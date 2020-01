Solid ØIF-seier mot Kristiansand

ØIF Arendal slo Kristiansand Topphåndball 27-19 i mandagens treningskamp i Sør Amfi. To Kristiansand-spillere måtte ut med skade.

Sondre Paulsen scoret fire mål da eliteserielaget ØIF Arendal møtte 1. divisjonslaget Kristiansand Topphåndball i en treningskamp i Sør Amfi mandag. Foto: Vidar Lorentsen

Vidar Lorentsen ØIF Arendal

ARENDAL: For hjemmelaget var det mye å glede seg over i denne treningskampen. Først og fremst var det strålende målvaktspill før pause fra Kristijan Jurisic, som noterte 15 redninger på 22 skudd. En redningsprosent på smått vanvittige 68.

En blid Kristijan Jurisic ser på statistikken fra første omgang, der han stoppet 68 prosent av skuddene. Her sammen med Adrian Evensen.

Etter pause fulgte André Bergsholm Kristensen opp med å redde 11 av 23 avslutninger, en prosent på like under 50 bærer kanskje bud om at noe er i gjære. I tillegg fungerte det forsvarsmessig.

Sterkt forsvar

Og nettopp forsvaret har vært akilleshælen denne sesongen, men mot KRS fungerte det som det skulle og hjalp målvaktene til å få redningene som laget trengte for å dra i land seieren.

– Forsvarsspillet må vi ta med oss fra denne kampen, mens det er ting framover vi trenger å justere i tiden som kommer, sier ØIF-kaptein Eirik Heia Pedersen.

– Men det var forsvar vi skulle ha fokus på, og det hadde vi. Vi fulgte planen. Jeg er fornøyd med det vi leverer her, legger han til.

André Lindboe i skuddet. Foto: Vidar Lorentsen

Også vikartrener Luka Panza likte mye av det han så.

– Det var forsvar vi skulle terpe på, og jeg synes vi leverer på et bra nivå. Vi tar kampen på alvor. Vi får samarbeidet mellom målvakt og forsvar til å sitte. Vi trenger å jobbe med etablert angrep i tiden som kommer, men alt i alt følger vi planen i dag, smiler Luka Panza.

To KRS-skader

Kristiansand (KRS) gikk hardest ut i en rotete innledning. ØIF lå under 1-3 en periode og etter ti minutter sto det 2-3. Ved 20 minutter var det blitt 5-4, før det ved pause var blitt 12-8. KRS fikk for øvrig to spillere skadet i løpet av omgangen.

De to skadde KRS-spillerne Aleksander Aabel (nærmest) og Erlend Årstein Hansen med foten høyt. Foto: Vidar Lorentsen

I andre omgang hadde ØIF kontroll på det meste, selv om KRS var bare tre mål bak på det nærmeste. På slutten dro ØIF ifra og økte fra tremålsledelse til åttemålsseier til slutt – 27-19.

Kristiansands assistenttrener Preben Nilsen var oppgitt over skadene på strekspillerne Aleksander Aabel og Erlend Årstein Hansen

– Vi må avvente MR-undersøkelse som de to spillerne skal ta om kort tid. Men jeg frykter det verste, det vil si at Erlend har røket korsbånd og/eller menisk og at Aleksander har røket sin hamstring. I så tilfelle kan de være ute henholdsvis i 14 måneder og et halvt år, sier Nilsen.

KRS har slitt med en rekke skader i store deler av sesongen. Nilsen sier at han ikke har vært ute for noe lignende i løpet av et langt håndballiv.

– Dette er vanvittig kjedelig og godt i overkant av hva man må regne med i løpet av en sesong. Vi er ekstremt godt trent, og skadene har vært veldig varierte. Derfor er det nok primært uflaks at det har blitt slik denne sesongen, sier Nilsen.

Den som i første rekke må ta ansvar på strek for KRS fremover er kroatiske Matko Rotim. Også guttelandslagets Kristian Gyberg og Stian Michaelsen kan bidra på linjen.

Rannekleiv tilbake

Om lag 150 tilskuere var på plass i Sør Amfi og så dette lokaloppgjøret. Et annet lyspunkt for hjemmelaget: Laurits Mo Rannekleiv spilte sin første kamp og virker å være på gang.

ØIFs lag og mål: Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic 2, Mario Matic 1, Martin Lindell 5, André Lindboe 5, Sondre Paulsen 4, Eirik Heia Pedersen 3, Laurits Mo Rannekleiv 1, Olaf Richter Hoffstad 3, Jesper Munk 2, Sander Løvlie Simonsen 1.

