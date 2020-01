UTØVERBLOGG: Å få debutere for landslaget var en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har alltid ønsket å kunne spille med flagget på brystet og da jeg fikk gjøre det i helga mot Sverige, var det en helt fantastisk følelse. Jeg startet kampen og ble byttet ut etter pause. Jeg hadde et skudd som gikk over målet, men ellers kom jeg ikke til noen sjanser. Målet med landslaget er å kunne få bidra i kvalifiseringskamper, som begynner allerede i mars med Nations League.

Fakta: Fakta Navn: Ylldren Ibrahimaj Født: 24. desember 1995 i Kosovo Klubb: Viking Tidligere klubber: Grane, Arendal, Mjøndalen

På banen er mine største styrker teknikk, løpskapasiteten, venstrefoten og et godt driv. Jeg vil gjerne jobbe med å kunne score flere mål. Fjorårssesongen min i Viking gikk bra. Jeg hadde nest flest målgivende pasninger i eliteserien og det var en fantastisk god følelse å vinne NM-finalen. Vi har vist at vi er et lag som kan måle oss med hvilket som helst lag i eliteserien, så er det er opp til oss selv å bevise det også i år.

NTB scanpix

Vi har store muligheter for å få en minst like bra sesong i år. I år har vi i tillegg Europa League-kvalik som blir utrolig gøy og ikke minst veldig vanskelig. Jeg er ganske positiv til sesongen og gleder meg veldig til å komme i gang igjen med serie, cup og internasjonale kamper.

Nå er jeg Viking-spiller og det er fokuset mitt 100 prosent. Men som alle andre fotballspillere så har jeg en drøm om å spille i utlandet en dag, og det håper jeg at jeg får oppleve. Det er fotballspiller jeg alltid har hatt lyst til å være. Det er den idretten jeg elsker og alltid har holdt på med.