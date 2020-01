Innbringende Pirates-helg i Danmark

Tre Kristiansand Pirates-lag vant til sammen fire kamper i helgas seriespill.

G15-laget til Kristiansand Pirates har vunnet alle sine kamper i den danske serien. Foto: Privat

Anders Ian Ham Kristiansand Pirates

Klubbens jenter 15-lag dro fra Larvik fredag for å få med seg kamper i Danmark. Dette helt ferske laget klarte å vinne 27-24 i en veldig tett og spennende match. Utrolige gledesscener fra jentene i det sluttsignalet lød. Det vitner om store forbedringer hos jentene som spilte mot samme lag under Pirates Cup i vår og tapte med 48 poeng. Kjempeinnsats av jentene på trening har ført til denne forbedringen og forhåpentligvis mange nye gode resultater i framtida.

Igor Ruzic Foto: Privat

Suverent guttelag

Gutter 15-laget vårt spilte to kamper i sin serie og vant begge med over 40 poeng. Mange som fikk spille, flere gode «moves» og høydepunkter fra helgen. Guttene har så langt gått ubeseiret i serien. Ved siden av serien utnyttes tiden godt og det er blitt spilt flere vennskapskamper med lokale danske lag som har kunnet gi mer motstand. Mye god utvikling og mange nye spillere lover godt for framtida. En veldig ålreit gjeng.

Herrelaget spilte sin tredje kamp i grunnserien mot AGF, dette er ansett som det beste eller et av de tre beste lagene i deres serie. Selv med to tidligere seire er det mye som skal til for å slå et godt Aarhus-lag på deres hjemmebane. Pirates startet ikke så skarpt, men kom seg fint inn i det i løpet av kampen og dro mange feil hos motstanderne. Begge lag var ganske «inside-heavy» og Pirates skjøt bare 11 treere hele kampen.

Aksel Ruzic. Foto: Privat

Kampen bølget fram og tilbake i de første to periodene, men ut i tredje periode dro Pirates fra danskene og holdt en ti-poengs ledelse til fjerde periode. Plutselig tok danskene fyr fra bak treeren og inside, og fikk flere gode angrep og offensive returer. Med to minutter spill igjen ledet danskene med ett poeng.

Thrilleravslutning

Dette varte ikke lenge etter at Igor Ruzic traff et skudd fra mid-range og tok tilbake ledelsen for Pirates. Begge lag bommet sine på to neste angrep før Andrius Rudys ble feilet på vei til kurven. Med noen sekunder igjen på klokka og stillingen på 71-70 var Rudys iskald og satte begge skuddene for Pirates. Dette førte til at AGF var tvunget til å skyte en trepoenger etter timeouten sin. Danskene bommet, og Pirates vant etter en tøff og rotete kamp. Skikkelig lagseier for Pirates.

Assistenttrener Christer Johannesen. Foto: Privat

Kampen var også Danmark-debuten til Igor Ruzic og hans sønn, Aksel. Igor er trener og tidligere spiller for Pirates, Aksel er en av de unge spillerne og bidro positivt i flere situasjoner i kampen. Tydelig at det var god familiekjemi med flere gode plays dem imellom.

Besnik Sharku scoret 26 poeng og hadde 13 returer for Pirates, Igor Ruzic bidro med 16 poeng og fem returer og Andrius Rudys hadde 11 poeng og fire assists.

